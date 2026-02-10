ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.57
usd:
317.01
bux:
130396.43
2026. február 10. kedd Elvira
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Euró bankjegyek, pénz.
Nyitókép: Pixabay

Történelmi csúcson Magyarország devizatartaléka – több ok áll a növekedés mögött

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó
ELŐZMÉNYEK

Januárban új történelmi csúcsra, csaknem 57 milliárd euróra emelkedett Magyarország devizatartaléka – derült ki a Magyar Nemzeti Bank nemrég közzétett adataiból. A több mint 6,5 milliárd eurós ugráshoz több tényező együttes hatása járult hozzá, az egyik ilyen hatás az arany elmúlt hónapokban tapasztal drágulása – mondta az InfoRádióban Beke Károly, a Portfolio elemzője, aki szerint a devizatartalék továbbra is egy hitelességi és stabilitási mutató a piac szemében.

Már az elmúlt év végén átlépte a lélektani 50 milliárd eurós szintet a magyar devizatartalék. Januárban további jelentős emelkedés történt, január végén 56,8 milliárd euró volt a magyar devizatartalék, ami újabb és újabb történelmi csúcsokat dönt.

A januári csaknem 6,5 milliárd eurós ugrás több dolognak is köszönhető. Egyrészt

az aranytartalék értéke további majdnem 2 milliárd euróval emelkedett, így már 14,9 milliárd eurót ér

– mondta Beke Károly, a Portfolio elemzője az InfoRádióban. Hozzátette: ez a nemesfém világpiaci árának változásából adódott. Az év elején

  • volt egy jelentős arany-áremelkedés, amiben azóta már láttunk egy korrekciót, tehát valószínűleg ez majd a következő adatban a jegybanki aranytartalékban is meg fog jelenni. Emellett
  • az Államadósság Kezelő Központ még január elején 3 milliárd euró értékben bocsátott ki devizakötvényt, és az abból befolyó összeg szintén a devizatartalékot növelte,
  • további 1,5–2 milliárd euró magyarázata pedig az egyéb tartalékeszközök állományának a változása.

Ez általában a tartalékkezeléssel kapcsolatos derivatív műveleteket jelenti, amiket a jegybank nem szokott részletezni, de azok állománya is 1,7 milliárd euróval emelkedett – fejtette ki.

Annak, hogy hogyan tevődik össze, milyen eszközökből áll Magyarország vagy egy-egy ország devizatartaléka, abból a szempontból van jelentősége, hogy egyrészt mennyire likvid ez a tartalék, illetve mennyire áll több lábon egy ország – mondta az elemző, hozzátéve:

minél többféle tartalék eszköze van egy jegybanknak, annál pozitívabb lehet a megítélése a piacon.

Tehát ebből a szempontból mindenképpen pozitív, hogy az aranytartalék növekedett az elmúlt években, és nem csak az értéke, hanem az arany mennyisége is. Az előző jegybanki vezetés alatt jelentősen emelték, és úgy tűnik, hogy ennek jó volt az időzítése, hiszen most látjuk, hogy az arany világpiaci árának emelkedése miatt ezen jelentős árfolyamnyereséget érhet el a jegybank. Tehát ez mindenképpen pozitív. Alapvetően

a devizatartalék továbbra is egy hitelességi és stabilitási mutató a piac szemében.

Szokták nézni a tartalékmegfelelési rátákat, és ebből a szempontból is pozitív a helyzet, tehát mindegyik piac által elfogadott tartalékmegfelelési mutatónak megfelel Magyarország és bőségesnek mondható ez a devizatartalék – mondta az InfoRádióban Beke Károly, a Portfolio elemzője.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Történelmi csúcson Magyarország devizatartaléka – több ok áll a növekedés mögött

devizatartalék

elemzés

beke károly

magyar nemzeti bank

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Történelmi csúcson Magyarország devizatartaléka – több ok áll a növekedés mögött

Történelmi csúcson Magyarország devizatartaléka – több ok áll a növekedés mögött

Januárban új történelmi csúcsra, csaknem 57 milliárd euróra emelkedett Magyarország devizatartaléka – derült ki a Magyar Nemzeti Bank nemrég közzétett adataiból. A több mint 6,5 milliárd eurós ugráshoz több tényező együttes hatása járult hozzá, az egyik ilyen hatás az arany elmúlt hónapokban tapasztal drágulása – mondta az InfoRádióban Beke Károly, a Portfolio elemzője, aki szerint a devizatartalék továbbra is egy hitelességi és stabilitási mutató a piac szemében.
VIDEÓ
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.10. kedd, 18:00
Charaf Hassan
a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem rektora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Otthon Start: elárult néhány érdekességet a K&H Bank

Otthon Start: elárult néhány érdekességet a K&H Bank

Az Otthon Start Program keretében folyósított hitelek átlagos összege eléri a 35 millió forintot a K&H Banknál, miközben a piaci kamatozású lakáshitelek átlaga 26,5 millió forint körül mozog. A banknál rendezett dokumentáció mellett az igényléstől a folyósításig átlagosan mindössze 20-22 munkanap telik el - közölte a bank.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Még mindig nincs vége a brutális lakásdrágulásnak: ezt ki fogja megfizetni?

Még mindig nincs vége a brutális lakásdrágulásnak: ezt ki fogja megfizetni?

Az egyik hazai ingatlaniroda legfrissebb adatai szerint januárban országszerte 1,7 százalékkal, a fővárosban pedig közel 3 százalékkal emelkedtek a lakásárak az előző hónaphoz képest.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Maxwell refuses to answer questions about Epstein in congressional hearing

Maxwell refuses to answer questions about Epstein in congressional hearing

A video released by members of Congress shows Maxwell, the jailed associate of Jeffrey Epstein, refusing to answer questions about the late sex offender.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 10. 10:44
Jókora összeget öntenek az energiatárolásba, új pályázat indul
2026. február 10. 09:00
Többlettel zárt a magyar költségvetés
×
×
×
×