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Nyitókép: Unsplash

Ezért kell behúzni a kéziféket: szakadékba zuhant egy autó – videó

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A rosszul leparkolt gépkocsi többször is felborult és megpördült, mire a völgy aljára ért.

Ijesztő felvétel terjed a közösségi médiában egy autóról, amely a romániai Transzfogarasi úton egy szakadékba zuhant – írja a Digi24.ro híradása nyomán a hvg.hu.

A közösségi médiára felkerült videón látszik, ahogy az autó először lassan megmozdul, majd egyre jobban felgyorsul és végül a szakadékba zuhan. A jármű többször is megpördült és átfordult, mire a lejtő aljára ért.

A felvételeket megosztó oldalak szerint a sofőr turistaként állt meg a híres hegyi út egyik panorámapontjánál, hogy fényképeket készítsen. Több beszámoló azt állítja, hogy a jármű nem volt megfelelően rögzítve, ezért kezdett el önmagától gurulni. Az autóban senki sem tartózkodott, ám maga a kocsi komoly károkat szenvedett.

@gabrielospower

masina prabușita pe Transfagarasan

♬ Bilet doar dus - Inna

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