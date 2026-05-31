eur:
353.87
usd:
303.44
bux:
134616.81
2026. május 31. vasárnap Angéla, Petronella
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
rovinj horvátország isztria
Nyitókép: Pixabay

Kemény korlátozás jöhet a magyarok egyik kedvenc horvátországi üdülőhelyén

Infostart

Egyre nagyobb a feszültség a turisták és a helyi lakosok között a zsúfoltság, a lakhatási válság miatt, ezért drasztikus beavatkozás következhet.

A horvátországi Rovinjban Barcelona példáját követve leállíthatják az új turistalakások engedélyezését, miután a helyiek szerint a tömegturizmus a mindennapi életet és a lakhatást is veszélyezteti – írja a vg.hu az index.hr cikke alapján.

Az Adriai-tenger egyes térségeiben egyre nagyobb a feszültség a turisták és a helyi lakosok között, ezért helyezték komolyan kilátásba az új apartmanok engedélyezésének korlátozását Rovinj óvárosában is, az intézkedést egyelőre két évre vezetnék be a tervek szerint.

A korlátozással az a cél, hogy megfékezzék a tömegturizmust és az egyre súlyosabb lakhatási problémákat.

A rovinji polgármester szerint elérték a végső határt, miután az elmúlt években robbanásszerűen megnőtt az apartmanok száma, a helyiek számára viszont egyre nagyobb gondot jelent megfizethető lakást találni. További súlyos problémákat okoz, hogy a nyári csúcsidőszakban gyakran összeomlik a közlekedés, a parkolási rendszer és az infrastruktúra Rovinjban a turistaáradat miatt.

Az isztriai város tulajdonképpen a barcelonai mintát követné. A katalán fővárosban – szintén a helyi lakosságot támogatva – 2028-ig teljesen leállították az új turistalakások engedélyezését, a lejáró licenceket pedig nem hosszabbítják meg.

A horvát társadalom ugyanakkor eléggé megosztott a kérdésben, ugyanis egyesek szerint nem a turistákkal van a baj, hanem azzal, hogy a rendszer kontroll nélkülivé vált.

Sokan azt gondolják, egyszerűen csak arra kellene figyelni, hogy annyi turistát engedjenek be, amennyit az adott város elbír.

Mások szerint viszont a parkolóhelyek, az utak és a lakhatás már most sem bírja az óriási terhelést.

A lakhatási válság is egyre több gondot okoz. Általános véleménnyé vált Rovinjban, hogy a rövid távú apartmankiadás jelentősen rontja a helyiek esélyeit. Sok ingatlant direkt turistáknak alakítanak ki, miközben a helyi fiatalok egyre távolabb szorulnak a tengerparti településekről. Egyesek szerint emelni kellene az árakat és jobb kínálatot kell nyújtani, mert Horvátország még mindig nem használja ki teljesen az Adria adottságait. Az elégedetlenkedők azon a véleményen vannak, hogy Horvátországnak nem mennyiségben kellene versenyeznie, hanem szolgáltatásban és színvonalban.

A PSG viszi el Budapestről a BL-trófeát

Tizenegyes-párbajban a PSG nyerte meg a budapesti BL-döntőt, Az 1–1-re végződött 120 perc után a szétlövésben az Arsenal addigi legjobb mezőnyjátékosa, Gabriel hibázott az utolsó lövésnél
 

Növekszik a társadalmi nyomás Egyiptomban – Lehet, hogy nem 1,1, hanem 10 millió migráns szivárgott be

A 2023-as szudáni konfliktus után szabályosan ömlöttek be az emberek, méghozzá mindenféle ellenőrzés nélkül, ez már pedig merőben más típusú migráció, mint amivel Jordánia, Törökország vagy Libanon küzd, ahol legalább van esély összeírni azokat, akik érkeznek. Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási igazgatója beszélt a részletekről az InfoRádióban.
Sötét felhők gyülekeznek: narancssárga riasztás lépett életbe a jégverés és a heves viharok miatt, íme a veszélyeztetett megyék

Másodfokú, narancs riasztást adott ki a HungaroMet Zrt. Vas és Zala vármegyékre vasárnapra hevesebb zivatarok miatt, amelyekhez akár 80-85 km/h-s széllökések, nagyobb szemű jégeső és felhőszakadás is társulhat. A Dunántúl többi részére és Bács-Kiskun vármegyére elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

BL-döntő: tizenegyespárbajban győzte le az Arsenalt a PSG

Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó Bajnokok Ligája budapesti döntőjében.

Ebola spread in DR Congo 'deeply alarming', MSF warns

The medical charity's comments come as the head of the World Health Organization visits the region worst-hit by the virus outbreak.

2026. május 30. 21:34
Magyar Péter is „gólokat” lőtt a BL-döntőn – videó
2026. május 30. 18:41
Találat érte a a zaporizzsjai atomerőművet
