Kemény korlátozás jöhet a magyarok egyik kedvenc horvátországi üdülőhelyén

A horvátországi Rovinjban Barcelona példáját követve leállíthatják az új turistalakások engedélyezését, miután a helyiek szerint a tömegturizmus a mindennapi életet és a lakhatást is veszélyezteti – írja a vg.hu az index.hr cikke alapján.

Az Adriai-tenger egyes térségeiben egyre nagyobb a feszültség a turisták és a helyi lakosok között, ezért helyezték komolyan kilátásba az új apartmanok engedélyezésének korlátozását Rovinj óvárosában is, az intézkedést egyelőre két évre vezetnék be a tervek szerint.

A korlátozással az a cél, hogy megfékezzék a tömegturizmust és az egyre súlyosabb lakhatási problémákat.

A rovinji polgármester szerint elérték a végső határt, miután az elmúlt években robbanásszerűen megnőtt az apartmanok száma, a helyiek számára viszont egyre nagyobb gondot jelent megfizethető lakást találni. További súlyos problémákat okoz, hogy a nyári csúcsidőszakban gyakran összeomlik a közlekedés, a parkolási rendszer és az infrastruktúra Rovinjban a turistaáradat miatt.

Az isztriai város tulajdonképpen a barcelonai mintát követné. A katalán fővárosban – szintén a helyi lakosságot támogatva – 2028-ig teljesen leállították az új turistalakások engedélyezését, a lejáró licenceket pedig nem hosszabbítják meg.

A horvát társadalom ugyanakkor eléggé megosztott a kérdésben, ugyanis egyesek szerint nem a turistákkal van a baj, hanem azzal, hogy a rendszer kontroll nélkülivé vált.

Sokan azt gondolják, egyszerűen csak arra kellene figyelni, hogy annyi turistát engedjenek be, amennyit az adott város elbír.

Mások szerint viszont a parkolóhelyek, az utak és a lakhatás már most sem bírja az óriási terhelést.

A lakhatási válság is egyre több gondot okoz. Általános véleménnyé vált Rovinjban, hogy a rövid távú apartmankiadás jelentősen rontja a helyiek esélyeit. Sok ingatlant direkt turistáknak alakítanak ki, miközben a helyi fiatalok egyre távolabb szorulnak a tengerparti településekről. Egyesek szerint emelni kellene az árakat és jobb kínálatot kell nyújtani, mert Horvátország még mindig nem használja ki teljesen az Adria adottságait. Az elégedetlenkedők azon a véleményen vannak, hogy Horvátországnak nem mennyiségben kellene versenyeznie, hanem szolgáltatásban és színvonalban.