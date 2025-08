Moszkva felfüggesztené az Ukrajna elleni légitámadásokat

A Kreml fontolgatja, hogy felfüggeszti az Ukrajna elleni légi hadjáratot, hogy ezzel tegyen engedményt Donald Trump amerikai elnöknek. Azonban a légicsapások szüneteltetése egyáltalán nem jelenti azt, hogy az oroszok be akarnák fejezni a harcokat - állítja a Bloomberg meg nem nevezett moszkvai forrásokra hivatkozva.

Oroszországnak már csak három napja maradt a Trump által július 29-én megszabott határidőig, hogy véget vessen az ukrajnai háborúnak. Az amerikai hírügynökség szerint a Kreml még az előtt hozhatna ilyen döntést, hogy az orosz fővárosba érkezik Donald Trump megbízottja, Steve Witkoff.

Dmitrij Peskov, a Kreml szóvivője megerősítette a Witkoff-fal való találkozók fontosságát, de arról nem volt hajlandó beszélnui, hogy Moszkva milyen konkrét javaslatokat akar előterjeszteni

Donald Trump augusztus 3-án erősítette meg, hogy különmegbízottja Steve Witkoff augusztus 6-án vagy 7-én Oroszországba utazhat. „Úgy gondolom, hogy jövő héten, szerdán vagy csütörtökön a nagykövet úr Oroszországba utazhat” - mondta az amerikai elnök újságíróknak. „Az oroszok szeretnék találkozni vele. Ők kérték, hogy látogasson el hozzájuk, úgyhogy meglátjuk, mi lesz.” - tette még hozzá Donald Trump.

