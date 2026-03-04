Lakásbiztosítás: most lehet igazán spórolni, de közeleg a határidő

Elindult az országos lakásbiztosítási kampány, a hónap végéig mindenki díjmentesen felmondhatja meglévő lakásbiztosítását, és új szerződést köthet akár egy másik szolgáltatónál. A kampány célja a piaci verseny erősítése – mondta el Binder István, a jegybank felügyeleti szóvivője az InfoRádióban.

Fontos cél továbbá az alulbiztosítottság csökkentése. Bár 75-80 százaléka a magyarországi lakás-, társasházi állománynak már biztosított, azonban az előző évek kampányai azt mutatták, hogy további ügyfelek is csatlakoztak. A verseny felpörgetése mindeközben az ügyfelek számára kedvezőbb díjakkal, illetve kedvezőbb szolgáltatásokkal járhat – tette hozzá a szóvivő.

Mint elmondta, a biztosítók február 15-ig a megszokott kommunikációs csatornákon levelet küldtek az alapvető tudnivalókról. Aki szeretné felmondani a szerződését, vagy a saját biztosítójánál átkötni, újrakötni, azt írásban teheti meg. A felmondáshoz meg kell adni a nevünket, a biztosított ingatlan címét, illetve a kötvényszámot. Indoklást nem kell mellékelni, viszont

március 1. és 31. között mindenképpen el kell küldeni a levelet a biztosítónak.

A szerződés egységesen, felmondástól függetlenül április 30-ával szűnik meg, a díjat eddig kell fizetni, az újrakötött szerződés pedig május elsejétől léphet életbe. Amennyiben valaki az egész évre, illetve hosszabb időre előre befizette a díjat, akkor a meg nem szolgált időszakra vonatkozó díjat az adott társaság vissza fogja fizetni.

Binder István hangsúlyozta, hogy a lakásbiztosítást alapesetben egy évre szokták megkötni, illetve határozatlan időszakra, de évente a szerződéses évforduló a fordulónap. A mostani egy rendkívüli kampány. A szerződéses fordulónaptól függetlenül ilyenkor immár harmadik alkalommal nyílik meg márciusban egy hónapra a lehetőség, hogy áttekintsük a biztosításunkat, megnézve például, hogy nem vagyunk-e alulbiztosítva. Az utóbbit előidézheti, ha valamilyen fejlesztés történt, vagy pedig nagy értékű ingóság beszerzése. Kiváltó ok lehet az is, ha a szolgáltatás minőségén szeretnénk javítani.

Lehetőség van az MNB koordinálásával életrehívott Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosításra is átváltani. Ezt a konstrukciót számos biztosító kínálja, az egyéb piaci ajánlatokhoz képest 13 százalékkal kevesebb az átlagdíja. A szóvivő hozzátette, hogy 2025-ben Magyarországon egy átlagos lakásbiztosítás díja 64 400 Ft volt, bár természetesen vannak különbségek Budapest és vidék között.

Átlagosan havi 5 ezer forintba kerül egy átlagos ügyfél lakásbiztosítása, így mindenképpen megéri azt megkötni

– mondta el Binder István.