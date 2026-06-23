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Adrian Vestea román miniszterelnök-jelölt (b) az általa javasolt összetételû kormányról tartandó bizalmi szavazás elõtt a bukaresti parlamentben 2026. június 22-én. A román törvényhozás nem szavazott bizalmat a szociáldemokrata és liberális politikusokból álló kabinetnek. Nicusor Dan államfõ június 14-én kérte fel kormányalakításra Vesteát, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) korábbi alelnökét.
Nyitókép: MTI/EPA/Robert Ghement

Megmakacsolta magát a szélsőjobb, elutasításra talált a kormányalakítási javaslat Romániában

Infostart / MTI

Elutasította a román parlament az Adrian Vestea miniszterelnök-jelölt által javasolt, szociáldemokrata és liberális politikusokból álló kormány beiktatását a hétfő esti bizalmi szavazáson.

A kormány beiktatásához a képviselők és szenátorok több mint felének, 233 törvényhozónak a támogatására lett volna szükség, de a Vestea-kabinetet csak 189 törvényhozó szavazta meg, 23-an pedig ellene szavaztak.

A Nemzeti Liberális Pártban (PNL) eddig alelnöki tisztséget betöltő Adrian Vesteát a PNL megkérdezése nélkül bízta meg kormányalakítással Nicusor Dan államfő. A PNL elhatárolódott a Vestea-kabinetbe javasolt liberális politikusoktól.

Miután a jelenlegi ügyvivő kormányt alkotó pártok – a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) – úgy döntöttek, hogy nem szavaznak bizalmat Adrian Vestea kormányának, a kabinet beiktatásához a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szavazataira is szükség lett volna. Az AUR azonban bejelentette, hogy nem segít hatalomra olyan kormányt, amely nem vállal vele nyílt együttműködést. Az AUR törvényhozói a voksolás előtt kivonultak a teremből.

George Simion AUR-elnök hétfő délután még meglebegtette annak lehetőségét, hogy pártja – miniszteri vagy egyéb tisztségek nélkül is – megszavazza a Vestea-kormányt, ha a miniszterelnök-jelölt megkeresi az AUR-t, hogy az együttműködés feltételeiről egyeztessenek és Nicusor Dan államfő, aki korábban kizárta annak lehetőségét, hogy Romániát a szélsőjobb által hatalomra segített kormány vezesse, nyilatkozatban tisztázza: „szélsőséges” pártnak tartja-e még az AUR-t.

A Simion által támasztott feltételeknek csak a miniszterelnök-jelölt tett eleget, aki a voksolás előtt másfél órával ellátogatott az AUR-székházba, Nicusor Dan részéről azonban nem érkezett olyan nyilatkozat, amelyben elismerte volna, hogy már nem tekinti szalonképtelennek az AUR-t.

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök parlamenti beszédében arra figyelmeztetett, hogy Romániában 35 év után véget ért egy korszak és valami olyasmi kezdődött, aminek nem látni a folytatását.

„A rossz banálissá válása mindig egy kis lépéssel kezdődik. Egy megmagyarázható lépéssel. Egy lépéssel, amely semmibe veszi az értékeket és az elveket. Azokat az elveket, amelyek nélkül nem lehet bizalomra épülő társadalmat teremteni. Ezekben a napokban a hatalomért folyó rendkívül összetett politikai küzdelemnek vagyunk tanúi. Nem az emberekért, nem a közösségekért, hanem a hatalomért” – fogalmazott az RMDSZ elnöke, a hírtelevíziók által megszóltatott politikai elemzők értelmezésében Nicusor Dannak címezve szemrehányó szavait, amiért az államfő az utóbbi megnyilatkozásaiban már kerülte a kormány beiktatásához nyújtandó esteles AUR-támogatás megbélyegzését.

Kelemen Hunor úgy értékelte, hogy a román parlamentben lejátszódott színjáték valódi győztese George Simion AUR-elnök volt.

A továbbiakban az államfőnek kell újabb miniszterelnök-jelöltnek kormányalakítási megbízást adnia. A román alkotmány szerint az államfő akkor oszlathatja fel a parlamentet és írhat ki előrehozott választásokat, ha a törvényhozás két egymást követő alkalommal elutasítja az elnök által megbízott miniszterelnök-jelölt kormányának beiktatását.

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