Bár a csütörtöki hírek még arról szóltak, hogy az idén nem nyit ki a szabadstrand, pénteken az önkormányzat már arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy „szabad a strand”. Mint írták: a szabadstrand melletti érveket látva csütörtök este Györfi Mihály, Szolnok polgármestere egyeztetést kezdeményezett a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-vel a nyári üzemeltetés lehetőségeiről, és megállapodtak abban, hogy a szükséges engedélyek beszerzésére figyelemmel a szabadstrandot 2026. július 1-jétől lehet kinyitni. Erre az átfutási időre a biztonságos és jogszerű működés érdekében van szükség - közölték.

A szabadstrand üzemeltetése – többek között az infrastruktúra telepítése és fenntartása, szezon végén ezek bontása, a terület kezelése, valamint a biztonsági és fenntartó személyzet biztosítása – várhatóan havonta nettó 7,5 millió forintba kerül.

A város a szabadstrand megnyitása után folyamatosan elemzi majd, hogy a fenntartási költségek arányban állnak-e a lakossági igényekkel – fűzték hozzá.

A polgármester csütörtökön még arról írt a Facebook-oldalán, hogy az idén nem nyit ki a szabadstrand Szolnokon. Magyarázatként azt tette hozzá, hogy az új fürdő június 19-i átadása indokolttá teszi a kevésbé korszerű és olykor veszélyes szabadstrand megszüntetését.

„A város polgárai a jövőben kulturált körülmények között, a számukra külön megállapított jelentős kedvezményt nyújtó belépőkkel vehetik igénybe a Tiszaligeti Élményfürdőt” – fogalmazott.

A polgármester korábban szólt arról, hogy az új fürdőben a szolnokiaknak a napi jegyárból országosan is jelentős, 28 százalékos kedvezményt biztosítanak. Ez azt jelenti, hogy

egy szolnoki lakcímkártyával rendelkező felnőttnek 4300 forintot kell fizetnie a belépőért

– jelezte.

Emlékeztetett: hét évvel ezelőtt kezdődött meg a fürdő felújítása, amelyet a koronavírus-járvány miatti áremelkedések okozta csúszások és a számtalan hibával elvégzett munka miatt máig nem lehetett megnyitni.