Infostart.hu
2026. május 6. szerda
A Hormuzi-szorosban veszteglő és haladó hajók a MarineTraffic oldal térképén 2026. május 6-án délelőtt
Nyitókép: marinetraffic.com

Kiszivárgott, milyen megállapodást írhat alá hamarosan Irán az Egyesült Államokkal

Infostart

Egyre több helyről – amerikai és pakisztáni forrásból – szivárog ki olyan információ, amely szerint közel kerültek a tárgyaló felek egy, a háborút lezáró memorandum aláírásához.

Azután, hogy Donald Trump amerikai elnök leállította a „Szabadság Projekt” akciót, olyan hírek kezdtek szivárogni, amelyek szerint az Egyesült Államok és Irán közel került egy „egyoldalas” memorandum aláírásához, mellyel lezárhatnák a háborús konfliktust. A Reuters és az Axios pakisztáni és amerikai forrásokból úgy értesült, hogy a tárgyalások közel kerültek a megegyezéshez.

A Fehér Házban úgy vélik, hogy Iránnal közel kerültek a megállapodáshoz, egy

olyan „egyoldalas egyetértési memorandum” aláírásához, amely véget vetne a háborúnak és keretet adna a részletesebb nukleáris tárgyalásoknak

– közölte két amerikai tisztviselő és két másik forrás alapján az Axios.

„Hamarosan lezárjuk ezt. Közeledünk a megoldáshoz” – erősítette meg a Reutersnek egy pakisztáni, a tárgyalások menetét ismerő forrás. Még ennek az információnak a megjelenése előtt Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnök az X-en közzétett üzenetében megköszönte Donald Trumpnak, hogy felfüggesztette a Hormuzi-szorosban zajló Szabadság Projekt katonai akciót.

„Nagyon reméljük, hogy a jelenlegi lendület tartós megállapodáshoz vezet, amely tartós békét és stabilitást biztosít a régióban és azon túl” – mondta Sarif.

A megegyezés hírére közel két hetes mélypontjára zuhant az olaj ára. A Reuters késő délutáni állapotjelentése szerint a Brent nyersolaj határidős ára 6,70 dollárral, azaz 6,1 százalékkal esett, hordónként 103,17 dollárra, és további csökkenés várható az újabb, pakisztáni hírek fényében.

Magyar Péter egy előzetesen bejelentett úton van Olaszországban, ahonnan csak csütörtök esti óráiban ér haza, így addig a kormányalakítási előkészületeket a Miniszterelnökséget vezető miniszteri posztra felkért Ruff Bálint viszi. A leendő kormányfő csütörtök délelőtt találkozik Georgia Meloni olasz miniszterelnökkel, aki természetes szövetségese lehet az Európai Unió tagállami egyeztetésein. Budapesten a listás mandátumok hétfői ceremoniális átvétele után a hét hátralévő részét inkább a háttérmunka jellemezheti, mielőtt szombaton megalakul a Tisza által fölényes többséggel vezetett Parlament.

