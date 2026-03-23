2026. március 23. hétfő Emőke
Gas station at sunset.
Nyitókép: Issarawat Tattong/Getty Images

Peking is közbelép – több mint tíz éve nem volt ilyenre példa

Infostart / MTI

Kína ideiglenes intézkedéseket vezetett be az üzemanyagárak emelkedésének mérséklésére – közölte hétfőn a kínai nemzeti fejlesztési és reformbizottság (NDRC).

A hatóság döntése értelmében a benzin maximált kiskereskedelmi ára tonnánként 1160 (körülbelül 58 ezer forint), a gázolajé 1115 jüannal (56 ezer forint) emelkedik. Ez mintegy fele a jelenlegi ármegállapítási rendszer alapján indokolt emelésnek, amely 2205, illetve 2120 jüan lenne tonnánként.

Az intézkedés célja, hogy mérsékelje a nemzetközi olajár-emelkedés hatását, csökkentse a felhasználók terheit, valamint hozzájáruljon a gazdasági és társadalmi stabilitás fenntartásához. Ez az első alkalom 2013 óta, hogy a kínai kormány közvetlenül beavatkozik az üzemanyagárak alakulásába a jelenlegi rendszer keretein belül – közölték.

Elemzők szerint az olajárak emelkedése növelheti az inflációs nyomást, ugyanakkor csökkentheti a vállalati nyereséget és veszteségeket okozhat a finomítóknál, mivel a költségnövekedést a hatósági árkorlátozás miatt nem tudják teljes mértékben érvényesíteni.

Az NDRC hétfőn azt is közölte, hogy a jövőben is biztosítja az üzemanyag-ellátás stabilitását, és szigorúan fellép az árképzési szabályok megsértése ellen.

kína

benzin

gázolaj

üzemanyagár

Orbán Viktor: Európa lelkéért harcolunk, el akarjuk foglalni és át akarjuk alakítani az Európai Uniót

Orbán Viktor: Európa lelkéért harcolunk, el akarjuk foglalni és át akarjuk alakítani az Európai Uniót
Budapesten, a Millenárison rendezték meg itthon az első Patrióta nagygyűlést, amelyen számos neves külföldi politikus személyesen felszólalva vagy videóüzenetben biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt a támogatásáról. Beszédet mondott többek között a francia Marine Le Pen, az olasz Matteo Salvini, a spanyol Santiago Abascal, valamint a holland Geert Wilders. Az osztrák Herbert Kickl, valamint a cseh Andrej Babis videóüzenetet küldött az eseményre.
 

Itt visszanézheti Orbán Viktor Patrióta nagygyűlésen elmondott beszédét

A Patrióták vezetői Budapesten sorra biztosították támogatásukról Orbán Viktort

1. Patrióta Nagygyűlés: „csak együtt tudjuk megvédeni Európát”

Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

A Washington Post cikkéből kiindult botrány ma ott tart, hogy Szijjártó Péter közölte: ukrán érdekek miatt hallgatták le, Orbán Viktor miniszterelnök pedig vizsgálatot indított a külügyminiszter lehallgatása ügyében. A Mandiner cikke szerint komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen.
 

Orbán Viktor: Szijjártó Péter lehallgatása a Tisza Párt érdekében történt – videó

Orbán Anita elismerte, hogy találkozott Panyi Szabolccsal

Lehallgatták Szijjártó Pétert? – Orbán Viktor utasítást adott

Lehallgatási ügy: megszólalt az Európai Bizottság

Szijjártó Péter: a kormány nem fog megtörni és nem adja fel Magyarország szuverenitását

Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
 
Az egész világ szeme az Omega Traderen: áttörés történhetett az iráni háborúban

Az egész világ szeme az Omega Traderen: áttörés történhetett az iráni háborúban

Több mint tíz nap után bukkant fel Mumbai partjainál a kétmillió hordó iraki nyersolajat szállító Omega Trader nevű szupertanker, írja a Bloomberg. Ez az első olyan hajó, amely bizonyíthatóan átkelt a Hormuzi-szoroson iraki olajjal megrakodva azóta, hogy az iráni háború miatt gyakorlatilag leállt a kereskedelmi hajózás ezen a létfontosságú vízi úton.

Trump brutális megtorlásától félnek a NATO-országok: a lépés mégis Zelenszkijnek és Ukrajnának fájna a legjobban

Trump brutális megtorlásától félnek a NATO-országok: a lépés mégis Zelenszkijnek és Ukrajnának fájna a legjobban

Több uniós diplomata szerint az európai kormányok attól tartanak, hogy Trump megtorlásként megvonja a Kijevnek nyújtott maradék amerikai segítséget.

Trump says Iran and US both 'want to make a deal' and says they'll talk today

Trump says Iran and US both 'want to make a deal' and says they'll talk today

The US president said the countries had "productive" talks - but the speaker of Iran's parliament calls it "fake news" to "manipulate" the oil markets.

2026. március 23. 14:55
Május 1-jén ideiglenesen hatályba lép a vitatott EU-Mercosur egyezmény
2026. március 23. 14:44
Az olajár, ha beindul, nincs megállás – kedden még tovább nyílik az üzemanyagár-olló
