Egyre durvább következményei vannak Donald Trump vámpolitikájának Indiában

A Donald Trump amerikai elnök által kivetett 50 százalékos vámok nehéz helyzetbe hozták India exportvállalatainak jelentős részét, amelyeket szakértők szerint csak azonnali kormányzati beavatkozás menthet meg – írja a Bloomberg értesülése alapján a Portfolio.

Az amerikai kormányzat nemzetbiztonsági okokra és az orosz olajimporttal összefüggő megfontolásokra hivatkozva emelte 50 százalékra a vámtarifát számos indiai termékre vonatkozóan. Az intézkedés főként textil‑, ruházati‑, ékszer‑, élelmiszer‑ és gépipari termékeket érint rendkívül hátrányosan. Elemzők becslése szerint idén és jövőre is 0,8 százalékponttal lassulhat a teljes indiai gazdaság növekedése az amerikai vámpolitika negatív hatásai miatt.

Az indiai kormány a kereslet élénkítésével, az érintett vállalatok finanszírozási támogatásával mérsékelné a károkat. A kabinet jelenleg a 2017-ben bevezetett hozzáadott érték-adó (áfához hasonlítható) egyszerűsítését készíti elő, amitől azt várja, hogy csökkenti a lakosság adóterheit és fellendíti a keresletet. Az intézkedés rövid távon enyhítheti a vámok által okozott export‑sokkot. Ennek azonban komoly ára lehet, amit vélhetően a régiós önkormányzatoknak kell majd megfizetniük.

Egyszerre fognak ugyanis szembesülni a vámok negatív hatásaival és a folyamatosan csökkenő bevételek problémájával.

Mindkét intézkedés ugyanazokat a régiókat (például Maharashtra, Tamilnádu, Gujarat) sújtja a leginkább.

Szakértők szerint a fogyasztási adó csökkentése nagymértékben apasztaná a régiós önkormányzatok bevételét. A régiók költségvetési hiánya 2022-ben és 2023-ban még csak a GDP 2,6 százalékát tette ki, ez az arány tavaly 3,3 százalékra emelkedett, az idei érték pedig a kormányzati intézkedések miatt még ennél is nagyobb lehet.

Az indiai kormány és a régiók között egyre nagyobb a feszültség, utóbbiak ugyanis pótlólagos kompenzációt és az elmaradt juttatások kifizetését követelik, mivel indoklásuk szerint a fogyasztási adó-racionalizálás bevételkiesése náluk csapódik le. A Bloomberg szakértői szerint az indiai önkormányzatok csak pénzügyi helyzetük stabilizálásával élhetnek túl, de ez sürgős reformokat igényel, így például az energiaszektorban keletkező veszteségek csökkentését vagy a mezőgazdaság teljesítményének növelését elősegítő intézkedéseket.