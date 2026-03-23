Peking is közbelép – több mint tíz éve nem volt ilyenre példa

A hatóság döntése értelmében a benzin maximált kiskereskedelmi ára tonnánként 1160 (körülbelül 58 ezer forint), a gázolajé 1115 jüannal (56 ezer forint) emelkedik. Ez mintegy fele a jelenlegi ármegállapítási rendszer alapján indokolt emelésnek, amely 2205, illetve 2120 jüan lenne tonnánként.

Az intézkedés célja, hogy mérsékelje a nemzetközi olajár-emelkedés hatását, csökkentse a felhasználók terheit, valamint hozzájáruljon a gazdasági és társadalmi stabilitás fenntartásához. Ez az első alkalom 2013 óta, hogy a kínai kormány közvetlenül beavatkozik az üzemanyagárak alakulásába a jelenlegi rendszer keretein belül – közölték.

Elemzők szerint az olajárak emelkedése növelheti az inflációs nyomást, ugyanakkor csökkentheti a vállalati nyereséget és veszteségeket okozhat a finomítóknál, mivel a költségnövekedést a hatósági árkorlátozás miatt nem tudják teljes mértékben érvényesíteni.

Az NDRC hétfőn azt is közölte, hogy a jövőben is biztosítja az üzemanyag-ellátás stabilitását, és szigorúan fellép az árképzési szabályok megsértése ellen.