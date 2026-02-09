Ismét szebben csillog az arany

Az arany ára az elmúlt időszak volatilitása után megnyugodni látszik – írta meg a Handelsblatt. A január végi történelmi zuhanást követően az arany unciánkénti ára már az 5000 dolláros szint is körül mozog időnként.

Február 9-én, hétfőn az arany ára körülbelül 1,7 százalékos emelkedést mutatott, ezzel a január 29-ei rekordcsúcs utáni veszteségeknek körülbelül felét ledolgozta. Mindeközben az ezüst ára is érezhetően visszapattant – olvasható.

Az arany ára USD/unciában. // Forrás: Gold Price

Ahmad Assiri, a Pepperstone Group elemzője szerint jelenleg az a döntő kérdés, hogy az arany ára az 5000 dolláros küszöb felett tud-e stabilizálódni. Nem egyértelmű jelenleg, hogy a mostani ellenmozgás tartós emelkedő trenddé válik-e, vagy pedig csupán rövid távú reakció lesz a heves kiárusításra.

Hozzáteszik, hogy az elmúlt hónapokban a befektetők geopolitikai kockázatokkal és az amerikai jegybank függetlenségével kapcsolatos aggodalmai miatt az arany ára hónapokon át emelkedett, majd pedig január végén jelentősen bezuhant. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter legutóbb arra utalt, hogy egyebek között a kínai kereskedők okozhatták a heves árfolyamingadozásokat.

Az arany tavalyi árfolyamemelkedésében szerepet játszhatott a Tether nevű kriptovaluta-óriás is. Mint korábban megírtuk, az elmúlt időszakban hetente 1-2 tonnányi aranyat vásároltak fel, miközben világszínvonalú kereskedési részleget építenek ki.

Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő szerint az arany szempontjából egy klasszikus buborék volt látható, a vevői oldalon spekulánsok voltak. Ugyanakkor véleménye szerint a 2026-os évet a nemesfémek reneszánsza fogja jellemezni, és az év végére elérheti az árfolyam az 5000 dollár/uncia értéket is – írtuk meg korábban. A szakértő hozzátette akkor azt is, hogy az ezüst a magánbefektetők számára is vonzó befektetés lesz.