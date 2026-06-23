Ezért kell behúzni a kéziféket: szakadékba zuhant egy autó – videó

Ijesztő felvétel terjed a közösségi médiában egy autóról, amely a romániai Transzfogarasi úton egy szakadékba zuhant – írja a Digi24.ro híradása nyomán a hvg.hu.

A közösségi médiára felkerült videón látszik, ahogy az autó először lassan megmozdul, majd egyre jobban felgyorsul és végül a szakadékba zuhan. A jármű többször is megpördült és átfordult, mire a lejtő aljára ért.

A felvételeket megosztó oldalak szerint a sofőr turistaként állt meg a híres hegyi út egyik panorámapontjánál, hogy fényképeket készítsen. Több beszámoló azt állítja, hogy a jármű nem volt megfelelően rögzítve, ezért kezdett el önmagától gurulni. Az autóban senki sem tartózkodott, ám maga a kocsi komoly károkat szenvedett.