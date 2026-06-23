Kulcsfontosságú, kétharmados ügyekben is döntött az Országgyűlés – itt a lista

Az Országgyűlés elfogadta:

az Országgyűlés vizsgálóbizottságai munkájának hatékonyabbá tételéről szóló törvényjavaslatot

a médiaszolgáltatásokról és a kommunikációról szóló törvényjavaslatot

az uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénymódosításokat

a sürgős és a kivételes eljárások számát átmenetileg emelő házszabály-módosítást

A nap az üzemanyagárakra és a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezésére vonatkozó új szabályozásról, illetve az egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetésének halasztásáról szóló indítványról való tárgyalással és szavazással folytatódik.

Az előterjesztő sürgős tárgyalására kérte a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvénynek a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő módosítását, mivel az július 1-jén lépne hatályba, így annak általános vitáját is lefolytatják a képviselők.

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