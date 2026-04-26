Kerozint tankoló repülőgép szárnya naplementében // Amazing sunset at the airport. Refueling of the airplane before flight.
Nyitókép: Chalabala/Getty Images/iStockphoto

Törékeny a rendszer – számos oka van annak, hogy most gond van a kerozinnal

Vendégszerző

A modern világ egyik legbiztosabbnak hitt rendszere, a légi közlekedés, 2026-ra meglepően sérülékennyé vált Európában. Nem egy külső sokk, hanem egymásra rakódó politikai és gazdasági döntések vezettek oda, hogy egyes reptereken már az alapvető működés feltételei is hiányoznak. A kerozinhiány nem pusztán energiaellátási probléma, hanem egy mélyebb strukturális feszültség tünete. Egy olyan rendszeré, amelyet túl szűkre szabtak.

2026 nyarán Európa több nagy repterén leállt a forgalom. Az ok prózai volt, egyszerűen nem volt elegendő kerozin. Az utasok számára ez váratlan zavarnak tűnt, de a rendszer egészét nézve inkább egy hosszú ideje épülő feszültség tört felszínre.

A modern légi közlekedés ugyanis egy rendkívül komplex, láthatatlan infrastruktúrán nyugszik. És ennek egyik legkritikusabb eleme a finomítási rendszer, amely Európában az elmúlt évtizedben fokozatosan szűkült.

Kevesebb finomító, több gond

A kerozin nem önállóan termelt üzemanyag, hanem a nyersolaj-finomítás egyik mellékterméke. Ez azt jelenti, hogy kínálata nem közvetlenül a repülési igényekhez igazodik, hanem a teljes üzemanyagpiac szerkezetétől függ. Egy tipikus finomítóban a nyersolajból különböző arányban készül benzin, dízel, kerozin és egyéb termékek, és ezek aránya csak korlátozottan módosítható.

Az Európai Unióban 2009 és 2021 között 26 európai finomító zárt be. Számos kisebb-nagyobb üzemet alakítottak át.

Ahogy az IEA elemzése is rámutat, a finomítói kapacitások csökkenése és a korlátozott termelési rugalmasság miatt a dízel- és kerozinpiac különösen sérülékennyé vált a kínálati sokkokkal szemben.

Geopolitika mindenek felett

Erre a szűkülő kínálati bázisra erősített rá a geopolitika. Az orosz–ukrán háború után az EU gyorsan igyekezett csökkenteni függőségét az orosz energiahordozóktól. 2021-ben az EU kőolajimportjának mintegy 27 százaléka Oroszországból érkezett, és a finomított termékek, köztük a jet fuel esetében is jelentős volt a részesedés.

A szankciók bevezetése után ez a forrás gyakorlatilag kiesett, és Európa alternatív beszállítók felé fordult. Csakhogy nem minden nyersolaj egyforma. Az orosz, uráli típusú olaj kifejezetten alkalmas volt középpárlatok, így kerozin előállítására, míg más források esetében a hozam eltérő.

Az ellátási láncok átalakulása

Ez a minőségi különbség kevésbé látványos, de annál fontosabb hatást gyakorolt a piacra. Az alternatív beszerzési források, mint például az Egyesült Államok, India vagy a Közel-Kelet gyakran nagyobb logisztikai távolságból szállítanak, és más finomítási struktúrát igényelnek.

Az európai rendszer így egyszerre vált importfüggőbbé és kevésbé hatékonnyá. A szankciók nemcsak az orosz olajat vették ki a rendszerből, hanem egy olyan optimalizált ellátási struktúrát is szétbontottak, amely évtizedek alatt alakult ki.

Nincs készlet, nincs hibalehetőség

A logisztikai korlátok tovább erősítették ezt a törékenységet. A kerozin szállítása Európában nagyrészt csővezetékeken és tartályhajókon történik, de ezek kapacitása véges. A nagy repterek, mint például Frankfurt vagy Milánó napi több ezer tonna üzemanyagot igényelnek, miközben a tárolókapacitásuk gyakran csak néhány napnyi tartalékot biztosít.

A rendszer tehát erősen „just-in-time” jellegű, azaz folyamatos utánpótlásra épít. Ha egy szállítás akár kicsit is késik, még inkább, ha egy ellátási lánc megszakad, az nagyon gyorsan operatív problémává tud válni.

Szabályok fogságában

Mindeközben az európai szabályozás is tovább nehezítette a helyzetet. Az EU Fit for 55 csomagja keretében bevezetett SAF (Sustainable Aviation Fuel, azaz fenntartható repülőgép-üzemanyag) kvóták előírják, hogy a kerozin egyre növekvő hányadának fenntartható forrásból kell származnia. 2025-ben ez az érték 2 százalék volt, ám 2030-ra már 6 százalék körüli arányt ír elő a szabályozás.

Ez hosszú távon fontos lépés a dekarbonizáció felé, ám rövid távon azonban szűkíti a kínálatot, mivel a SAF termelési kapacitás jelenleg messze elmarad a szükségestől. Ehhez társul az emissziós kvótarendszer (ETS), amely az elmúlt években jelentősen drágult, hiszen a kvótaár 2017 óta 5 euró környékéről 60–100 euró közé emelkedett tonnánként. Ez pedig jelentősen növelve a finomítás és a légi közlekedés költségeit.

Tele gépek, üres tankok

A kínálati oldal tehát több irányból is szűkült, miközben a kereslet éppen ellenkező irányba mozdult. A Covid utáni időszakban a légi közlekedés gyorsan visszapattant. 2023-ra az európai utasforgalom elérte a járvány előtti szint mintegy 95–100 százalék-át, 2024–2025-ben pedig több régióban meg is haladta azt.

A turizmus különösen erős volt a mediterrán térségben, ahol a nyári hónapokban extrém keresleti csúcsok alakultak ki. Az úgynevezett „revenge travel”, azaz a lezárások alatt kihagyott utazások gyors bepótlása iránti igény hirtelen és koncentrált keresletet generált.

Egy modell stressztesztje

A low-cost légitársaságok üzleti modellje tovább erősítette ezt a dinamikát. Ezek a cégek magas kihasználtsággal, alacsony árréssel működnek, és minimális tartalékokat tartanak fenn. Egy ilyen modellben egy repülőgép akár napi 8–10 utat is repül, így a cég működése extrém módon függ az üzemanyag folyamatos rendelkezésre állásától.

2026-ban ez a törékeny egyensúly több ponton is megbillent. Olaszországban a nyári csúcsidőszakban több repülőtéren, különösen a nagy forgalmú turisztikai csomópontokban ideiglenes tankolási korlátozásokat vezettek be. Németországban pedig a finomítói struktúra átalakulása és a logisztikai hálózat terheltsége miatt időszakos ellátási zavarok jelentkeztek, amelyek késésekhez és járattörlésekhez vezettek.

Mire tanít a történelem?

A történelmi párhuzamok közül az 1973–74-es olajválság kínálja a legközelebbi analógiát. Akkor az OPEC-exportkorlátozások hirtelen kínálati sokkot okoztak, amely világszerte repülési korlátozásokhoz és gazdasági visszaeséshez vezetett.

A különbség azonban lényeges. Míg akkor egy külső sokk dominált, ma a hibás döntések is hozzájárultak a sérülékenységhez. A mai helyzet inkább egy túlfeszített rendszer következménye, amelyben a hatékonyság növelése fokozatosan kiszorította a tartalékokat.

Sötét árnyak

A szakértői előrejelzések szerint a következő 1–2 évben a kerozinpiac volatilis marad, különösen a nyári csúcsidőszakokban. Középtávon, 3–5 éves horizonton új finomítói kapacitások enyhíthetik a globális szűkösséget, ám Európa importfüggősége várhatóan fennmarad. A legnagyobb bizonytalanságot továbbra is a geopolitikai helyzet, a klímapolitika gyorsulása és a légi közlekedés növekedési üteme jelenti.

Európa tehát nem egy klasszikus hiánygazdasággal szembesül. Inkább egy olyan szűk, törékeny és sokkérzékeny rendszerrel, amelyben a politikai döntések, a piaci ösztönzők és a fizikai infrastruktúra kölcsönhatása új típusú sebezhetőségeket hozott létre. A kerozinhiány ebben az értelemben nem pusztán energiaellátási probléma, hanem annak a következménye, ahogyan Európa az elmúlt években saját energiarendszerét átalakította, gyakran úgy, hogy a gazdasági realitások és az időzítés másodlagos szemponttá váltak.

A szerző Sebestyén Géza, a BCE egyetemi docense, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője

Törékeny a rendszer – számos oka van annak, hogy most gond van a kerozinnal

Törékeny a rendszer – számos oka van annak, hogy most gond van a kerozinnal
A modern világ egyik legbiztosabbnak hitt rendszere, a légi közlekedés, 2026-ra meglepően sérülékennyé vált Európában. Nem egy külső sokk, hanem egymásra rakódó politikai és gazdasági döntések vezettek oda, hogy egyes reptereken már az alapvető működés feltételei is hiányoznak. A kerozinhiány nem pusztán energiaellátási probléma, hanem egy mélyebb strukturális feszültség tünete. Egy olyan rendszeré, amelyet túl szűkre szabtak.
Csapás ért egy orosz olajfinomítot és egy műtrágyagyárat - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

Csapás ért egy orosz olajfinomítot és egy műtrágyagyárat - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

Ukrán dróncsapás ért egy műtrágyagyárat vasárnap az oroszországi Vologdai területen. Vjacseszlav Vologyin, az orosz Állami Duma elnöke szombaton Phenjanba érkezett. Hetvenegy ukrán drónt semmisített meg azt orosz légvédelem a megszállt krími Szevasztopol körzetében

Közel 300 ezer nyugdíjas élete változhat meg egy csapásra, ahogy feláll az új kormány: mások viszont búcsúzhatnak az aranyélettől

Közel 300 ezer nyugdíjas élete változhat meg egy csapásra, ahogy feláll az új kormány: mások viszont búcsúzhatnak az aranyélettől

Összegyűjtöttük a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb híreket, cikkeket 2026. 17. hetéből.

Trump and his officials 'likely' targets of suspected gunman, acting attorney general says

Trump and his officials 'likely' targets of suspected gunman, acting attorney general says

Todd Blanche says "preliminary" findings suggest the suspected gunman was specifically targeting members of the Trump administration.

