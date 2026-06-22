2035-re készülhet az új európai „csodafegyver” – Berlin adhat lökést a projektnek

Olaszország szerint Németország is csatlakozhatna a brit–olasz–japán hatodik generációs vadászgép-fejlesztési programhoz, a Global Combat Air Programme-hoz (GCAP). A Leonardo vezérigazgatója, Lorenzo Mariani a Financial Timesnak azt mondta: Berlin belépése rövid távon lassíthatná a projektet, hosszabb távon azonban komoly pénzügyi és technológiai előnyöket hozhatna – számolt be a VG.

Mariani szerint a három alapító ország között már megszületett a munkamegosztásról szóló megállapodás, ezért Németország csatlakozása jelentős egyeztetéseket igényelne. Ugyanakkor a német hadiipar pénzügyi ereje és technológiai tapasztalata erősíthetné a programot. Hozzátette: a korábbi együttműködések, például az Eurofighter Typhoon fejlesztése azt mutatják, hogy az országok képesek közösen dolgozni nagy léptékű katonai projekteken.

A nyilatkozat azért is érdekes, mert Németország nemrég távolodott el a Franciaországgal és Spanyolországgal közösen tervezett Future Combat Air System (FCAS) programtól. Berlin korábban jelezte: vagy saját vadászgép-fejlesztésbe kezd, vagy olyan nemzetközi együttműködéshez csatlakozik, amelyben a pénzügyi hozzájárulásával arányos szerepet kap.

A GCAP résztvevői azt tervezik, hogy az új generációs vadászgép 2035-re állhat hadrendbe.