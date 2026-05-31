Jönnek a nagy esők – nézzék a menetrendet

A keleti határ mentén még hajnalban, reggel is eshet.

Vasárnap napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel. A Dunántúl nyugati felén, kétharmadán a déli óráktól kezdve akár több helyen is kialakulhat zápor, zivatar; kis eséllyel heves zivatar is előfordulhat, emellett az északkeleti megyékben lehet helyenként zápor. Másutt száraz idő valószínű.

Vasárnap napközben is nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 10 és 18 fok között alakul, de a szélcsendes északi völgyekben ennél több fokkal hűvösebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 25 és 30 fok között várható, de egy-egy helyen 31 fok is lehet, ugyanakkor az északkeleti határvidéken csak 23, 24 fok valószínű.