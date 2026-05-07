Újra a láthatáron a béke, csökkenésnek indult az olajár

Az olajárak kétheti mélypontra csökkentek szerdán, miután optimistábbak lettek a közel-keleti háború befejezésére vonatkozó kilátások. Mint a Reuters jelenti, az USA és Irán egy első békemegállapodáshoz közelítenek. A Brent nyersolaj határidős ára 7,83 százalékkal csökkent, így hordónként 101,27 dollár volt.

Egy forrásuk a mediátorként szolgáló Pakisztánból elmondta, hogy az USA és Irán közelítenek egy egyoldalas egyetértési megállapodás aláírásához. Irán is megerősítette, hogy egy új amerikai előterjesztést vizsgálnak éppen meg. Emellett azt is elmondták, hogy csakis egy méltányos és átfogó megállapodást fogadnának el – olvasható a cikkben.

Az USA 48 órán belül várja a választ Irántól a fő pontok esetében

– írja a Reuters. Hozzáteszik, ilyen közel még sosem voltak a megállapodáshoz.

Annak bejelentése rögtön hatással volna a határidős olajárakra, sőt már a megállapodás eshetősége is azok csökkenését jelentené. Mindazonáltal hat-nyolc hetes átfutási idővel kell számolni, mivel így működnek a szállítmányozási piacok – teszi hozzá Paola Rodriguez-Masiu elemző.