Egy cég annyi aranyat halmozhatott fel, ami megzavarta a globális piacot

A Tether nevű kriptovaluta-óriás hatalmas mennyiségű fizikai aranyat kezdett felhalmozni az utóbbi időben, egyes elemzők szerint a cég nagy szerepet játszott az arany árfolyamának felívelésében – írja a Bloomberg cikke nyomán a Telex.

Az arany ára nemrégiben újabb csúcsot döntött, mivel átlépte az unciánkénti 5 ezer dollárt, elsősorban a jegybanki felvásárlások és a piaci bizonytalanságok miatt.

A cégnek jelenleg 140 tonnányi aranya van, a készlet körülbelül 24 milliárd dollárt (9 ezer milliárd forint) ér,

ezzel a jegybankokon és a legnagyobb tőzsdei alapokon kívül ők birtokolják a világ legnagyobb ismert aranykészletét.

Összehasonlításképpen: az Egyesült Államok rendelkezik a legnagyobb aranykészlettel, több mint 8100 tonnával, ami az ország teljes devizatartalékának csaknem 78 százalékát teszi ki, őt követi Németország több mint 3300 tonnával. A Magyar Nemzeti Banknak a legutóbbi adatok szerint 110 tonna aranya van.

A Tether kriptocég heti 1-2 tonnával növeli saját tartalékát, és nem tervezi a felvásárlás lelassítását. Az aranyat egy szigorúan őrzött hidegháborús bunkerben tartják, több rétegnyi vastag páncélajtó mögött.

Paolo Ardoino, a Tether vezérigazgatója szerint

a világ a bizonytalanság felé halad, és mivel nem bíznak az állami adósságokban vagy a dollár hosszú távú értékállóságában, a fizikai aranyat tekintik a legbiztosabb fedezetnek.

A cég célja nem csupán a felhalmozás, hanem az is, hogy aktívak maradjanak a piacon. Nagy bankoktól, például a HSBC-től csábítottak át szakértőket, hogy kiépítsenek egy világszínvonalú kereskedési részleget, amivel közvetlenül versenyezhetnek a hagyományos bankokkal az aranypiacon.

Ezen kívül viszont nem sokat tudni a Tether aranystratégiájáról. A felvásárlás mértéke viszont olyan hatalmas, hogy a Bloombergnek nyilatkozó elemzők szerint ez is hozzájárult a nemesfém árfolyamának tavalyi, 65 százalékos emelkedéséhez. Bár a cég fontos új szereplő a piacon, a szakértők azt is kiemelték, hogy a drágulás mögött nem csak ők állnak, hanem a jegybanki és más befektetői felvásárlások is.