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A belga Thomas Meunier (b) és az iráni Mehdi Taremi a 2026-os labdarúgó-világbajnokság G csoportja második fordulójának Belgium-Irán mérkõzésén az inglewoodi SoFi Stadionban 2026. június 21-én.
Nyitókép: MTI/AP/Mark J. Terrill

Megfejtették, miért játszanak olyan sokan rózsaszínű cipőben

Infostart

Érdekes gondolatra jutott az egyik amerikai televíziós társaság sportoldala: július 19-én, röviddel azelőtt, hogy a világbajnoki trófeát a győztes csapat kapitányának kezébe adják a MetLife Stadionban, egy csillogó Aranycipővel jutalmazzák át a torna gólkirályának. Az eddig látottak alapján sokkal stílusosabb lenne rózsaszínűvel.

A mostani világbajnokság jelzőjeként a futball helyett a fuksziát használja, tekintettel arra, hogy „a csoportmérkőzések első fordulójában különböző élén rózsaszín színű stoplisok voltak túlsúlyban”.

A CNN Sports megfigyelte, hogy a nyitómérkőzésen, a Mexikó–Dél-Afrika találkozón a 22 kezdőjátékosból csak háromnap volt másszínű cipője.

A trend azóta is csak folytatódik, amelyhez éppen úgy kapcsolódnak a torna legnagyobb sztárjai – mint Kylian Mbappé vagy Erling Haaland –, ahogyan, például, a Zöld-foki-szigetek és a Curaçao játékosainak többsége is.

Az Adidas, a Nike, a Puma, a New Balance és a Skechers – utóbbi csak 2023-ban dobta piacra első futballcipő-kollekcióját, leghíresebb viselője az angol Harry Kane – egytől egyig új stoplis kollekciót mutattak be a torna előtt.

A név márkánként változik, az Adidas Solar Turbójától a Puma Poison Pinkjéig, de a hasonlóságok feltűnők.

Hogy miért választotta annyi gyártó egyszerre a rózsaszínt, nem annyira nehezen érthető – magyarázza Rob Sheldon, a New Balance futballért felelős termékvezetője. – Az élénk színek feltűnők, jól látszanak, ez fontos, nemcsak a világbajnokság mérkőzés dömpingjében az egymást kereső játékosoknak, hanem azoknak a márkáknak is, amelyek a logójukra szeretnék vonni a nézők millióinak tekintetét.

A modern futballsztároknak saját személyes márkája van. A New Balance öt „nagykövete” szerepel a tornán: Eberechi Eze (angol), Bukayo Saka (angol), Endrick (brazil), Timothy Weah (amerikai) és Yan Diomande (elefántcsontparti). Összesen 32 millió Instagram-követővel büszkélkedhetnek.

„Amit ezen a világbajnokságon látunk, az két elv találkozása” – mondta Rob Sheldon a CNN Sportsnak. – „A futballisták a lehető legfejlettebb, a teljesítményüket leginkább segítő cipőket követelik, és egyre inkább olyan termékeket szeretnének, amelyek tükrözik az egyéniségüket.”

A New Balance elvét a Nike is követi, a cég szerint a sportolók és a vásárlók vagyis a szurkolók körében egyaránt megnőtt az igény a merészebb színekre.

„Úgy közelítettük meg a kérdést, hogy melyek a legélénkebb színek, melyek erősítik az önbizalmat, és a rózsaszín ezek közé tartozik” – mondta némileg meglepő módon Odinga Nimako, a Nike Football Footwear termékmenedzsment igazgatója a The Athleticnek.

„A vásárlóinktól és a sportolóinktól is mindig azt halljuk, hogy amikor egy olyan színt viselsz, mint a rózsaszín, ami annyira harsány és élénk, nagyon jónak kell lenned ahhoz, hogy ezeket a viseld. A rózsaszínt olyan mértékben elfogadták, hogy ma már nem különlegességet jelent, hanem széles közönséghez szól.”

Sheldon azonban fenntartja, hogy a futballista számára nem a szín, hanem a cipő minősége a döntő. „Egyetlen játékos sem visel a festék színe miatt egy cipőt a világbajnokságon” – tette hozzá. – „Azért választják az övéket, mert az a cipő segít nekik leginkább az optimális teljesítményt elérni. Csak a szín sokkal látványosabb, mint a stoplis minősége.”

Akad még egy érdekes elmélet a rózsaszínű cipők népszerűségére.

Még 2024 májusában a WGSN (Worth Global Style Network, a világ vezető fogyasztói trendeket előrejelző ügynöksége)

öt kulcsfontosságú színt jelölt meg, amelyekről azt jósolták, hogy 2026-ban kiemelkedők lesznek. A kékeszöld átmenet mögött a második helyen egy „izgalmas és mámorító” árnyalat állt, amely a rózsaszín és a lila között határoztak meg: a vibráló fukszia.

A jóslat beigazolódott a sport legnagyobb színpadán.

Ám ironikus, hogy amikor ennyi játékos rózsaszínű (na jó, fukszia színű) cipőben játszik, immár a másmilyen színűek az igaztán feltűnőek.

Mint Lionel Messi az adidas által készített „El Último Tangója” („Az utolsó tangó”), amely hazája zászlójához hasonlóan világoskék és fehér árnyalatú.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Megfejtették, miért játszanak olyan sokan rózsaszínű cipőben

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