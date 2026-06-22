Magyar Péter: az új köztársasági elnök megbízatása akár ideiglenes is lehet

Magyar Péter a 444-nek nyilatkozva közölte: elindul egy átfogó alkotmányozási folyamat, majd az emberekkel folytatott konzultáció, ami várhatóan egy évet vagy egy kicsivel több időt vesz igénybe. A most hatályos Alaptörvény megszűnése után a köztársasági elnök megbízatása is megszűnhet – tette hozzá a kormányfő.

Hangsúlyozta: ebben a helyzetben vagy a régi szabályok szerint, vagy teljesen új szabályok szerint, közvetlenül, vagy közvetve, a jelenlegi, vagy kibővített hatáskörök mellett történik meg az új köztársasági elnök megválasztása.

Magyar Péter szerint ez lehet ugyanaz a köztársasági elnök is, akit Sulyok Tamás távozása után megválaszt az Országgyűlés. A szabályok megváltozása esetén pedig megteheti, hogy elindul egy közvetlen elnökválasztáson is – tette hozzá a kormányfő, megjegyezve: az sem lenne baj, ha az új államfő kormánytag lenne, de jöhet teljesen kívülről is.

Magyar Péter az interjúban arról is beszélt, hogy kormányzásuk egyik alapelve a képviseleti kormányzás lenne. Szerinte a választási győzelem nem jelenthet négy évre szóló felhatalmazást arra, hogy a kormány és a képviselők a választók bevonása nélkül hozzanak döntéseket. Mint mondta, már korábban is azt hangsúlyozta, hogy

nem akar az emberek nélkül kormányozni.

A miniszterelnök szerint a választói visszajelzések bevonása nem a felelősség áthárítását jelenti, hanem azt, hogy a helyi tapasztalatoknak, a választókerületek jelzéseinek és a Tisza-szigetek véleményének is szerepet kell kapniuk a döntéshozatalban. Hozzátette: a kormánynak akkor is folyamatosan reagálnia kell a problémákra, amikor éppen nem politikai munkát végez, hiszen például a közszolgáltatások hibái, a vasúti fennakadások vagy az egészségügyi gondok azonnali intézkedést igényelnek.

A Tisza Párt belső működéséről azt mondta, hogy a frakcióban valódi viták és szavazások zajlanak. Példaként említette a Sulyok Tamás köztársasági elnök elmozdításával kapcsolatos álláspont kialakítását, amely előtt a képviselők kifejthették véleményüket. A frakcióüléseken más kérdések is napirenden voltak, például a képviselői mandátumok időbeli korlátozása, az önkormányzatokat érintő ügyek vagy egyes vezetői fizetések átalakítása.

Magyar Péter szerint

demokratikus kormányzáshoz demokratikusan működő pártra és frakcióra van szükség.

Úgy véli, a Fidesz egyik legnagyobb problémája az volt, hogy megszüntette a belső viták kultúráját, és egyszemélyi vezetésre építette működését. Ezzel szemben szerinte a Tisza képviselőinek feladata, hogy a választókerületükben élők érdekeit képviseljék, és akár a kormánnyal vagy a párt vezetésével szemben is megfogalmazzák az eltérő véleményüket.

Kitért arra is, hogy a héten kihelyezett kormányülést tart a Tisza-kormány. A miniszterelnök elmondása alapján a pontos időpont és helyszín még nem dőlt el, de annyi biztos, hogy az ülésre Budapesten kívül kerül sor.