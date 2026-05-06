Kiszivárgott, milyen megállapodást írhat alá hamarosan Irán az Egyesült Államokkal

Azután, hogy Donald Trump amerikai elnök leállította a „Szabadság Projekt” akciót, olyan hírek kezdtek szivárogni, amelyek szerint az Egyesült Államok és Irán közel került egy „egyoldalas” memorandum aláírásához, mellyel lezárhatnák a háborús konfliktust. A Reuters és az Axios pakisztáni és amerikai forrásokból úgy értesült, hogy a tárgyalások közel kerültek a megegyezéshez.

A Fehér Házban úgy vélik, hogy Iránnal közel kerültek a megállapodáshoz, egy

olyan „egyoldalas egyetértési memorandum” aláírásához, amely véget vetne a háborúnak és keretet adna a részletesebb nukleáris tárgyalásoknak

– közölte két amerikai tisztviselő és két másik forrás alapján az Axios.

„Hamarosan lezárjuk ezt. Közeledünk a megoldáshoz” – erősítette meg a Reutersnek egy pakisztáni, a tárgyalások menetét ismerő forrás. Még ennek az információnak a megjelenése előtt Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnök az X-en közzétett üzenetében megköszönte Donald Trumpnak, hogy felfüggesztette a Hormuzi-szorosban zajló Szabadság Projekt katonai akciót.

„Nagyon reméljük, hogy a jelenlegi lendület tartós megállapodáshoz vezet, amely tartós békét és stabilitást biztosít a régióban és azon túl” – mondta Sarif.

A megegyezés hírére közel két hetes mélypontjára zuhant az olaj ára. A Reuters késő délutáni állapotjelentése szerint a Brent nyersolaj határidős ára 6,70 dollárral, azaz 6,1 százalékkal esett, hordónként 103,17 dollárra, és további csökkenés várható az újabb, pakisztáni hírek fényében.