Tanácsok, praktikák – így védekezhetünk hatékonyan az autótolvajok ellen

Évek óta csökkenő tendencia jellemzi a hazai gépkocsilopásokat, ami azzal is magyarázható, hogy nőttek a lakosság önvédelmi reflexei – mondta az InfoRádióban az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának megbízott vezetője. Mint fogalmazott, más európai országok adataival összehasonlítva a magyarországi autólopások száma alacsonynak tekinthető.

Varga Balázs kiemelte: hazánk cél- és tranzitország, de az elmúlt évek statisztikáit alapul véve kijelenthető, hogy folyamatosan csökkennek a lopások. Hozzátette, hogy a rendőrség már hosszú évek óta „nagyon komoly propagandamunkát végez” annak érdekében, hogy az emberek önvédelmi reflexei megfelelő módon és időben jelentkezzenek. Számos fórumon, felületen tájékoztatták a lakosságot arról, hogyan védhetik meg az értékeiket, és külön kategória alá esik a gépjárművek védelme.

A rendőr alezredes felhívta a figyelmet, hogy a legtöbb eset nem is arról szól, hogy az elkövetők konkrétan fel akarnak törni egy-egy gépjárművet, hanem a tulajdonosok hanyagsága vezet ideáig.

Gyakran előfordul ugyanis, hogy nyitva hagyják az autót, benne marad a kulcs vagy járó motorral otthagyják a gépkocsit, amíg beszaladnak például egy boltba.

Varga Balázs szerint ezek az esetek, figyelmetlenségek olyan helyzeteket idéznek elő, amelyeket aztán kihasználnak a bűnelkövetők.

Figyelmeztetett, hogy minden apró dologra oda kell figyelni. Ha nem áll a rendelkezésünkre valamilyen biztonsági eszköz, akkor is ügyeljünk arra, hogy megfelelően zárjuk be az autót, amikor otthagyjuk. A belső térben nem ajánlott látványos helyen hagyni olyan értékes tárgyakat, mint például a laptop, tablet, bőrkabát, táska vagy telefon. Ha ezeket adott esetben észreveszi egy elkövető, csak beüti az üveget, és pillanatok alatt megkaparinthatja. Varga Balázs szerint nem kell feltétlenül nagy dolgokra gondolni a megfelelő védelem tekintetében, és ha ezeket betartjuk, nagy baj nem történhet.

Azt tanácsolja, hogy lehetőleg olyan helyre parkoljunk a járművünkkel, ahol van biztonsági kamera, ami jól kivilágított hely.

A sötét, fák alatti parkolóhelyek kevésbé biztonságosak, mert „a rossz szándékú emberek” főleg az ilyen helyeket keresik. A rendőr alezredes szerint minden ilyen tanácsot, apró praktikát érdemes megfogadni, mert akkor nagyobb eséllyel lehet elkerülni a lopásokat.

A rendelkezésre álló statisztikai adatok szerint Magyarországon az ellopott gépjárművek közül az eseteknek több mint a felében rövid időn belül felderíti a rendőrség az elkövető kilétét, illetve beazonosítja a tolvajokat. Az érintett járműveket elég jó arányban foglalják le és juttatják vissza a tulajdonosokhoz, szerencsés esetben az eredeti állapotában, de sajnos gyakran előfordul az is, hogy már csak alkatrész formájában.

A tolvajok körében már hosszú évek óta nagyon népszerű autómárkának számít idehaza a Suzuki, a Ford, a Volkswagen, az Opel és a BMW.

Hozzájuk képest kisebb számban tulajdonítanak el Audikat, Renault-kat és a Mercedeseket. Az ORFK Bűnmegelőzési Osztályának megbízott vezetője szerint ennek az lehet az oka, hogy ezekből jóval több a forgalomba helyezett jármű, illetve az alkatrészellátás miatt is nagyon jelentős a szerepük.

„Nagyon kicsi odafigyeléssel, az autó megfelelő lezárásával, a megfelelő parkolóhely kiválasztásával, illetve azzal, hogy nem hagyunk jól látható helyen értéket a gépjárműben, az említett bűncselekmények elkerülhetők lehetnének” – összegzett Varga Balázs.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.