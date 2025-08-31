Halálos földcsuszamlás: eltűnt az autópálya és a mellette lévő sín is – fotók

A földcsuszamlás után hirtelen nagy kráter keletkezett az E6-os autópályán és a vele párhuzamos vasútvonalon.

Az eltűnt személy egy munkás, aki a vasútvonalon dolgozott egy építkezésen. A norvég rendőrség délután közölte, hogy a férfi feltehetően életét vesztette.

En person befaras död efter kraftigt ras på E6 i Norge https://t.co/xCV76MceJr — Omni (@omni_red) August 30, 2025

A földcsuszamlás következtében a föld a szomszédos Nesvatnet-tóba ömlött. Az NBT hírügynökség szerint két ház lakóit kimenekítették, és legalább egy autó a tóba csúszott. A gépkocsi vezetőjének azonban sikerült kiszabadulnia az autóból, és kórházba szállították.

En person er savnet etter stort kvikkleireskred, denne gangen i Levanger i Trøndelag.



Jeg brukte mer enn et år av livet mitt på å studere dette fenomenet og hvordan myndighetene og geotekniske ingeniører forholder seg til risikoen.



Resultatet ble boka Kvikkleire, som… pic.twitter.com/7XMtQ2WQB3 — Rune Østgård (@enur72) August 30, 2025

A földcsuszamlás oka egyelőre ismeretlen - mondta egy szóvivő a norvég közszolgálati médiának (NRK).