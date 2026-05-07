2026. május 7. csütörtök Gizella
Olaj, gáz, energia montázs.
Nyitókép: Pixabay

Újra a láthatáron a béke, csökkenésnek indult az olajár

Infostart

Békemegállapodás kötéséhez közeledhet az USA és Irán.

Az olajárak kétheti mélypontra csökkentek szerdán, miután optimistábbak lettek a közel-keleti háború befejezésére vonatkozó kilátások. Mint a Reuters jelenti, az USA és Irán egy első békemegállapodáshoz közelítenek. A Brent nyersolaj határidős ára 7,83 százalékkal csökkent, így hordónként 101,27 dollár volt.

Egy forrásuk a mediátorként szolgáló Pakisztánból elmondta, hogy az USA és Irán közelítenek egy egyoldalas egyetértési megállapodás aláírásához. Irán is megerősítette, hogy egy új amerikai előterjesztést vizsgálnak éppen meg. Emellett azt is elmondták, hogy csakis egy méltányos és átfogó megállapodást fogadnának el – olvasható a cikkben.

Az USA 48 órán belül várja a választ Irántól a fő pontok esetében

– írja a Reuters. Hozzáteszik, ilyen közel még sosem voltak a megállapodáshoz.

Annak bejelentése rögtön hatással volna a határidős olajárakra, sőt már a megállapodás eshetősége is azok csökkenését jelentené. Mindazonáltal hat-nyolc hetes átfutási idővel kell számolni, mivel így működnek a szállítmányozási piacok – teszi hozzá Paola Rodriguez-Masiu elemző.

A csúcsokat döntő forint jobb a régiós devizáknál – de meddig tarthat az erősödés?

Tovább dönti a csúcsokat a forint, a csütörtök reggeli piacnyitásra a hazai fizetőeszköz az euróval szemben négyéves csúcsra erősödött, miközben a dollár a devizapiacokon tovább gyengült – mondta az InfoRádióban Beke Károly, a Portfolio elemzője, aki arról is beszélt, hogy meddig tarthat a hegymenet, és miért jobb jelenleg a forint a régiós devizáknál.
Eldőlt az első dominó Európában, kamatot emelt a leggazdagabb ország jegybankja

Csütörtökön váratlanul 25 bázisponttal 4,25 százalékra emelte irányadó kamatát a norvég jegybank, meglepve a piaci elemzők többségét, akik változatlan kamatszintre számítottak. Az erős bérnövekedés és a magas energiaárak által táplált inflációs nyomás indokolta a lépést: a maginfláció márciusban 3,0 százalékon állt, jóval a 2 százalékos jegybanki cél felett. A Norges Bank ezzel irányt váltott, miután tavaly még kétszer kamatot vágott, és további lazítást jelzett előre 2026-ra. A döntés nyomán a norvég korona erősödött az euróval szemben.

Brutális videó a Velencei-tóról: lassan eltűnik a víz, ez már valódi tragédia

A felvételek újra ráirányították a figyelmet arra, hogy a tó vízszintje kritikus közelébe került a nyári szezon előtt.

Hantavirus-hit cruise ship on way to Canary Islands after three evacuated

A British man is among three evacuees sent to the Netherlands after displaying symptoms while aboard the MV Hondius.

2026. május 7. 12:42
2026. május 7. 11:30
Egy szerb cég is jelezte, hogy megvenné a Szerbiai Kőolajipari Vállalatot, az orosz tulajdonos tagad
