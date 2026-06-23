Nem bírta a klíma a hőséget az egyik budapesti kórházban – megszólalt Hegedűs Zsolt is

Kedd reggel repülővel érkeznek a speciális alkatrészek (4 db nyomástávadó), ha minden jól alakul, akkor holnap elkezdődik a beépítése is és reméljük megoldódik a műszaki akadály – derült ki a Hegedűs Zsolt Facebook-oldalán megjelent bejegyzésből. Hozzátette: „Köszönjük az Országos Onkológiai Intézet munkatársainak a segítséget, munkát és a betegeknek, hozzátartozóknak a türelmet.”

Az intézet azt írta: a műtők egy részében jelenleg nem biztosíthatók folyamatosan a szakmai, infekciókontroll- és betegbiztonsági előírások által megkövetelt hőmérsékleti és páratartalmi feltételek, ezért a 3-as épület műtőiben a tervezett műtéti tevékenységet átmenetileg felfüggesztették, a műtői kapacitást pedig átszervezték.

A halaszthatatlan onkológiai műtétek biztosítása érdekében a 3/A épület műtőiben kétműszakos munkarendet vezettek be, a beavatkozások reggel 6 órától este 10 óráig zajlanak.

Az érintett betegeket az intézet munkatársai közvetlenül keresik, keresték meg az esetleges módosításokkal és az új műtéti időpontokkal kapcsolatban.

A műszaki hiba elhárítása folyamatban van, a helyzetet naponta többször értékelik, a műtéti programot pedig az aktuális betegbiztonsági, szakmai és műszaki feltételekhez igazítják.

„Tisztában vagyunk azzal, hogy egy onkológiai műtét időpontjának módosítása jelentős aggodalmat okozhat a betegek és családtagjaik számára. Ezért minden érintettől türelmet és megértést kérünk, egyben biztosítjuk betegeinket arról, hogy döntéseinket kizárólag a biztonságos betegellátás érdekében hozzuk meg” – írták.