Magyar Péter: Sulyok Tamás július 20-a körül már bizonyosan nem lesz államfő

Június 22-vel elkezdődött a Tisztítótűz művelet, az Alaptörvény 17. módosításával és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatal létrehozására vonatkozó javaslattal – emlékeztetett a kormányfő hétfő délutáni sajtótájékoztatóján. Azt ígérte, még hétfőn felkerül a kormány honlapjára az utóbbival kapcsolatos javaslat szövege is, az előbbi szövegét már társadalmi egyeztetésre bocsátották.

„A hatóságok koordinált együttműködésére és a magyarok támogatására is szükség lesz, hogy az orbáni gazdasági és politikai maffia felszámolása minél hatékonyabban megvalósulhasson” – közölte Magyar Péter.

Sulyok Tamás köztársasági elnök az előző kormány által hozott szabályozás alapján csak aláírni tudja, nem véleményezheti és küldheti vissza az Alaptörvény-módosítást. Ha nem írja alá, megfosztási eljárást kell indítani, a képviselők ötöde kell ehhez, ami a kétharmad miatt megvan a Tiszának. Ha ez átmegy, akkor az Országgyűlés elnöke gyakorolja a köztársasági elnöki tisztséget, így Sulyok Tamás július 20-a körül már bizonyosan nem lesz államfő. A kormány arra törekszik, hogy mielőbb legyen utódja, lehetőség olyan, akit mindenki el tud fogadni – mondta Magyar Péter, megjegyezve, hogy „az utolsó csepp az alkotmányos puccs volt, amit a volt munkahelyével próbált elkövetni – még szerencse, hogy az alkotmánybírók nagy része üzent, hogy eddig és ne tovább, és megküldte neki a selyemzsinórt”.

Ezután a miniszterelnök sorolta a benyújtott Alaptörvény-módosítás pontjait: alkotmánybíró-választás, az országgyűlési képviselők mandátumidejének maximálása, az Alkotmánybíróság jogköreinek bővítése, az Országos Bírói Tanács és az Országos Bírói Hivatal vezetőinek visszahívása, a sarkalatos törvények számának csökkentése. Ez utóbbiról azt mondta, hogy

ezekből sima többséggel megváltoztatható törvényeket csinálnak, „olyan lesz, mint régen volt”.

Jövő hétre igyekszik a kormány összesíteni az Alaptörvény-módosításhoz érkező véleményeket és a parlament elé terjesztik. A lehető leggyorsabban el fogja fogadni a változtatásokat. Ugyanígy fognak tenni a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalra vonatkozó szabályokkal is.

Erről a hivatalról elmondta: az Országgyűlés alá fog tartozni, annak tartozik beszámolással. Az alkotmányügyi bizottság írja majd ki a vezetői pályázatokat, egy elnöke (hat évre, nem újraválasztható) és négy elnökhelyettese lesz az egyébként nem túl nagy szervezetnek. A meglévő állományt tudja segítségül hívni a munkájában, nyomozásra tudja utasítani a rendőrséget és az ügyészséget. Ennek szabályai kerülnek ki még hétfőn a kormány honlapjára. Polgári, közérdekű kereseteket is indíthat a hivatal például jogtalan gazdagodásnál vagy feltűnő értékaránytalanságnál – mondta Magyar Péter, megismételve, hogy 24 órás rendőri védelmet kapnak a hivatal vezetői, szükség esetén más munkatársai is. Szeretnék, hogy már szeptember elejére meglegyenek a vezetők, elkezdődhessen a működés, utána kezdődik az állomány feltöltése és a székhelykeresés. A legjobb munkatársakat, nyomozókat, büntetőjogi szakembereket, könyvvizsgálókat, NAV-osokat, elemzőket szeretnék odahívni, hogy senki „ne tudja szétolpni a hazáját”.

Kérdések

Mennyibe fog kerülni a hivatal működése?

A Szuverenitásvédelmi Hivatalra az utolsó évben már hatmilliárdot terveztek a költségvetésben, ez teljesen ráköltik, a költség körülbelül 10 milliárd forint lehet körülbelül. Körülbelül a miniszteri fizetésnek felel majd meg az elnök fizetése, mentelmi joga is lesz, szűk lehetőségek lesznek az elmozdítására.

Mikor szavaznak a köztársasági elnök személyéről, ki lehet jelölt?

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