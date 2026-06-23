A FIFA a saját szabályát nem tartotta be

Thomas Tuchel, az angol válogatott szövetségi kapitánya elismerte, hogy nem rajong a világbajnokságon alkalmazott vitatott folyadékszünetekért. A „háromoroszlánosok” (magyar idő szerint) kedd este Ghánával játszanak Foxboróban, a találkozó idejére Bostonba és környékére esőt és hűvös hőmérsékletet jósolnak.

Az angolok első mérkőzésén, a horvátok ellen, Dallasban, annak ellenére is megtartották a folyadékpótlási szünetet, hogy a mérkőzést egy légkondicionált arénában, fedett helyen játszották.

Bostonban az időjárástól függetlenül vélhetően lesz háromperces játékmegszakítás – de a francia–iraki mérkőzés óta tudjuk, hogy

a FIFA nem véste kőbe a maga számára a saját szabályait.

„Ez sokkal jobban megszakítja és megváltoztatja egy futballmeccs jellegét, mint gondoltam. Korábban is voltak folyadékszünetek, amikor nagyon-nagyon meleg volt és szükséges, de azok rövidebbek voltak” – mondta Tuchel.

„Rövidebbek voltak, és csak néhány mérkőzésen. Az igazságosság kedvéért most már minden mérkőzésen, minden csapattal megcsinálják. Ez gyakorlatilag négy negyedre osztja a mérkőzést. Azt hiszem, ez jobban megváltoztatja a meccs jellegét, mint gondoltam" – fogalmazott.

A német edző hozzátette: „edzőként természetesen szeretem, mert jó, ha van befolyásom a játékra, és együtt van a csapatom. Összességében azonban, azt hiszem, jobban tetszik, amikor egyben lejátsszuk a félidőt, nem törik meg a lendület.”

A gyakorlat azt mutatja, hogy

a szünet több célt is szolgál, esetenként legkevésbé a nagy meleg miatti folyadékpótlást.

Lehetővé teszi a műsorszolgáltatók számára, hogy reklámokat mutassanak be közben, a szövetségi kapitányok pedig taktikai utasításokat adhatnak a játékosaiknak.

Az Al-Dzsazira honlapja ironikusan megjegyzi: „a FIFA azon képessége, hogy a futballt egységbe forrasztó tényezőként használja, vitathatatlanul soha nem volt olyan sikeres, mint a világbajnokság összes mérkőzésére bevezetett folyadékpótlási szünet miatti kollektív ellenszenvvel.”

Amikor a FIFA decemberben nyilvánosságra hozta a szabályt, a bejelentés véglegesnek tűnt. A labdarúgás globális irányító testülete azt állította, hogy a játékosok „hasznot húznak a háromperces folyadékpótlási szünetekből a mérkőzések mindkét félidejében, mivel a FIFA a játékosok jólétét helyezi előtérbe”.

Immár nyilvánvaló, hogy a játékosok nem lelkesednek a módosításért. A holland csapatkapitány, Virgil Van Dijk „érdekesnek” nevezte a döntést.

„Ha nagyon meleg van, nyilvánvalóan hasznos. De véleményem szerint minden mérkőzésen külön kell megvizsgálni, szükséges-e” – mondta.

A belga Youri Tielemans megengedőbb: „Néhány városban nincs olyan meleg, és talán nem szükséges a megszakítás. De végső soron, ha néhány városban megcsinálják, akkor mindenkinek meg kellene tenni.”

Tielemans megjegyzései összhangban vannak a FIFA érvelésével.

Didier Deschamps, a francia válogatott szövetségi kapitánya igyekszik a szükségből erényt kovácsolni:: „Ezek a háromperces folyadékszünetek lehetővé teszik, hogy a játékosok közel kerüljenek hozzád, és ez lehetőséget ad arra, hogy néhány dolgot módosíts az addig lejátszott 22-23 perces meccshez képest. Nem két félidőről van már szó, hanem négy negyedről, a játékosok és az edzők alkalmazkodnak ehhez az új szabályhoz.”