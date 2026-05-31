A városi vízmérce Szolnoknál, ahol a csapadékhiány miatt a Tisza alacsony vízállása -280 centiméterrel új negatív rekordot ért el 2022. július 7-én.
Mégis kinyit a strand a Tisza-parti városban

Figyelembe véve a lakossági igényeket, a korábbi hírekkel ellentétben július 1-jén mégis kinyit a szabadstrand Szolnokon – közölte Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata pénteken.

Bár a csütörtöki hírek még arról szóltak, hogy az idén nem nyit ki a szabadstrand, pénteken az önkormányzat már arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy „szabad a strand”. Mint írták: a szabadstrand melletti érveket látva csütörtök este Györfi Mihály, Szolnok polgármestere egyeztetést kezdeményezett a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-vel a nyári üzemeltetés lehetőségeiről, és megállapodtak abban, hogy a szükséges engedélyek beszerzésére figyelemmel a szabadstrandot 2026. július 1-jétől lehet kinyitni. Erre az átfutási időre a biztonságos és jogszerű működés érdekében van szükség - közölték.

A szabadstrand üzemeltetése – többek között az infrastruktúra telepítése és fenntartása, szezon végén ezek bontása, a terület kezelése, valamint a biztonsági és fenntartó személyzet biztosítása – várhatóan havonta nettó 7,5 millió forintba kerül.

A város a szabadstrand megnyitása után folyamatosan elemzi majd, hogy a fenntartási költségek arányban állnak-e a lakossági igényekkel – fűzték hozzá.

A polgármester csütörtökön még arról írt a Facebook-oldalán, hogy az idén nem nyit ki a szabadstrand Szolnokon. Magyarázatként azt tette hozzá, hogy az új fürdő június 19-i átadása indokolttá teszi a kevésbé korszerű és olykor veszélyes szabadstrand megszüntetését.

„A város polgárai a jövőben kulturált körülmények között, a számukra külön megállapított jelentős kedvezményt nyújtó belépőkkel vehetik igénybe a Tiszaligeti Élményfürdőt” – fogalmazott.

A polgármester korábban szólt arról, hogy az új fürdőben a szolnokiaknak a napi jegyárból országosan is jelentős, 28 százalékos kedvezményt biztosítanak. Ez azt jelenti, hogy

egy szolnoki lakcímkártyával rendelkező felnőttnek 4300 forintot kell fizetnie a belépőért

– jelezte.

Emlékeztetett: hét évvel ezelőtt kezdődött meg a fürdő felújítása, amelyet a koronavírus-járvány miatti áremelkedések okozta csúszások és a számtalan hibával elvégzett munka miatt máig nem lehetett megnyitni.

Magyar Péter a Portfolio-nak: Volt olyan tétel, amit közvetlen a bejelentés előtt értünk el a Bizottságnál

Extrém rövid idő alatt folytatott le rendkívül kemény tárgyalásokat az új magyar kormány az Európai Bizottsággal, melynek eredményeként a vártnál is nagyobb, 16,4 milliárd eurós bejelentés született. Az uniós pénzek nyomán jelentős beruházási hullám indulhat Magyarországon, miközben a Tisza-kormányban már körvonalazódik, milyen szereplőkre támaszkodnának a projektek megvalósításánál, mennyire építenének hazai kivitelezőkre, és milyen nehézségekkel járhat a brüsszeli feltételek teljesítése. Két napnyi feszített tárgyalássorozat után a Brüsszelből hazafelé tartó repülőgépen beszélhettünk Magyar Péter miniszterelnökkel, Kármán András pénzügyminiszterrel és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel.

Romba dönti a 2026-os balatoni szezont az euró: óriási a bizonytalanság, ennyivel kerülhet többe az idei nyaralás

A budapesti és balatoni szállodapiac egyszerre küzd árfolyamkockázattal, repülőjegybizonytalansággal és soha nem látott keresleti csúcsokkal.

Ebola spread in DR Congo 'deeply alarming', MSF warns

The medical charity's comments come as the head of the World Health Organization visits the region worst-hit by the virus outbreak.

