ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.87
usd:
303.44
bux:
134616.81
2026. május 31. vasárnap Angéla, Petronella
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
The man dressed in black with a balaclava on his head trying to break into the car. He uses a screwdriver. Car thief, car theft concept
Nyitókép: djedzura/Getty Images

Tanácsok, praktikák – így védekezhetünk hatékonyan az autótolvajok ellen

Infostart / InfoRádió

Lehetőleg olyan helyre parkoljunk a járművünkkel, ahol van biztonsági kamera, ami jól kivilágított hely és ne hagyjunk értéktárgyakat az autónkban – javasolta az InfoRádióban az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának megbízott vezetője. Varga Balázs beszélt arról is, melyek a legnépszerűbb autómárkák a bűnelkövetők körében.

Évek óta csökkenő tendencia jellemzi a hazai gépkocsilopásokat, ami azzal is magyarázható, hogy nőttek a lakosság önvédelmi reflexei – mondta az InfoRádióban az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának megbízott vezetője. Mint fogalmazott, más európai országok adataival összehasonlítva a magyarországi autólopások száma alacsonynak tekinthető.

Varga Balázs kiemelte: hazánk cél- és tranzitország, de az elmúlt évek statisztikáit alapul véve kijelenthető, hogy folyamatosan csökkennek a lopások. Hozzátette, hogy a rendőrség már hosszú évek óta „nagyon komoly propagandamunkát végez” annak érdekében, hogy az emberek önvédelmi reflexei megfelelő módon és időben jelentkezzenek. Számos fórumon, felületen tájékoztatták a lakosságot arról, hogyan védhetik meg az értékeiket, és külön kategória alá esik a gépjárművek védelme.

A rendőr alezredes felhívta a figyelmet, hogy a legtöbb eset nem is arról szól, hogy az elkövetők konkrétan fel akarnak törni egy-egy gépjárművet, hanem a tulajdonosok hanyagsága vezet ideáig.

Gyakran előfordul ugyanis, hogy nyitva hagyják az autót, benne marad a kulcs vagy járó motorral otthagyják a gépkocsit, amíg beszaladnak például egy boltba.

Varga Balázs szerint ezek az esetek, figyelmetlenségek olyan helyzeteket idéznek elő, amelyeket aztán kihasználnak a bűnelkövetők.

Figyelmeztetett, hogy minden apró dologra oda kell figyelni. Ha nem áll a rendelkezésünkre valamilyen biztonsági eszköz, akkor is ügyeljünk arra, hogy megfelelően zárjuk be az autót, amikor otthagyjuk. A belső térben nem ajánlott látványos helyen hagyni olyan értékes tárgyakat, mint például a laptop, tablet, bőrkabát, táska vagy telefon. Ha ezeket adott esetben észreveszi egy elkövető, csak beüti az üveget, és pillanatok alatt megkaparinthatja. Varga Balázs szerint nem kell feltétlenül nagy dolgokra gondolni a megfelelő védelem tekintetében, és ha ezeket betartjuk, nagy baj nem történhet.

Azt tanácsolja, hogy lehetőleg olyan helyre parkoljunk a járművünkkel, ahol van biztonsági kamera, ami jól kivilágított hely.

A sötét, fák alatti parkolóhelyek kevésbé biztonságosak, mert „a rossz szándékú emberek” főleg az ilyen helyeket keresik. A rendőr alezredes szerint minden ilyen tanácsot, apró praktikát érdemes megfogadni, mert akkor nagyobb eséllyel lehet elkerülni a lopásokat.

A rendelkezésre álló statisztikai adatok szerint Magyarországon az ellopott gépjárművek közül az eseteknek több mint a felében rövid időn belül felderíti a rendőrség az elkövető kilétét, illetve beazonosítja a tolvajokat. Az érintett járműveket elég jó arányban foglalják le és juttatják vissza a tulajdonosokhoz, szerencsés esetben az eredeti állapotában, de sajnos gyakran előfordul az is, hogy már csak alkatrész formájában.

A tolvajok körében már hosszú évek óta nagyon népszerű autómárkának számít idehaza a Suzuki, a Ford, a Volkswagen, az Opel és a BMW.

Hozzájuk képest kisebb számban tulajdonítanak el Audikat, Renault-kat és a Mercedeseket. Az ORFK Bűnmegelőzési Osztályának megbízott vezetője szerint ennek az lehet az oka, hogy ezekből jóval több a forgalomba helyezett jármű, illetve az alkatrészellátás miatt is nagyon jelentős a szerepük.

„Nagyon kicsi odafigyeléssel, az autó megfelelő lezárásával, a megfelelő parkolóhely kiválasztásával, illetve azzal, hogy nem hagyunk jól látható helyen értéket a gépjárműben, az említett bűncselekmények elkerülhetők lehetnének” – összegzett Varga Balázs.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Tanácsok, praktikák – így védekezhetünk hatékonyan az autótolvajok ellen

rendőrség

parkolás

statisztika

gépjármű

autólopás

értéktárgyak

lezár

önvédelem

varga balázs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A PSG viszi el Budapestről a BL-trófeát

A PSG viszi el Budapestről a BL-trófeát
Tizenegyes-párbajban a PSG nyerte meg a budapesti BL-döntőt, Az 1–1-re végződött 120 perc után a szétlövésben az Arsenal addigi legjobb mezőnyjátékosa, Gabriel hibázott az utolsó lövésnél
 

Életveszélyesen megsérült angol szurkolót keres a rendőrség

A lovasrendőrök is megjelentek Budapest utcáin – videó

Szurkolói zóna lett Budapestből – fotók

Magyar Péter továbbadta a BL-döntőre kapott belépőket

A rendőrök már meccselnek a Puskás stadionban – fotók

A Madrid az első, a PSG ötödik, az Arsenal nyolcadik

Nem most lesz pluszos a budapesti BL-döntő – Szabados Gábor az Arénában

Magyar Péter is focilázban: Újpestről üzent – videó

A BL-döntő napja Budapesten – percről percre

Szurkolók ezrei vonulnak Budapesten, nagy a rendőri figyelem

Súlyos verekedés Budapesten: videón a belvárosi BL-balhé

Növekszik a társadalmi nyomás Egyiptomban – Lehet, hogy nem 1,1, hanem 10 millió migráns szivárgott be

Növekszik a társadalmi nyomás Egyiptomban – Lehet, hogy nem 1,1, hanem 10 millió migráns szivárgott be

A 2023-as szudáni konfliktus után szabályosan ömlöttek be az emberek, méghozzá mindenféle ellenőrzés nélkül, ez már pedig merőben más típusú migráció, mint amivel Jordánia, Törökország vagy Libanon küzd, ahol legalább van esély összeírni azokat, akik érkeznek. Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási igazgatója beszélt a részletekről az InfoRádióban.
VIDEÓ
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.01. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Sötét felhők gyülekeznek: narancssárga riasztás lépett életbe a jégverés és a heves viharok miatt, íme a veszélyeztetett megyék

Sötét felhők gyülekeznek: narancssárga riasztás lépett életbe a jégverés és a heves viharok miatt, íme a veszélyeztetett megyék

Másodfokú, narancs riasztást adott ki a HungaroMet Zrt. Vas és Zala vármegyékre vasárnapra hevesebb zivatarok miatt, amelyekhez akár 80-85 km/h-s széllökések, nagyobb szemű jégeső és felhőszakadás is társulhat. A Dunántúl többi részére és Bács-Kiskun vármegyére elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
BL-döntő: tizenegyespárbajban győzte le az Arsenalt a PSG

BL-döntő: tizenegyespárbajban győzte le az Arsenalt a PSG

Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó Bajnokok Ligája budapesti döntőjében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ebola spread in DR Congo 'deeply alarming', MSF warns

Ebola spread in DR Congo 'deeply alarming', MSF warns

The medical charity's comments come as the head of the World Health Organization visits the region worst-hit by the virus outbreak.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 30. 23:26
Különlegesen ritka állattal találkoztak motorosok Zalában – videó
2026. május 30. 20:29
Ezt hozta a BL-döntő a lottószerencsének
×
×