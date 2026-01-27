ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.71
usd:
322.74
bux:
127503.48
2026. január 27. kedd Angelika
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Wizz Air diszkont légitársaság repülőgépe érkezik a Debreceni Nemzetközi Repülőtérerre 2020. december 17-én. Ezen a napon tartották a Wizz Air első nyilvános magyarországi repülőtéri koronavírus-tesztelését, amelyen önkéntes alapon vehettek részt az utasok. A sajtónyilvános esemény célja, hogy a légitársaság bemutassa a reptéri tesztelés folyamatát és hatékonyságát.
Nyitókép: Balázs Attila

Az USA-ba is repülne a fapados légitársaság

Infostart

Benyújtották az engedélyre vonatkozó kérelmet.

Engedélyt kért a Wizz Air brit leányvállalata az amerikai közlekedési minisztériumtól menetrend szerinti és charterjáratok indítására az Egyesült Államokba – írta meg a Bloomberg alapján a Portfolio.

Konkrét célállomásokat nem nevez meg a pénteken benyújtott kérelem, de jelezték, hogy a lehető leghamarabb el szeretnék indítani az új járatokat. Emlékeztetnek, hogy 2022-ben ugyanakkor biztonsági aggályokra hivatkozva elutasította a minisztérium a magyar anyavállalat beadványát.

2024-ben még Váradi József vezérigazgató egyértelműen kizárta a transzatlanti járatok indításának lehetőségét. Akkor a Wizz Air Szaúd-Arábiában vetette be új, nagy hatótávolságú, keskenytörzsű típusát, az A321 XLR-t – írja a Portfolio.

Ekkoriban még az Abu-Dzabiban működő csomópontjukon keresztül tervezték bővíteni közel-keleti jelenlétüket. Tavaly bezárták az ott folytatott működésüket, és bejelentették, hogy ismét a közép- és kelet-európai piacra összpontosítanak. Hozzáteszik, hogy 2023 óta a vállalatot a Pratt & Whitney hajtóművek karbantartási problémái sújtják, emiatt flottájuk egy részét kénytelenek a földön tartani.

A Wizz Air novemberben már „tesztelte” a transzatlanti útvonalat, amikor Orbán Viktor miniszterelnököt szállították Budapestről Washingtonba

– emlékeztetnek a cikkben.

Hozzáteszik, az észak-atlanti útvonalak komoly kihívást jelentenek a légitársaságok számára. A British Airways anyavállalata, az International Airlines Group (IAG) tavaly gyengülő keresletről számolt be Donald Trump vám- és bevándorlási politikájának eredményeképpen. Az ír Aer Lingus manchesteri bázisa és egyes távolsági célállomások, így például New York között a közelmúltban felfüggesztette a jegyértékesítést.

Kezdőlap    Gazdaság    Az USA-ba is repülne a fapados légitársaság

wizz air

usa

légiközlekedés

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.27. kedd, 18:00
Hegyi Zsolt
a MÁV-csoport vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bizalmas jelentést kapott Trump: eljött a megfelelő alkalom a támadásra - Sosem volt még ilyen gyenge az ellenséges állam

Bizalmas jelentést kapott Trump: eljött a megfelelő alkalom a támadásra - Sosem volt még ilyen gyenge az ellenséges állam

Donald Trump amerikai elnök több hírszerzési jelentést kapott arról, hogy jelentősen meggyengült az iráni iszlám köztársaság hatalma – írta a The New York Times hírszerzési forrásokra hivatkozva.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tűzoltásra sem elég Nagy Mártonék új mentőcsomagja? Súlyos válságban a magyar éttermek

Tűzoltásra sem elég Nagy Mártonék új mentőcsomagja? Súlyos válságban a magyar éttermek

Bár a friss intézkedések javíthatnak a likviditási helyzeten, a vendéglátás problémái ennél jóval mélyebbek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Immigration chief at centre of Trump's crackdown set to leave Minneapolis

Immigration chief at centre of Trump's crackdown set to leave Minneapolis

The US president is sending border tsar Tom Homan to the city in an apparent shift in tone from the White House.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 27. 10:09
A csőd szélén Európa szállodaóriása
2026. január 27. 09:19
Gigaüzletet kötött az EU, a „megállapodások megállapodásaként” emlegetik
×
×
×
×