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Különböző savanyúságok sorakoznak befőttes üvegekben.
Nyitókép: Pixabay

Nagy változás jön, rendet tesznek a savanyúságok piacán

Infostart

Társadalmi vitára bocsájtott a kormány egy jogszabálytervezet a Magyar Élelmiszerkönyv rendeletének módosításáról, amely a savanyúságokra vonatkozó előírásokat rendezi.

A cél a „savanyú” és „savanyított” megnevezések, valamint a savanyítási eljárások – természetes tejsavas fermentálás és mesterséges ecetes savanyítás – pontos jogi meghatározása és az ehhez kapcsolódó fogalmak egységesítése. A módosítás elsődleges célja a magasabb minőségű termékek előállításának és megkülönböztethetőségének elősegítése azáltal, hogy pontosításra kerültek a „savanyú”, illetve „savanyított” fogalmak az azokhoz kapcsolódó természetes, illetve hozzáadott savval történő savanyítási eljárásoknak megfelelően.

A módosítás az élelmiszer-minőség javítására, a fogyasztók jobb tájékoztatására, valamint a hazai hagyományos savanyúságok, például a csemegeuborka és a savanyú káposzta minőségi jellemzőinek pontosítására irányul.

Ha elfogadják a társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezetet, akkor az egy vagy két zöldség vagy gyümölcsfélét tartalmazó savanyúság esetén a megnevezésnek tartalmaznia kell a zöldség- vagy a gyümölcsféle nevét, a legalább három növényi összetevőből álló savanyúság esetén a vegyes savanyúság megnevezést kell használni.

  • A természetes savanyítással készült termék esetén a savanyúság helyett a savanyú megnevezés is használható.
  • A mesterséges savanyítással készült termék esetén a savanyúság helyett a savanyított vagy ecetes kifejezések is használhatók.

A csemege megnevezés azon közvetlen gyártású, mesterséges eljárással savanyított, hőkezeléssel tartósított termékre alkalmazható, amelynek ecetsavban kifejezett savtartalma legfeljebb 1,2% (m/m).

Valamely összetevőből adódó csípős jelleget, a termék különleges ízesítését a címkén fel kell tüntetni, ha az az összetevők felsorolásából egyébként nem derül ki.

A Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium rendelettervezetében szerepel:

  • a „savanyú” és „savanyított” kifejezések egyértelmű definiálása, szétválasztva a természetes (tejsavas fermentálás) és mesterséges (ecetes) savanyítási módszereket.
  • új termékcsoport-meghatározás a savanyított zöldség és gyümölcs kategóriában, különbségtétel az alapanyagok aprítottsága alapján (vágott, darabos).
  • pontosítás a megengedett adalékanyagokra, összetevőkre, valamint a fizikai, kémiai és érzékszervi minőségi paraméterekre, például savtartalom, sótartalom, állomány és szín.
  • egyedi minőségi jellemzők és szabályok bevezetése a hagyományos magyar savanyúságokra: csemegeuborka és savanyú káposzta.

A jelenlegi szabályoknak nem megfelelő, de a hatálybalépés előtt megfelelő termékek 18 hónapig még forgalomba hozhatók.

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Kezdőlap    Belföld    Nagy változás jön, rendet tesznek a savanyúságok piacán

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élelmiszerkönyv

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