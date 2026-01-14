ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.6
usd:
332.19
bux:
120651.59
2026. január 14. szerda Bódog
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Légi Felvétel Budapestről, középen a budai várral.
Nyitókép: Unsplash

Decemberben megint drágultak az albérletek

Infostart / MTI

Régiónként eléggé eltérő, hogy átlagosan mennyivel kell többet fizetni a lakhatásért: van, ahol több mint tíz százalékos a drágulás, máshol az egy százalékot sem éri el.

Fordulatot hozott az év utolsó hónapja az albérletpiacon, három hónapon át tartó árcsökkenést követően decemberben országosan 0,6, Budapesten pedig 1 százalékkal nőttek a bérleti díjak novemberhez képest; éves szinten ugyanakkor lassuló drágulás látható, hiszen a lakbérek országosan 5,4 százalékkal, Budapesten 5,6 százalékkal emelkedtek – közölte az ingatlan.com szerdán a KSH-ingatlan.com lakbérindexe alapján.

A tájékoztatás szerint a havi változások mögött régiónként eltérő mozgás látszik: Pest vármegyében 1,1 százalékkal, a Dél-Alföldön 1,7 százalékkal nőttek a bérleti díjak decemberben az előző hónaphoz képest, miközben több térségben csökkenés következett be, például Észak-Magyarországon mínusz 1,8 százalék, Dél-Dunántúlon mínusz 1,4 százalék volt a havi változás.

Éves összevetésben a legnagyobb drágulást a Dél-Alföld mutatta 11,8 százalékkal, míg a legkisebb emelkedés Észak-Alföldön volt, 0,9 százalékkal.

A decemberi lakbérek 2-2,5 százalékkal még mindig alacsonyabbak az augusztusi csúcsidőszak értékeinél.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője az adatokat úgy értékelte, az egyelőre még kérdés, hogy a decemberi fordulat korrekciónak számít-e több hónapos albérletár csökkenés után, vagy trendfordulót jelent. Még nem világos, hogy a bérleti díjak rövid- és középtávon elérték-e a mélypontjukat vagy később folytatódik-e az árcsökkenés.

Arra is rámutatott, hogy az albérletárak csökkenésének időszakában a kiadó lakáshirdetések száma folyamatosan mérséklődött. 2025. szeptember elején még több mint 18 ezer kiadó lakásból válogathattak a bérlők, 2026. január elejére viszont közel 17 ezer hirdetésre csökkent a választék, ami 7,3 százalékos visszaesést jelent. Szerinte mindez arra utal, hogy a mérséklődő árak mellett a kereslet „felszívhatta” a kínálatot a piacról.

A szűkülő választék pedig hozzájárulhatott ahhoz, hogy az albérletárak csökkenése megtorpant, és decemberben emelkedésbe fordult.

A közleményben ismertetik, hogy a január első hetére jellemző bérleti díjak alapján Budapesten a kiadó lakóingatlanok bérleti díjának középértéke 260 ezer forint. A legdrágább kerület az V. kerület 363 ezer forintos mediánnal, míg a legolcsóbb a XXIII. kerület 183 ezer forinttal. A kiemelt kerületek közül a VIII. és a IX. kerületben egyaránt 250 ezer forint az albérletárak középértéke, a XI. kerületben 270 ezer forint, a XIII. kerületben pedig 260 ezer forint.

A vármegyeszékhelyek közül Debrecenben 230 ezer forint a medián lakbér januári értéke, míg Győrben ugyanez az összeg 200 ezer forint, Szegeden és Veszprémben pedig egyaránt 180 ezer forint. Pécsen 175 ezer forint, Kecskeméten 165 ezer forint, Egerben 160 ezer forint, Miskolcon pedig 130 ezer forint a kiadó lakások és házak átlagos bérleti díja.

Balogh László szerint az albérletpiacon két erő feszül most egymásnak, egyrészt az Otthon Start hitelt igénylő fiatalok leginkább az albérletpiaci keresletet csökkentik, így ha a program népszerűsége megmarad 2026-ban, akkor az albérletárak tovább stagnálhatnak vagy akár csökkenhetnek is. Másik részről viszont a keresetek és jövedelmek 2026-os növekedése magával húzhatja felfelé a bérleti díjakat is, hiszen több pénzből magasabb bérleti díjat tudnak finanszírozni a bérlők.

Kezdőlap    Gazdaság    Decemberben megint drágultak az albérletek

felmérés

ksh

albérlet

drágulás

emelkedés

december

bérleti díj

lakhatás

ingatlan.com

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: Brüsszel tényleg késleltetheti a vizsgálatokat a magyar választásokig

Szakértő: Brüsszel tényleg késleltetheti a vizsgálatokat a magyar választásokig
2 milliárd eurót már elvesztett Magyarország, 17 milliárd euró sorsa még kétséges. A Euronews értesülései szerint az Európai Bizottság befagyasztja a Magyarország elleni vizsgálatokat a választásig, mert a testület nem akarja úgy feltüntetni magát, hogy beavatkozik a magyar választási kampányba. Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense szerint már eddig is volt arra példa, hogy a Bizottság késleltetett eljárásokat hasonló helyzetben.
 

Petíció elindítását jelentette be Orbán Viktor „a brüsszeli háborús terv ellen”

Orbán Viktor szerint a valóság már kopogtat a brüsszeli ajtókon

Orbán Viktor úgy látja, már csak 45-öt alszik a választásokig

Asztal köré ül Grönland, Dánia és Amerika – A szakértő szerint a legbonyolultabb a sziget eladása lenne

Asztal köré ül Grönland, Dánia és Amerika – A szakértő szerint a legbonyolultabb a sziget eladása lenne

A Fehér Házban egyeztet Grönland helyzetéről az amerikai, a dán és a grönlandi külügyminiszter, a dán és a grönlandi fél célja, hogy a megbeszéléseket a „tárgyalószobába terelje”, ahol az érintettek közvetlenül, szemtől szemben beszélhetnek egymással. A tárgyalásokról Németh Viktória külpolitikai elemző, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatója beszélt az InfoRádióban.
 

Grönland: kemény lépésre szánta el magát Dánia

Franciaország már „érkezik is” Grönlandra

Donald Trump Grönlandról: Ha nem mi, akkor Oroszország vagy Kína fogja megszerezni

Jön az első Kormányinfó a választások bejelentése óta

VIDEÓ
Választás: mit hoz még a kampány? Mráz Ágoston és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.15. csütörtök, 18:00
Káel Csaba
a Müpa vezérigazgatója, filmügyi kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ballisztikus rakéták zúdultak Ukrajnára, betörtek az oroszok Kosztyantynivkába - Az ukrán frontról szerdán, percről percre

Ballisztikus rakéták zúdultak Ukrajnára, betörtek az oroszok Kosztyantynivkába - Az ukrán frontról szerdán, percről percre

Ma hajnalban újabb súlyos ballisztikus rakétatámadás érte Ukrajnát: az oroszok most Dnyipró városát célozták. Kijevben nagy részében nincs áram, se fűtés, a tegnapi parlamenti ülést is hidegben tarottták. Orosz katonák törtek be Kosztyantynivkába, emellett Mirnohrad is végveszélybe került. A súlyos orosz támadások után a béketárgyalások üteme lelassulni látszik. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Betegségéről vallott Szentesi Éva: az előző év végét és a mostani elejét is kórházban töltötte

Betegségéről vallott Szentesi Éva: az előző év végét és a mostani elejét is kórházban töltötte

Szentesi készülő kötetében a rákból való felépülését dolgozza fel.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US and UK pulling some personnel from Qatar military base

US and UK pulling some personnel from Qatar military base

US officials say it is a "precautionary measure" and comes as Donald Trump weighs up whether to take action against Iran.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 14. 17:32
Nagyot ralizott a magyar autópiac
2026. január 14. 11:32
Szerbiai Mol-üzlet: megszólaltak a horvátok
×
×
×
×