Az USA-ba is repülne a fapados légitársaság

Engedélyt kért a Wizz Air brit leányvállalata az amerikai közlekedési minisztériumtól menetrend szerinti és charterjáratok indítására az Egyesült Államokba – írta meg a Bloomberg alapján a Portfolio.

Konkrét célállomásokat nem nevez meg a pénteken benyújtott kérelem, de jelezték, hogy a lehető leghamarabb el szeretnék indítani az új járatokat. Emlékeztetnek, hogy 2022-ben ugyanakkor biztonsági aggályokra hivatkozva elutasította a minisztérium a magyar anyavállalat beadványát.

2024-ben még Váradi József vezérigazgató egyértelműen kizárta a transzatlanti járatok indításának lehetőségét. Akkor a Wizz Air Szaúd-Arábiában vetette be új, nagy hatótávolságú, keskenytörzsű típusát, az A321 XLR-t – írja a Portfolio.

Ekkoriban még az Abu-Dzabiban működő csomópontjukon keresztül tervezték bővíteni közel-keleti jelenlétüket. Tavaly bezárták az ott folytatott működésüket, és bejelentették, hogy ismét a közép- és kelet-európai piacra összpontosítanak. Hozzáteszik, hogy 2023 óta a vállalatot a Pratt & Whitney hajtóművek karbantartási problémái sújtják, emiatt flottájuk egy részét kénytelenek a földön tartani.

A Wizz Air novemberben már „tesztelte” a transzatlanti útvonalat, amikor Orbán Viktor miniszterelnököt szállították Budapestről Washingtonba

– emlékeztetnek a cikkben.

Hozzáteszik, az észak-atlanti útvonalak komoly kihívást jelentenek a légitársaságok számára. A British Airways anyavállalata, az International Airlines Group (IAG) tavaly gyengülő keresletről számolt be Donald Trump vám- és bevándorlási politikájának eredményeképpen. Az ír Aer Lingus manchesteri bázisa és egyes távolsági célállomások, így például New York között a közelmúltban felfüggesztette a jegyértékesítést.