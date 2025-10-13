Friss hírek és képek a Szádalmásnál történt frontális vonatütközésről

Kilencen szenvedtek súlyos, vagy közepesen súlyos sérüléseket a vasúti balesetben, emellett legalább 20 ember könnyű sérüléseket szenvedett – tudósított a Bumm.sk a mentőszolgálat közlése alapján. Mint arról az Infostart is beszámolt, hét mentőautó és három mentőhelikopter vonult a helyszínre, valamint két, úgynevezett evakuációs autóbusz is érkezett, amelyekkel Kassára szállítottak kórházi ellátásra szoruló sérülteket. A mentési munkálatok még tartanak.

Az eset röviddel délelőtt 10 óra után történt egy alagút előtt, egy olyan pályaszakaszon, amely kétvágányúból egyvágányúvá szűkül.

Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter korábban arról tájékoztatott, hogy körülbelül száz sérültje van a balesetnek, később kiderült, hogy a két vonaton összesen mintegy 80 ember utazott, továbbá négy vasúti alkalmazott. A súlyosan sérült vonatvezetőn kívül a többi három vasúti dolgozó jól van, segédkezik a mentésben.

Az egyik mozdonyvezetőt a helyszínen kábítószer-, valamint alkoholtesztnek is alávetették, mindkettő eredménye negatív lett, közölte a rendőrség. A másik mozdonyvezetőt súlyos sérülései miatt mentőhelikopterrel szállították kórházba, biológiai mintát vesznek tőle, hogy megállapítsák, fogyasztott-e alkoholt.

A jelenlegi információk szerint a balesetnek nincs halálos áldozata. A

Robert Fico kormányfő reményét fejezte ki, hogy nem lesz halálos áldozata a vasúti szerencsétlenségnek. A sérülteknek gyors felépülést kívánt a közösségi oldalán.