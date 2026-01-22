Nagy bejelentés: már régóta vártak erre a hírre a horvát üdülőhelyek szerelmesei

Bővíti nyári menetrendjét a Wizz Air, amely június 8-tól közvetlen járatokat indít Budapestről Dubrovnikba. A népszerű horvátországi tengerparti város hetente három alkalommal lesz elérhető a magyar fővárosból – írja az airportal.hu.

A légitársaság tájékoztatása szerint június 8-tól hétfőn, szerdán és pénteken közlekednek majd gépek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér a horvát városba. A kora reggeli indulásoknak köszönhetően a turisták már az érkezés napján maximálisan kihasználhatják a tengerparti pihenést.

A jegyek 11 990 forintos induló ártól foglalhatók a Wizz Air honlapján és mobilalkalmazásában,

így a portál szerint a járat várhatóan a költségtudatos utazók körében is gyorsan népszerűvé válik.

A Wizz Air 2026 májusától már 19 repülőgépét állomásoztatja a budapesti bázisán, ezzel párhuzamosan öt új, kizárólag a légitársaság kínálatában elérhető útvonalat is bejelentett.