Változtat a MOHU, megszűnik egy ingyenes lehetőség

Az építési-bontási hulladék nem koncessziós hulladék – hívja fel a figyelemet a MOHU, emlékeztetve: a hulladékudvarok mellett építési-bontási hulladék leadására – az átvevő partnerek egyedi díjszabása mellett – engedéllyel rendelkező hulladéklerakókban, valamint építési-bontási hulladék hasznosító telephelyeken is van lehetőség, illetve egy komolyabb felújítás esetén lehetséges a felújítást végző céggel szerződni annak elszállítására. A társaság mindezek mellett egyfajta kényelmi szolgáltatásként továbbra is biztosítja a hulladékudvari leadás lehetőségét a lakosság számára.

A MOHU döntése értelmében 2026. július 1-től kezdődően a hulladékudvarokban térítés ellenében, mennyiségi korlátozás nélkül lehet leadni az alábbi hulladékokat:

HAK 17 09 04 építési-bontási hulladék (kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól);

HAK 17 01 07 építési-bontási hulladék (beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól).

Az átvétel díja egységesen bruttó 36 forint/kg.

A bevezetésre kerülő átvételi díj kizárólag a hulladékhoz kapcsolódó költségeket – a gyűjtést, tárolást, szállítást és kezelést – fedezi – olvasható.

Mint írják, az intézkedés oka, hogy a korábbi, kifejezetten a lakosságnak járó ingyenes, mennyiségi korláthoz kötött szolgáltatással kapcsolatban sajnos

sorozatos visszaélések voltak tapasztalhatók gazdálkodó szervezetek részéről,

amelyek veszélyeztették a szolgáltatás fenntarthatóságát, sőt, több esetben ellehetetlenítették azt.

Az építési-bontási hulladék hulladékgyűjtő udvarokban történő leadása továbbra is kizárólag lakossági ügyfelek (természetes személyek) számára biztosított szolgáltatás, amely során személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatása szükséges, meghatalmazással történő leadásra nincs lehetőség – hangsúlyozzák, hozzátéve: a hulladék leadását követően a számla utólag kerül kiküldésre, amelyet az azon feltüntetett határidőig kell kiegyenlíteni.