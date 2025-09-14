Magyarország kijátszásáról beszélt az ukrán politikus

Az ukrán politikus szerint az EU tagállamai és az Európai Bizottság nem kívánják leállítani a folyamatot, és a csatlakozási feltételeket (ún. „benchmarkokat”) meghatározhatják anélkül, hogy megvárnák Magyarország jóváhagyását. Kachka elmondta, hogy az uniós tagállamok túlnyomó többsége, ha nem is mindegyike, kész megnyitni a csatlakozási klasztereket, akkor is, ha Magyarország nem csatlakozik ehhez az állásponthoz - írja a portfolio.hu.

A megközelítés hasonló Litvánia augusztusi javaslatához, amely a technikai tárgyalások megkezdését szorgalmazta Magyarország nélkül, 26 tagállam egyetértésével.

Ukrajna 2022-ben, az orosz inváziót követően nyújtotta be csatlakozási kérelmét. Magyarország többször is kifejezte ellenállását, legutóbb Szijjártó Péter külügyminiszter azzal érvelt, hogy az ukrán tagság tönkretenné a magyar gazdákat, és lehetővé tenné „az ukrán maffia bejutását Magyarországra”.