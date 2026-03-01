Orbán Viktor: letörjük Zelenszkij olajblokádját!

A filmben Hernádi Zsolt, a Mol Nyrt. elnök-vezérigazgatója a Barátság kőolajvezeték mellett állva elmondta, hogy „ha a kőolajtermelésből egy százalék kiesik, az történelmileg 10 százalékos áremelést” jelent. Hozzátette, a vezetéket tervezésekor sokkal nagyobb mennyiség feldolgozására méretezték. „Csak ezen most éppen nem jön olaj. A háború kitörése óta huszonkétszer állt le a Barátság, abból tizenötször háborús okok miatt” – mondta.

„Eddig mindent meg tudtunk oldani, ez most hirtelen megváltozott, aminek nem tudjuk az okát. Felajánlottuk mi is, hogy műszaki segítséget adunk” – fogalmazott.

Orbán Viktor megállapította, „"ez egy új helyzet”; azt mondta, ez a 23. leállás, és eddig aránylag korrekten megmondták, mikor lehet újraindítani a szállítást,

ez az első eset, amikor „átvernek bennünket”. Hozzátette, az a gyanúja, hogy nem műszaki, hanem politikai döntés van a háttérben.

„Nekünk határozottan az a gyanúnk, hogy műszaki oka nincsen a leállásnak jelenleg – mondta Hernádi Zsolt.