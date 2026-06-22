ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
352.32
usd:
308.26
bux:
139495.62
2026. június 22. hétfő Paulina
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: 444/YouTube

Magyar Péter: az új köztársasági elnök megbízatása akár ideiglenes is lehet

Infostart / MTI

Az új köztársasági elnöknek azzal a tudattal kell vállalnia a megbízatását, hogy az jó eséllyel akár ideiglenes is lehet – jelentette ki a miniszterelnök egy hétfő esti interjúban. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a héten kihelyezett kormányülést tart a Tisza-kormány Budapesten kívül.

Magyar Péter a 444-nek nyilatkozva közölte: elindul egy átfogó alkotmányozási folyamat, majd az emberekkel folytatott konzultáció, ami várhatóan egy évet vagy egy kicsivel több időt vesz igénybe. A most hatályos Alaptörvény megszűnése után a köztársasági elnök megbízatása is megszűnhet – tette hozzá a kormányfő.

Hangsúlyozta: ebben a helyzetben vagy a régi szabályok szerint, vagy teljesen új szabályok szerint, közvetlenül, vagy közvetve, a jelenlegi, vagy kibővített hatáskörök mellett történik meg az új köztársasági elnök megválasztása.

Magyar Péter szerint ez lehet ugyanaz a köztársasági elnök is, akit Sulyok Tamás távozása után megválaszt az Országgyűlés. A szabályok megváltozása esetén pedig megteheti, hogy elindul egy közvetlen elnökválasztáson is – tette hozzá a kormányfő, megjegyezve: az sem lenne baj, ha az új államfő kormánytag lenne, de jöhet teljesen kívülről is.

Magyar Péter az interjúban arról is beszélt, hogy kormányzásuk egyik alapelve a képviseleti kormányzás lenne. Szerinte a választási győzelem nem jelenthet négy évre szóló felhatalmazást arra, hogy a kormány és a képviselők a választók bevonása nélkül hozzanak döntéseket. Mint mondta, már korábban is azt hangsúlyozta, hogy

nem akar az emberek nélkül kormányozni.

A miniszterelnök szerint a választói visszajelzések bevonása nem a felelősség áthárítását jelenti, hanem azt, hogy a helyi tapasztalatoknak, a választókerületek jelzéseinek és a Tisza-szigetek véleményének is szerepet kell kapniuk a döntéshozatalban. Hozzátette: a kormánynak akkor is folyamatosan reagálnia kell a problémákra, amikor éppen nem politikai munkát végez, hiszen például a közszolgáltatások hibái, a vasúti fennakadások vagy az egészségügyi gondok azonnali intézkedést igényelnek.

A Tisza Párt belső működéséről azt mondta, hogy a frakcióban valódi viták és szavazások zajlanak. Példaként említette a Sulyok Tamás köztársasági elnök elmozdításával kapcsolatos álláspont kialakítását, amely előtt a képviselők kifejthették véleményüket. A frakcióüléseken más kérdések is napirenden voltak, például a képviselői mandátumok időbeli korlátozása, az önkormányzatokat érintő ügyek vagy egyes vezetői fizetések átalakítása.

Magyar Péter szerint

demokratikus kormányzáshoz demokratikusan működő pártra és frakcióra van szükség.

Úgy véli, a Fidesz egyik legnagyobb problémája az volt, hogy megszüntette a belső viták kultúráját, és egyszemélyi vezetésre építette működését. Ezzel szemben szerinte a Tisza képviselőinek feladata, hogy a választókerületükben élők érdekeit képviseljék, és akár a kormánnyal vagy a párt vezetésével szemben is megfogalmazzák az eltérő véleményüket.

Kitért arra is, hogy a héten kihelyezett kormányülést tart a Tisza-kormány. A miniszterelnök elmondása alapján a pontos időpont és helyszín még nem dőlt el, de annyi biztos, hogy az ülésre Budapesten kívül kerül sor.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter: az új köztársasági elnök megbízatása akár ideiglenes is lehet

interjú

fidesz

magyar péter

tisza párt

tisza-kormány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: az új köztársasági elnök megbízatása akár ideiglenes is lehet

Magyar Péter: az új köztársasági elnök megbízatása akár ideiglenes is lehet
Az új köztársasági elnöknek azzal a tudattal kell vállalnia a megbízatását, hogy az jó eséllyel akár ideiglenes is lehet – jelentette ki a miniszterelnök egy hétfő esti interjúban. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a héten kihelyezett kormányülést tart a Tisza-kormány Budapesten kívül.
 

Magyar Péter: Sulyok Tamás július 20-a körül már bizonyosan nem lesz államfő

Megjelent a szöveg – Sulyok Tamás, a képviselők, az alkotmánybírók, a közpénz ügyében jön Alaptörvény-módosítás

Horváth Péter: ötödiktől felfelé lehetne összevonni osztályokat

Horváth Péter: ötödiktől felfelé lehetne összevonni osztályokat

Egyre kevesebb diák van, ezért területekre, régiókra, településekre lebontva meg kell vizsgálni, hogyan lehetne optimálisabban megoldani a gyermekek elhelyezését – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy egy-egy összevonást csak komoly előkészítéssel érdemes elkezdeni, figyelembe véve a speciális, hátrányos helyzetű diákok igényeit.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
A Hormuzi-szoros Irán igazi atomfegyvere? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Uniós csúcs után: milyen szerep vár az új magyar kormányra? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Az iskolákat is eléri a rendszerváltás? Horváth Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.23. kedd, 18:00
Apáti Ferenc
a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magyar Péter beszélt a leendő köztársasági elnökről, az alkotmányozásról és a vagyonvisszaszerzésről

Magyar Péter beszélt a leendő köztársasági elnökről, az alkotmányozásról és a vagyonvisszaszerzésről

A Tisza-kormány kezdeményezi Sulyok Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetését, az alaptörvény-módosítás egy nagyobb intézményi csomag része, amely érinti az Alkotmánybíróságot, a Kúria elnökét és a képviselői mandátumok korlátozását is – ismertette Magyar Péter miniszterelnök a 444-nek adott interjújában. Magyar arról is beszélt, hogy szeptembertől átfogó alkotmányozási folyamat indulna, amelyben a közvetlen államfőválasztás is szóba kerülhet. A kormányfő emellett ismertette a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatallal kapcsolatos terveit, amely európai szinten is az egyik legerősebb korrupcióellenes szervként működne, a kormánytól függetlenül, az Országgyűlésnek beszámolva.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem várt büntetés érkezhet a magyar háztulajoknak: tízezreket fizethet, aki erről az apróságról megfeledkezik

Nem várt büntetés érkezhet a magyar háztulajoknak: tízezreket fizethet, aki erről az apróságról megfeledkezik

Nemcsak a mentők és a tűzoltók munkáját segíti, hanem jogszabályi kötelezettség is a házszám jól látható kihelyezése.

BBC
Business Sport Travel Science
Burnham sworn in as MP after Starmer announces resignation

Burnham sworn in as MP after Starmer announces resignation

Andy Burnham earlier said he would stand to replace the PM. Later, Keir Starmer will host an event at No 10 to say thank you to staff and supporters.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 22. 19:47
Van, ahol már vízkorlátozást rendeltek el – lesz még rá példa
2026. június 22. 19:36
Az Amnesty az államfő elmozdításának módját bírálja
×
×