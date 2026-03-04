ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.35
usd:
330.24
bux:
123872.29
2026. március 4. szerda Kázmér
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Koncepciókép a családi otthon-, élet- és egészségbiztosításra.
Nyitókép: Getty Images/manusapon kasosod

Lakásbiztosítás: most lehet igazán spórolni, de közeleg a határidő

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Ha felmondanánk a szerződésünket, ezt március 1. és 31. között írásban jelezhetjük a biztosítónak.

Elindult az országos lakásbiztosítási kampány, a hónap végéig mindenki díjmentesen felmondhatja meglévő lakásbiztosítását, és új szerződést köthet akár egy másik szolgáltatónál. A kampány célja a piaci verseny erősítése – mondta el Binder István, a jegybank felügyeleti szóvivője az InfoRádióban.

Fontos cél továbbá az alulbiztosítottság csökkentése. Bár 75-80 százaléka a magyarországi lakás-, társasházi állománynak már biztosított, azonban az előző évek kampányai azt mutatták, hogy további ügyfelek is csatlakoztak. A verseny felpörgetése mindeközben az ügyfelek számára kedvezőbb díjakkal, illetve kedvezőbb szolgáltatásokkal járhat – tette hozzá a szóvivő.

Mint elmondta, a biztosítók február 15-ig a megszokott kommunikációs csatornákon levelet küldtek az alapvető tudnivalókról. Aki szeretné felmondani a szerződését, vagy a saját biztosítójánál átkötni, újrakötni, azt írásban teheti meg. A felmondáshoz meg kell adni a nevünket, a biztosított ingatlan címét, illetve a kötvényszámot. Indoklást nem kell mellékelni, viszont

március 1. és 31. között mindenképpen el kell küldeni a levelet a biztosítónak.

A szerződés egységesen, felmondástól függetlenül április 30-ával szűnik meg, a díjat eddig kell fizetni, az újrakötött szerződés pedig május elsejétől léphet életbe. Amennyiben valaki az egész évre, illetve hosszabb időre előre befizette a díjat, akkor a meg nem szolgált időszakra vonatkozó díjat az adott társaság vissza fogja fizetni.

Binder István hangsúlyozta, hogy a lakásbiztosítást alapesetben egy évre szokták megkötni, illetve határozatlan időszakra, de évente a szerződéses évforduló a fordulónap. A mostani egy rendkívüli kampány. A szerződéses fordulónaptól függetlenül ilyenkor immár harmadik alkalommal nyílik meg márciusban egy hónapra a lehetőség, hogy áttekintsük a biztosításunkat, megnézve például, hogy nem vagyunk-e alulbiztosítva. Az utóbbit előidézheti, ha valamilyen fejlesztés történt, vagy pedig nagy értékű ingóság beszerzése. Kiváltó ok lehet az is, ha a szolgáltatás minőségén szeretnénk javítani.

Lehetőség van az MNB koordinálásával életrehívott Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosításra is átváltani. Ezt a konstrukciót számos biztosító kínálja, az egyéb piaci ajánlatokhoz képest 13 százalékkal kevesebb az átlagdíja. A szóvivő hozzátette, hogy 2025-ben Magyarországon egy átlagos lakásbiztosítás díja 64 400 Ft volt, bár természetesen vannak különbségek Budapest és vidék között.

Átlagosan havi 5 ezer forintba kerül egy átlagos ügyfél lakásbiztosítása, így mindenképpen megéri azt megkötni

– mondta el Binder István.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Lakásbiztosítás: most lehet igazán spórolni, de közeleg a határidő

kampány

biztosítás

binder istván

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: az iráni háború miatt Törökország, Európa „kapuőre” hatalmas migrációs hullámra számít

Szakértő: az iráni háború miatt Törökország, Európa „kapuőre” hatalmas migrációs hullámra számít
A Migrációkutató Intézet vezető elemzője az InfoRádióban arról beszélt, hogy a török államvezetés egy, a szíriai polgárháború okozta migrációs hullámnál is nagyobbtól tart az iráni háború miatt. Ennek kezelésében egyedül az Európai Unió lehetne partner, de az előző megállapodás is törékenynek bizonyult.
 

Törökországnak három forgatókönyve van az iráni migrációs hullámra

Rendszerváltás Iránban? – Szakértő: a külső támadás „elhalasztja a haragot”, szervezkedni pedig tilos

Pete Hegseth: újabb amerikai bombázók és vadászgépek érkeznek Irán térségébe

Elemző: Donald Trump azért lett dühös, mert a britek lavíroznak, a spanyolok meg már-már cinikusak

A kereskedelem leállítását ígérte Donald Trump – így nézne ki ez a gyakorlatban Spanyolországban

Az iráni háború legfonosabb hírei szerdán – percről percre

Úton van az első mentesítő járat Jordániából Magyarország felé

Szijjártó Péter Moszkvában: Vlagyimir Putyin jóváhagyta két kényszersorozott magyar fogoly elengedését

Szijjártó Péter Moszkvában: Vlagyimir Putyin jóváhagyta két kényszersorozott magyar fogoly elengedését

Szijjártó Péter bejelentette: garanciát kaptunk arra, hogy változatlan áron megvan a Magyarországra szánt orosz kőolaj és földgáz a nemzetközi energiapiaci válság ellenére is. „Az orosz–magyar kapcsolatok stabilak, és pozitív irányba fejlődnek, ideértve az energiapolitikai kérdéseket is, a szénhidrogéneket és zászlóshajó-projektünket, a paksi atomerőművet” – mondta Vlagyimir Putyin.
 

Orbán Viktor részleteket árult el a Vlagyimir Putyinnal folytatott beszélgetéséről

Felmerült egy új dátum a Barátság vezeték újraindítása kapcsán

Súlyos lépést tett a Mol és a Slovnaft a Janaffal szemben

VIDEÓ
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.05. csütörtök, 18:00
Wéber Gábor
Forma–1-es kommentátor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hittek Trumpnak a piacok, erősödéssel zártak a főbb indexek

Hittek Trumpnak a piacok, erősödéssel zártak a főbb indexek

Emelkedéssel zártak az európai és amerikai tőzsdék szerdán, korrigálva az eladási hullámot, amely az elmúlt napokban söpört végig a piacokon a közel-keleti háború miatt. A befektetők részben az olajárak elszállása, és az ezek által generált inflációs- és növekedési kockázatok miatt aggódnak, miután Irán lezártnak nyilvánította a világgazdasági szempontból kulcsfontosságú Hormuzi-szorost. Donald Trump amerikai elnök szavaira, hogy kész minden eszközzel megvédeni a tengerszakaszon az átmenő forgalmat megállította az olajárak emelkedését, ami lendületet adott a piacoknak. Európa szerdán már jobban nézett ki, mint a hét első két napján, emelkedéssel zártak a vezető indexek. A magyar piac is visszapattant az OTP vezetésével. Erős volt a zárás New Yorkban is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Váratlan fordulat az Egyesült Államokból: zátonyra futott a megállapodás, Magyarország is komoly árat fizethet

Váratlan fordulat az Egyesült Államokból: zátonyra futott a megállapodás, Magyarország is komoly árat fizethet

A döntés mögött részben egy amerikai bírósági ítélet áll, amely új bizonytalanságot hozott a vámmegállapodás körül.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'We deserve a normal life,' Iranians tell BBC, as Israel begins new 'wave of strikes' across Tehran

'We deserve a normal life,' Iranians tell BBC, as Israel begins new 'wave of strikes' across Tehran

Meanwhile, the Pentagon has confirmed that a US submarine sank an Iranian warship in the Indian Ocean.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 4. 19:11
Megszédült a magyar sörpiac
2026. március 4. 18:02
A 4iG Csoport zöldmezős beruházásában 5G hálózatot épít Észak-Macedóniában
×
×