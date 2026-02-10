Történelmi csúcson Magyarország devizatartaléka – több ok áll a növekedés mögött

Már az elmúlt év végén átlépte a lélektani 50 milliárd eurós szintet a magyar devizatartalék. Januárban további jelentős emelkedés történt, január végén 56,8 milliárd euró volt a magyar devizatartalék, ami újabb és újabb történelmi csúcsokat dönt.

A januári csaknem 6,5 milliárd eurós ugrás több dolognak is köszönhető. Egyrészt

az aranytartalék értéke további majdnem 2 milliárd euróval emelkedett, így már 14,9 milliárd eurót ér

– mondta Beke Károly, a Portfolio elemzője az InfoRádióban. Hozzátette: ez a nemesfém világpiaci árának változásából adódott. Az év elején

volt egy jelentős arany-áremelkedés, amiben azóta már láttunk egy korrekciót, tehát valószínűleg ez majd a következő adatban a jegybanki aranytartalékban is meg fog jelenni. Emellett

az Államadósság Kezelő Központ még január elején 3 milliárd euró értékben bocsátott ki devizakötvényt, és az abból befolyó összeg szintén a devizatartalékot növelte,

további 1,5–2 milliárd euró magyarázata pedig az egyéb tartalékeszközök állományának a változása.

Ez általában a tartalékkezeléssel kapcsolatos derivatív műveleteket jelenti, amiket a jegybank nem szokott részletezni, de azok állománya is 1,7 milliárd euróval emelkedett – fejtette ki.

Annak, hogy hogyan tevődik össze, milyen eszközökből áll Magyarország vagy egy-egy ország devizatartaléka, abból a szempontból van jelentősége, hogy egyrészt mennyire likvid ez a tartalék, illetve mennyire áll több lábon egy ország – mondta az elemző, hozzátéve:

minél többféle tartalék eszköze van egy jegybanknak, annál pozitívabb lehet a megítélése a piacon.

Tehát ebből a szempontból mindenképpen pozitív, hogy az aranytartalék növekedett az elmúlt években, és nem csak az értéke, hanem az arany mennyisége is. Az előző jegybanki vezetés alatt jelentősen emelték, és úgy tűnik, hogy ennek jó volt az időzítése, hiszen most látjuk, hogy az arany világpiaci árának emelkedése miatt ezen jelentős árfolyamnyereséget érhet el a jegybank. Tehát ez mindenképpen pozitív. Alapvetően

a devizatartalék továbbra is egy hitelességi és stabilitási mutató a piac szemében.

Szokták nézni a tartalékmegfelelési rátákat, és ebből a szempontból is pozitív a helyzet, tehát mindegyik piac által elfogadott tartalékmegfelelési mutatónak megfelel Magyarország és bőségesnek mondható ez a devizatartalék – mondta az InfoRádióban Beke Károly, a Portfolio elemzője.