A nyári kerti partikat is kihagyja II. Erzsébet

A közelmúltban derült ki, hogy II. Erzsébet nehezen jár, ezért dönthetett úgy a királyi udvar, hogy jelentkező nehézségek miatt átalakítják a protokollt. Nyaranta a Buckingham-palotában, illetve az edinburghi Holyroodhouse-ban is partikat szerveznek, melyeken hagyományosan részt vesz az uralkodó is: idén különösen aktuálisak ezek az események, hiszen II. Erzsébet platina jubileumát is most ünnepelné a Sky News cikke szerint.

A Buckingham-palotába májusban három, míg július végére Edinburghben egy partit szerveztek meg, de Anna hercegnő kérésére, a királynő engedélyével május 12-én is tartanak egy jótékonysági rendezvényt is.

A kiszivárgott hírek szerint a királynő az utóbbi időszakban sokkal nehezebben mozgott, mint eddig, ezért kénytelen volt lemondani a részvételét egyes eseményeken. A People cikke szerint tavaly októberben használt először botot a járáshoz - korábban 2003-ban, térdműtétje után volt szüksége segédeszközre, később pedig megrántotta a hátát, ami további nehézségeket jelentett.

Februárban a Windsor kastélyban is botot használva jelent meg, majd vendégeinek azt mondta, botjára mutatva, hogy láthatóan nem tud járni.

A hátsérülésen túl nemrégiben a koronavírusost is elkapta, ami szintén rontott az egészségi állapotán. Néha férje, Fülöp emlékmiséjére is bottal, András hercegbe kapaszkodva érkezett.

A People értesülései szerint, hogy könnyebben tudjon közlekedni egy speciális golfjárművet kapott. II. Erzsébet a múlt hónapban töltötte be 96. életévét, és 2022-ben ünnepli trónra kerülésének 70. évfordulóját, azaz a platina jubileumot is. Ő az első brit uralkodó aki elérte ezt a mérföldkövet, melyet június elején ünnepelnek meg.

Nyitókép: MTI/EPA/Andy Rain