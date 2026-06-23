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Nyitókép: Getty Images / jayk7

A monetáris tanács csökkentette az alapkamatot

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa 25 bázisponttal 6,00 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot keddi ülésén, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött.

Cikkünk frissül.

Az egynapos (O/N) betéti kamat 5,00 százalék, a kamatfolyosó felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,00 százalék.

A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak.

Legutóbb februárban csökkentette a testület az alapkamatot, akkor egyhangú döntéssel 25 bázisponttal 6,25 százalékra, illetve hasonló mértékkel mérsékelte a kamatfolyosó két szélét is.

Mivel csökken a bizonytalanság, a nemzetközi hangulat javult, az infláció pedig továbbra is alacsonyan, a jegybank célsávja alatt van és közben tartósan erős a magyar valuta, a Monetráis Tanácsot abba az irányba terelheti a környezet, hogy ma 25 bázispontos kamatvágásról hozzon döntést – mondta korábban az InfoRádióban Beke Károly, a Portfolio elemzője.

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Kezdőlap    Gazdaság    A monetáris tanács csökkentette az alapkamatot

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