2025. augusztus 8. péntek
Solalex, 2020. május 31.Kiránduló a svájci Vaud kantonbeli Gryon fölött Solalexben 2020. május 31-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Anthony Anex

Kutyájukon próbáltak segíteni, helikopteres mentés lett a vége

Infostart

Helikopterrel mentettek ki egy szakadékból egy túrázó német párt és kutyájukat az osztrák Alpokban - közölte az osztrák rendőrség.

A baleset Vorarlberg tartományban történt, a Widderstein hegy térségében, ahol a pár a kutyájával túrázott. Egy másik turistacsoport kutyája nekiugrott a fiatal Golden Retrievernek, amely félelmében elszaladt, egy nagyjából 40 méter mély, meredek falú szakadékba zuhant, és súlyosan megsérült.

Gazdái kerülőúton eljutottak hozzá, de már nem tudtak visszajutni a túraösvényre. Végül a hegyimentők mentették ki őket. Egy állatorvosi klinikán a kutyát medencecsonttörés, agyrázkódás és mellkasi sérülés miatt kellett ellátni - ismertette a rendőrség.

(A nyitókép illusztráció.)

ausztria

kutya

alpok

helikopter

túra

szakadék

