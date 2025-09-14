ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Magyarország kijátszásáról beszélt az ukrán politikus

Infostart

Az Európai Unió egyedi megközelítést alkalmaz Ukrajna uniós csatlakozási folyamatában, hogy a magyar vétó ellenére is folytatódhassanak a tárgyalások – jelentette be Taras Kachka ukrán miniszterelnök-helyettes. A megoldás célja, hogy a folyamat ne álljon le, miközben Magyarország továbbra is blokkolja a hivatalos tárgyalások megkezdését.

Az ukrán politikus szerint az EU tagállamai és az Európai Bizottság nem kívánják leállítani a folyamatot, és a csatlakozási feltételeket (ún. „benchmarkokat”) meghatározhatják anélkül, hogy megvárnák Magyarország jóváhagyását. Kachka elmondta, hogy az uniós tagállamok túlnyomó többsége, ha nem is mindegyike, kész megnyitni a csatlakozási klasztereket, akkor is, ha Magyarország nem csatlakozik ehhez az állásponthoz - írja a portfolio.hu.

A megközelítés hasonló Litvánia augusztusi javaslatához, amely a technikai tárgyalások megkezdését szorgalmazta Magyarország nélkül, 26 tagállam egyetértésével.

Ukrajna 2022-ben, az orosz inváziót követően nyújtotta be csatlakozási kérelmét. Magyarország többször is kifejezte ellenállását, legutóbb Szijjártó Péter külügyminiszter azzal érvelt, hogy az ukrán tagság tönkretenné a magyar gazdákat, és lehetővé tenné „az ukrán maffia bejutását Magyarországra”.

A július elején felfedezett 3I/Atlas a Naprendszeren kívülről érkezett, ezért kezdték el terjeszteni róla, hogy idegenek űrhajója. A Széchenyi- és Prima Primissima-díjas csillagász azonban határozottan cáfolta ezeket a feltételezéseket. Arról is beszélt az InfoRádióban, hogy az objektum decemberben kerül a legközelelebb a Földhöz, akkor távcsővel is megfigyelhető lesz.
