ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.69
usd:
305.23
bux:
135899.33
2026. május 6. szerda Frida, Ivett
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szalai Máté a Clingendael Intézet és a Budapesti Corvinus Egyetem kutatója az InfoRádió Aréna című műsorában.

Szalai Máté a közel-keleti konfliktusról: Irán már más játékot játszik, és ezzel még nyerhet

Infostart / InfoRádió

Az Egyesült Államok és Irán számára is más a győzelem kritériuma – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Szalai Máté, a Clingendael Intézet és a Budapesti Corvinus Egyetem kutatója.

A közel-keleti konfliktushelyzetben a katonai erőfölény egyértelműen az Egyesült Államoké és Izraelé, ennek ellenére nem kizárt, hogy politikai értelemben végül Irán kerül ki győztesként. Ennek oka, hogy a más a győzelemnek a kritériuma a két fél számára – mondta az InfoRádió Aréna című műsorban Szalai Máté.

Irán számára a győzelmi kritérium, hogy túléli-e a konfliktust. És bár momentán az iráni rendszer nem teljesen ép, egyelőre ott van, ugyanazok a körök vezetik, még ha nem is konkrétan ugyanazok az emberek, mint korábban – emlékeztetett a kutató. Eközben amerikai szempontból a sikerkritérium sokszor változik, de most már szinte az, hogyha minden visszatérne a február 28-a előtti állapotra, amikor Izraellel közösen támadást indítottak Irán ellen. Utóbbi a szakértő szerint azt jelenti, hogy egyrészt a sikernek a kritériuma nagyon lecsökkent, másrészről pedig továbbra is nehéznek tűnik, hogy az Egyesült Államok elérje. Következésképp

politikai szempontból Irán akár győztesen kerülhet ki ebből a konfliktusból

– mutatott rá.

A fentiek azonban több szempontból is árnyalhatók: kezdetben az iráni stratégia rövid távú gondolkodásra épült, arra, hogy „minden napot meg kell nyerni”. Ez most új fázisba léphet, miután az iráni vezetést megnyugvással töltötte el, hogy képes az ország ellenállni, és megpróbálhatják a háborús sikereket hosszú távú előnnyé kovácsolni – magyarázta Szalai Máté, aki szerint a Hormuzi-szoros kapcsán épp ez látható. Már nemcsak egy ütőkártyaként szerepel Irán kezében, hanem most Irán megpróbál fölépíteni egy új „rezsimet” (szabályrendszert) a szoros fölött, és ezt akarja elfogadtatni a térség és a világ államaival.

A szorosbeli helyzet magától értetődően amúgy Iránnak is súlyos gazdasági nehézségeket okoz. Egyes amerikai számítások szerint naponta 135 millió dolláros közvetlen bevételkiesést, illetve 400 millió dollárnyi további terhet jelen Irán számára az, hogy a blokád miatt nem tud kőolajat exportálni. Az amerikai adminisztráció azzal is számol, hogy Irán közel lehet a kőolajtárolási kapacitásainak végéhez, amit még az is tetéz, hogy az iráni gazdaság egyébként sincs túl jó helyzetben.

Mint Szalai Máté fogalmazott, amikor az iráni gazdaságról esik szó, fontos kettéválasztani, hogy milyen a lakosság gazdasági helyzete és milyen a rendszer gazdasági helyzete. Az említett nehézségek természetesen erősen hatnak a lakosság gazdasági helyzetére, és

azok a hosszú távú problémák, amelyek folyamatosan az elégedetlenség felé lökik az iráni társadalmat, jelen vannak, sőt, súlyosbodtak az elmúlt hetekben. A rendszer ettől függetlenül még él, életben van, és valószínűleg ki fog tartani még hónapokig,

fönntartva azt az állapotot, hogy nem tud érdemben exportálni a Hormuzi-szoroson keresztül. „Az a két állítás, hogy a rendszer túlélhet, és az iráni gazdaság pedig katasztrofális állapotban van, ez a kettő egyszerre lesz emiatt igaz” – fogalmazott a Clingendael Intézet és a Budapesti Corvinus Egyetem kutatója.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kocsonya Zoltán készítette. A teljes Aréna megtekinthető és meghallgatható alább.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Szalai Máté a közel-keleti konfliktusról: Irán már más játékot játszik, és ezzel még nyerhet

aréna

egyesült államok

irán

közel-kelet

háború

szalai máté

hormuzi-szoros

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Május 9. az új ciklus kezdőnapja – itt a teljes menetrend, máris van egy kifogás

Május 9. az új ciklus kezdőnapja – itt a teljes menetrend, máris van egy kifogás

Szombaton alakul meg az új Országgyűlés, kétharmados többségében tiszás politikusokkal, jelentős kisebbségbe szorult Fidesz- és KDNP-frakciókkal, valamint egy 6 fős Mi Hazánk-frakcióval. Közzétették a parlamenti napirendi javaslatot is.
 

Gulyás Gergely: mindenkit meg fogunk védeni, akit alaptalanul rágalmaznak

Tarr Zoltán: most kivételes lehetőség áll Magyarország előtt

Vitézy Dávid: véget kell vetni a vizuális környezetszennyezésnek

Fodor Gábor: Magyar Péter első lépései döntően jók voltak, de vannak vitathatóak is

Fodor Gábor: Orbán Viktorral vagy nélküle folytatja a Fidesz?

Karácsony Gergely is megszólalt a Balásy Gyula-ügy kapcsán

Nyilvánosak a politikai hirdetések adatai az ÁSZ honlapján

VIDEÓ
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
Milyen politikai kultúrát hoz az új parlament? Fodor Gábor, Inforádió, Aréna
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.07. csütörtök, 18:00
Molnár Judit
a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Közel lehet a megállapodás Iránban, masszív rali van a tőzsdéken

Közel lehet a megállapodás Iránban, masszív rali van a tőzsdéken

Az iráni helyzet továbbra is jelentősen meghatározza a hangulatot a nemzetközi piacokon, Ázsiában széles körű emelkedést lehetett látni, miután Donald Trump bejelentette, hogy egy időre felfüggesztik a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók kíséretét, miután érdemi előrelépés történt az Iránnal való tárgyalásokban. Nemzetközi sajótforrások is arról számoltak be, hogy közel lehet a megállapodás, ami újabb lökést adott a piacoknak. A deeszkalációra utaló jelek miatt zuhan az olajár, a tőzsdék pedig kilőttek, Európában komoly rali látható, de az USA-ban is emelkedik a részvénypiac.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Jó hír a devizapiacon: estére jelentősen erősödött a forint

Jó hír a devizapiacon: estére jelentősen erősödött a forint

Jelentősen erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran considering US proposal to end war, official says, as Trump warns of strikes if no deal

Iran considering US proposal to end war, official says, as Trump warns of strikes if no deal

In a social media post, Iran's foreign ministry spokesperson Esmail Baghaei also says negotiations rely on "good faith" - the US is yet to respond.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 6. 17:33
Meghalt Ted Turner amerikai üzletember, a CNN alapítója
2026. május 6. 15:41
Magyarország visszaszolgáltatta Ukrajnának a lefoglalt pénzt és aranyat
×
×