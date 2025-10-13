ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.29
usd:
338.99
bux:
102674.17
2025. október 13. hétfő Ede, Kálmán
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A TASR szlovák hírügynökség felvételén mentõegységek dolgoznak egy vasúti baleset helyszínén, a kelet-szlovákiai Szádalmás (Jablonov nad Turnou) közelében, ahol összeütközött két személyszállító vonat 2025. október 13-án. A szerencsétlenségnek csaknem száz sérültje van, közülük kettõnek válságos az állapota.
Nyitókép: MTI/MTVA/TASR/Veronika Mihalikova

Friss hírek és képek a Szádalmásnál történt frontális vonatütközésről

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Összeütközött két személyszállító gyorsvonat hétfőn Szlovákiában, a Rozsnyóhoz közeli Szádalmás (Jablonov nad Turnou) közelében, néhány kilométerre a magyar határtól.

Kilencen szenvedtek súlyos, vagy közepesen súlyos sérüléseket a vasúti balesetben, emellett legalább 20 ember könnyű sérüléseket szenvedett – tudósított a Bumm.sk a mentőszolgálat közlése alapján. Mint arról az Infostart is beszámolt, hét mentőautó és három mentőhelikopter vonult a helyszínre, valamint két, úgynevezett evakuációs autóbusz is érkezett, amelyekkel Kassára szállítottak kórházi ellátásra szoruló sérülteket. A mentési munkálatok még tartanak.

Az eset röviddel délelőtt 10 óra után történt egy alagút előtt, egy olyan pályaszakaszon, amely kétvágányúból egyvágányúvá szűkül.

Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter korábban arról tájékoztatott, hogy körülbelül száz sérültje van a balesetnek, később kiderült, hogy a két vonaton összesen mintegy 80 ember utazott, továbbá négy vasúti alkalmazott. A súlyosan sérült vonatvezetőn kívül a többi három vasúti dolgozó jól van, segédkezik a mentésben.

Az egyik mozdonyvezetőt a helyszínen kábítószer-, valamint alkoholtesztnek is alávetették, mindkettő eredménye negatív lett, közölte a rendőrség. A másik mozdonyvezetőt súlyos sérülései miatt mentőhelikopterrel szállították kórházba, biológiai mintát vesznek tőle, hogy megállapítsák, fogyasztott-e alkoholt.

A jelenlegi információk szerint a balesetnek nincs halálos áldozata. A

Robert Fico kormányfő reményét fejezte ki, hogy nem lesz halálos áldozata a vasúti szerencsétlenségnek. A sérülteknek gyors felépülést kívánt a közösségi oldalán.

Kezdőlap    Külföld    Friss hírek és képek a Szádalmásnál történt frontális vonatütközésről

szlovákia

vonatszerencsétlenség

vasúti baleset

szádalmás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.13. hétfő, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiderült, mely termékeken van a legnagyobb árrés a horvát boltokban

Kiderült, mely termékeken van a legnagyobb árrés a horvát boltokban

A horvát élelmiszer-kiskereskedelmi piac bevétele 2024-ben elérte a 8,41 milliárd eurót, ami 8,8%-os nominális növekedést jelent az előző évhez képest - tudósított az ESM kiskereskedelmi szakportál.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kimondták azt az 5 dolgot, amire sok Otthon Start felvevő nem figyel: nagyon rosszul járnak - ezzel mindenkinek foglalkoznia kellene, aki hitelt akar

Kimondták azt az 5 dolgot, amire sok Otthon Start felvevő nem figyel: nagyon rosszul járnak - ezzel mindenkinek foglalkoznia kellene, aki hitelt akar

A kedvezményes hitelhez kapcsolódó ingatlanvásárlás során számos jogi és gyakorlati buktató merülhet fel.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hostages reunited with families as Trump leaves Israel for Gaza summit in Egypt

Hostages reunited with families as Trump leaves Israel for Gaza summit in Egypt

Israel has also released almost 2,000 Palestinian detainees, with busloads greeted by huge crowds in the occupied West Bank.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 13. 15:16
Kiderült, mi a fő üzenet a következő EU-csúcs előtt
2025. október 13. 14:54
Szívszorító információk Diane Keaton haláláról és a betegségéről
×
×
×
×