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Nyitókép: vorDa/Getty Images

Veszélyes önbizalom – tízből három magyar ezen elbukik

Infostart

Tíz magyarból mindössze három képes éles helyzetben felismerni egy online csalási kísérletet, a felhasználók felkészületlensége így a teljes pénzügyi ökoszisztéma biztonságát veszélyezteti – derül ki a Cyber Islands kiberbiztonsági közösségnek a Mastercard szakmai támogatásával készített friss kutatásából.

A kiberbűnözés mára igen jó üzletté vált, ezért az ellenállóképesség immár kritikus fontosságú. 2025-ben az igazolt veszteség világszinten 21 milliárd dollárra tehető, ami 26 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Az incidensek jelentős részét azonban be sem jelentik a károsultak – mondta el a Mastercard Magyarország kiberbiztonsági megoldások üzletfejlesztési igazgatója a felmérést ismertető sajtótájékoztatón.

Wittinghoff Dániel hangsúlyozta, a kiberbűnözés ma már szervezett tevékenység, sokszor cégszerűen működik, miközben a támadási kapacitás szinte végtelenné vált a mesterséges intelligencia és az automatizáció elterjedésével. Minimális tárgyi tudással bárki hozzájuthat a kiberbűnözésehez szükséges eszközökhöz. Kiemelte:

a digitális ökoszisztéma minden szereplőjének felelőssége, hogy védje saját magát és hogy keresse a kibervédelmet hatékonyabbá tevő együttműködéseket.

Wittinghoff Dániel kitért arra is, hogy a hazai kis- és középvállalkozások többsége nem foglalkozik kibervédelemmel, amíg komolyabb kár nem éri őket. Noha a felmérések szerint a legnagyobb pénzügyi veszteséget okozó adathalászat (phising) a magyar cégek működése során is mindennapos jelenség, a legtöbb helyen mégsincs ellene rendszerszintű védelem.

A Cyber Islands a 18–65 év között magyar lakosság körében, 1000 fős bevonásával végzett kiberbiztonsági kutatást. Felmérésükből az derült ki, hogy a magyarok 82 százaléka felkészültnek érzi magát a digitális csalásokkal szemben, ám

az elméleti teszt alapján valójában 40 százalékuk „digitálisan éretlen”.

A tudás és a cselekvés közötti jelentős a szakadék: még azok is hibáznak a csalások felismerésénél, akik elméletben felkészültek. A kitöltők harmada képtelen volt felismerni csaló üzeneteket a gyakorlatban a leggyakoribb csalási szcenáriókban – összegzett Wittinghoff Dániel.

Csertán Ákos, a Cyber Islands társalapítója elmondta, kutatásuk egy önbevallásos kérdőívből és egy elméleti tesztből állt, és az alapvető digitális képességekkel már rendelkező, internetet használó lakosságra reprezentatív.

  • A digitálisan éretlenek (akik egyszerű kérdésekre sem tudtak helyes választ adni) aránya 40 százalék volt,
  • közepes ismeretekkel rendelkezett a válaszadók 32 százaléka, míg
  • a digitálisan érettek csoportja 29 százalékot tett ki.

A legveszélyeztetettebb csoport nem a tudatlanság miatt sérülékeny, hanem a túlzott magabiztosság miatt, az ismeretlen fenyegetési technikák ellen ugyanis a meglévő tudásbázis nem nyújt védelmet – figyelmeztetett a szakember.

A viszonylag jobban – bár még mindig nem eléggé – ismert csalási formák közé sorolta a hamis szolgáltatói értesítéseket, munkaajánlatokat, privát üzeneteket, csomagküldést, online piactéri csalásokat, rámutatva: a kitöltők negyede még a legszokványosabb csalási technikáknak is bedőlt.

Kevésbé ismert csalási formáknak bizonyultak a hamis weboldalak és a mesterséges intelligencia által generált hírek, a legutóbbi típusnál csak a kitöltők negyede ismerte fel a hamis tartalmakat.

A legtipikusabb magabiztos-alacsony tudású felhasználók a 18–29 év közötti, falvakban élő, alacsony végzettségű nők – számolt be a kutatás eredményeiről Csertán Ákos.

Wittinghoff Dániel elmondta, a Cyber Islands – a Mastercard szakmai támogatásával – elkészítette azt az iparág-specifikus kiberbiztonsági útmutatót, amely gyakorlati segítséget nyújt a vállalatoknak és állami szereplőknek a kiberbiztonsági kockázatok hatékony kommunikációjához. A kiberbizonsági playbook itt érhető el.

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Kezdőlap    Belföld    Veszélyes önbizalom – tízből három magyar ezen elbukik

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