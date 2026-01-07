ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 7. szerda
Nyitókép: Unsplash.com

Új gép, és 5 új céllállomás Budapestről

Infostart / MTI

Új repülőgéppel, 19-re bővül a Wizz Air budapesti flottája, a légitársaság ennek köszönhetően 5 új, kizárólag a Wizz Air kínálatában elérhető járatot indít a magyar fővárosból, valamint 6 útvonalon sűríti a járatait – közölte a társaság.

Kiemelték, hogy a Wizz Airrel júniustól két új görögországi célállomás is elérhető lesz: Kefalónia szigete és a Peloponnészoszi-félsziget déli része, Kalamata környéke. Spanyolországban pedig szintén júniusban indul új járat Menorcába.

Közvetlenül elérhetővé válik továbbá a bolgár tengerpart: júniustól heti két járat is indul Várnába, valamint április végétől heti négyszer is lehet Krakkóba utazni.

Az új járatok mellett a 19. repülőgépnek köszönhetően további 6, már meglévő útvonalon is bővül a légitársaság kapacitása. Antaliába, Jerevánba, Malagára, Máltára, Marosvásárhelyre és Tallinnba még több járat közlekedik majd minden héten.

A Wizz Air 256 Airbus A320 és A321 típusú repülőgépből álló flottát üzemeltet, a légitársaság a 2025-ös pénzügyi évben 63,4 millió utast szállított.

A társaság korábban, 2025 decemberében közölte, hogy a féléves jelentés szerint teljes bevételük az egy évvel korábbihoz képest 9 százalékkal, 3,342 milliárd euróra nőtt. Adózás utáni eredményük 2,6 százalékkal, 323,5 millió euróra emelkedett. Az üzemi nyereségük 25,8 százalékos bővüléssel meghaladta a 432 millió eurót.

