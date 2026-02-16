Meglepő fordulat az albérletpiacon – új számok érkeztek

Országosan és a fővárosban is 1,3 százalékos havi drágulással indult 2026-ban az albérletpiac, ez az utóbbi évek legvisszafogottabb januári dinamikája – olvasható az ingatlan.com közleményében a KSH-ingatlan.com lakbérindexről.

Mint írják, az éves drágulás üteme országosan 5 százalékot, Budapesten pedig 5,1 százalékot tett ki. Ezzel szemben tavaly januárban 9,4 százalékos, illetve 9,5 százalékos emelkedést mértek. 2026 első hét hetében mindeközben az albérletpiaci kereslet 18 százalékkal esett vissza éves összevetésben.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője az adatokkal kapcsolatban hozzátette: bár a januári hónapokban az év eleji keresetnövekedések rendszerint felfelé hajtják a bérleti díjakat, de a bérbeadók nem tudnak olyan mértékben emelni, mint a korábbi években.

Jelenleg az albérletpiaci kínálat 16 800 kiadó ingatlanból áll, ez éves összevetésben 6 százalékos szűkülést mutat. Az előző hónapok csökkenő albérletárai miatt ugyanis a keresők „felszívták” az elérhető kiadó ingatlanokat, a 2026-os év pedig rendkívül gyengén indult a keresleti oldalon – olvasható a közleményben.

A visszaesés elsősorban az Otthon Start Program hatása, amely rengeteg bérlőt szívott el a piacról

– fogalmazott ezzel kapcsolatban Balogh László. Hozzátette, sokan választották inkább a saját tulajdonú ingatlan megszerzését.

Február közepén Budapesten 260 ezer forint volt a lakbérek középértéke. A legdrágább az V. kerület, 362,5 ezer forintos mediánnal, míg a bérleti díjak középértéke a X., a XIX. és a XXI. kerületben 200 ezer forintos. A vidéki nagyvárosok közül Debrecen a legdrágább, a lakbérek havi középértéke ott 220 ezer forint.

Balogh László a tendenciákkal kapcsolatban hozzátette, a lakbérek emelkedésének jelentős lassulása alapján arra lehet számítani, hogy a fizetések nominális növekedése miatt az albérletárak drágulásának tempója egyre szerényebb lesz. Az „igazság pillanata” július-augusztusban lesz várható, akkor indul az albérletpiaci főszezon.