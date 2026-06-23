Kulcsfontosságú, kétharmados ügyekben is döntött az Országgyűlés – itt a lista

Az Országgyűlés elfogadta:
- az Országgyűlés vizsgálóbizottságai munkájának hatékonyabbá tételéről szóló törvényjavaslatot
- a médiaszolgáltatásokról és a kommunikációról szóló törvényjavaslatot
- az uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénymódosításokat
- a sürgős és a kivételes eljárások számát átmenetileg emelő házszabály-módosítást
A nap az üzemanyagárakra és a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezésére vonatkozó új szabályozásról, illetve az egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetésének halasztásáról szóló indítványról való tárgyalással és szavazással folytatódik.
Az előterjesztő sürgős tárgyalására kérte a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvénynek a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő módosítását, mivel az július 1-jén lépne hatályba, így annak általános vitáját is lefolytatják a képviselők.
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