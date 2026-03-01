Elhunyt Fehér Béla

„Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Fehér Béla életének 77. évében, 2026. március 1-én, szerettei körében, békében távozott közülünk. Az űr, melyet maga után hagyott, betölthetetlen. Bízunk benne, hogy mindazok, akik tisztelték munkásságát vagy ismerték őt, ugyanazzal a végtelen szeretettel és tisztelettel őrzik majd emlékét, amellyel mi gondolunk rá” – közölte Fehér Béla családja az Index összefoglalója szerint.

Fehér Béla író korábban a Magyar Nemzet állandó tárcaírója volt. Tárcái Magyar Zsebtükör, Darázsfészek, majd Szilvakék paradicsom címmel jelentek meg hétről hétre. 2015-től a Magyar Idők napilap hétvégi mellékletének, a Lugasnak volt szerkesztője. Fehér Bélát a Magyar Nemzet saját halottjának tekinti.

Fehér Bélát a legtöbben a Kossuthkifliről ismerhetik. Az író néhány éve két könyvvel is jelentkezett: a Kakastaréjban Gálffy Zsuzsannával tettek helyre néhány közkeletű gasztronómiai tévedést, a hosszú című Miriam Rosenblum és a Kozma-kvintett pedig középkori kalandregényként „véletlenül” napjaink történelemalakításáról is szól.