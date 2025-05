Liverpool: újabb részletek a borzalmas gázolásról

Mint arról az Infostart már beszámolt egy 53 éves, fehér bőrű, brit állampolgár autójával a város futballcsapatának bajnokságát ünneplő tömegbe hajtott. A kocsi majdnem kétszáz méteren át keresztül gázolt a tömegben mire megállt.

A jármű alá három felnőtt és egy gyerek is beszorult, akiket a tűzoltók csak úgy tudtak kiszabadítani, hogy felemelték a kocsit.

A rendőrség példás gyorsasággal hozta nyilvánosságra, hogy ki az elkövető - nyilatkozta a BBC-nek a brit rendőrség egyik nyugalmazott főfelügyelője. Dal Babu szerint a hatóságok bizonyára okultak a tavaly júliusi Southport-i gyilkosságok után történtekből. A városban három kislányt késeltek meg és mivel a rendőrség nem volt hajlandó közölni semmit az elkövetőről, hamar lábra kaptak az alaptalan vádaskodások. Főleg a brit szélsőjobboldal terjesztette azt a közösségi médiában, hogy az elkövető egy muzulmán bevándorló volt. Ezzel országszerte megszaporodtak az iszlám vallásúak elleni támadások.

Most azonban a liverpooli rendőrség azonnal közölte, hogy nem terrortámadás történt, és a gázolónak nem voltak társai. A hatóságok azt is siettek hozzátenni, hogy nem terrorcselekményként kezelik az ügyet és nem kutatnak az elkövető esetleges cinkosai után sem.

A DailyMail további részleteket hozott nyilvánosságra. A lap azt közölte, hogy az elkövetőt 18.00 körül egy bárból látták kijönni. Az autójával először lassan araszolgatott az egyre nagyobb tömegben, de ez sok fociszurkolónak nem tetszett. "Mit csinálsz" kiabáltak rá, és többen is ki akarták rángatni a kocsiból. Mások az autót csapkodták, vagy a kerekeit rugdosták, valaki pedig még a kocsi hátsó ablaktörlőjét is letörte. A vezető ekkor tolatni kezdett, de pár méter után neki ütközött egy mentőautónak.

Ezután - a feltehetően összezavarodott autós - gázt adott és belehajtott az előtte lévő tömegbe. Mintegy 50 km/h órára gyorsult és folyamatosan dudált, miközben rengeteg embernek nekiment. Az egyik szemtanú azt mondta: "elszabadult a pokol” és az emberek „minden irányba repültek”miközben az autó sűrű tömött tömegbe hajtott.

Pár méter után még a járdára is felhajtott és ott folytatta az ámokfutását, aminek eredményeként 47-en megsérültek, közülük három felnőtt és egy gyerek súlyosan.

Amikor végre megállt, a feldühödött tömeg körbevette, üvegekkel dobálták, csapkodták a járművet néhányan pedig azt kiabálták: "Öljétek meg!" A feldühödött szurkolók egy része megpróbálta kicibálni a vezetőt a kocsiból. A rendőrök azonban gyorsan közbe avatkoztak és ezzel megmentették az elkövetőt a lincseléstől.

A Dailymail azt is megírta, hogy a tragédia helyszíne a győzelmi felvonulás egyik mellékutcája volt, ezért azt nem is zárták le az autóforgalom elől. A lap szerint tisztázni kellene, hogy miként engedhették a kocsit ennyire közel a parádéhoz, miután korábban már történtek gázolásos merényletek Európában.

A BBC helyszíni tudósítója arról számolt be, hogy a hétfői munkaszüneti napra időzített futball-ünnepre több tízezer ember gyűlt össze Liverpoolban. A bajnokcsapat tagjai - köztük Szoboszlai Dominik is - egy nyitott tetejű emeletes busszal járták körbe a várost és mindenütt éljenző tömeg fogadta őket. A gázolás a felvonulás útvonalába csatlakozó egyik mellékutcában történt, amely előtt alig tíz perccel korábban haladt el a focisták busza.