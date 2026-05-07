A Kőolajexportáló Országok Szervezetének (OPEC) logója a szervezet bécsi székházán 2020. március 4-én, az OPEC kétnapos 178. miniszteri tanácskozásásának kezdete előtti napon.
Nyitókép: MTI/EPA/Florian Wieser

Kutató mondta el, mi állhat az Emírségek hirtelen kilépésének hátterében

Már régóta feszélyezték az országot a Kőolajexportáló Országok Szervezetének (OPEC) működési szabályai.

Már régóta kritizálta a kvótákat az OPEC-ből most kilépő Egyesült Arab Emírségek, szerintük ezek számukra nem voltak elégségesek. Mint Szalai Máté, a Clingendael Intézet és a Budapesti Corvinus Egyetem kutatója elmondta az InfoRádió Aréna című műsorában, azért mostanra időzítették a döntést, mert jelenleg nincsen közvetlen hatással arra, mennyit termelnek.

Az Egyesült Arab Emírségek a konglomerátum negyedik-ötödik legnagyobb termelője volt, és azt kifogásolta, hogy a döntéseket a gyakorlatban Szaúd-Arábia, illetve a szaúdi-orosz együttműködés hozza meg.

Oroszország nem az OPEC része, de az OPEC+-ban benne van

– emlékeztetett a kutató.

Mint elmondta, tavaly december óta az iráni háborútól függetlenül is élesedett a politikai vetélkedés az Emírségek (Abu-Dzabi, Dubaj és kisebb emírségek), illetve Szaúd-Arábia között, geopolitikai okokból.

Főleg szimbolikusnak tartja, hogy a döntést aznap jelentették be, amikor Szaúd-Arábia és az Emírségek éppen az Öböl Menti Együttműködési Tanács keretében találkozót tartottak, amelyen az egységet fejezték volna ki Iránnal szemben, amely ország valamilyen mértékben mindkettőjüket megtámadta. Ez is mutatja Szalai Máté szerint, hogy jelzésértékű, az egységet aláásni kívánó döntés született az Egyesült Arab Emírségek részéről.

Fontosnak tartotta kiemelni azt is, hogy az Emírségek Izrael legfontosabb partnerének számítnak a térségben. A szaúdiak mindeközben „nagyon kritikusan” nézik Izrael tevékenységét 2023 óta. Bár ők is próbálták normalizálni kapcsolataikat az országgal és volt is a háttérben együttműködés Izrael és Szaúd-Arábia között, de ez messze nem olyan intenzitással történt, mint ahogy Izrael és az Emírségek együttműködnek 2020 óta. Azt is lehetett nemrég hallani, hogy

Izrael a Vaskupola-rendszert is exportálta az Emírségekbe,

amivel az ország a világon harmadikként, közvetlenül az Egyesült Államok után csatlakozhatott a felhasználók körébe – tette hozzá Szalai Máté.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kocsonya Zoltán készítette.

Tanulnak a tiszás képviselők

Annyi az új képviselő a parlamentben, hogy intenzív tanfolyamot kell szervezni nekik.
 

Ukrán drónok május 7-én éjjel egy katonai logisztikai létesítményt támadtak meg a Moszkvai területen található Naro-Fominszkban – erről Telegram-csatornák számoltak be - közölte a Kyiv Independent.

Hiába keltek hajnalban, csak a földön jutott hely a családnak, végül a bíróság is nekik adott igazat.

A British man is among three evacuees sent to the Netherlands after displaying symptoms while aboard the MV Hondius.

