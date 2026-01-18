ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.97
usd:
331.89
bux:
122311.2
2026. január 18. vasárnap Piroska
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Újra termel az amerikai embargó miatt leállított szerbiai olajfinomító

Infostart / MTI

Majdnem két hónapos szünetet követően vasárnap újrakezdte a termelést a pancsovai kőolaj-finomító, a benzinkutakra január 27-én kezdődhet meg a szállítás - közölte Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter Instagram-oldalán.

Hozzátette, mintegy kétezer alkalmazott dolgozik azon, hogy minél hamarabb megkezdődhessen a szállítás. Mint mondta, büszke arra, hogy sikerült teljesíteni az ország állampolgárainak tett ígéretet, és az emberek nem érezték meg a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) elleni amerikai szankciók következményeit.

Az amerikai pénzügyminisztérium Idegen Vagyont Ellenőrző Hivatala (OFAC) októberben sújtotta szankcióval a NIS-t az orosz energiaszektor ellen elrendelt büntetőintézkedések keretében. A szankciók következtében leállt az Adria-kőolajvezetéken (JANAF), Horvátországon át történő nyersolajszállítás, és a pancsovai üzemben - az ország egyetlen kőolaj-finomítójában - leállt a termelés. December 31-én azonban az OFAC különleges licencet adott ki a vállalat számára,

amely 2026. január 23-áig lehetővé teszi az operatív tevékenységek folytatását.

A külön engedély értelmében indították újra a kőolaj-finomítói feldolgozást, a nyersolaj importját, valamint egyes pénzügyi tranzakciókat. Emellett az Egyesült Államok hozzájárult ahhoz, hogy a Szerbiai Kőolajipari Vállalat 2026. március 24-ig tárgyaljon a kőolaj-finomítója orosz tulajdonban lévő vagyonrészének értékesítéséről.

A kőolajszállítás január 13-án indult meg mintegy száz nap kihagyás után a JANAF-on keresztül, és az első héten 85 ezer tonna, a következő héten pedig további 35-45 ezer tonna nyersolaj érkezésére számítanak. Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök néhány napja közölte, a hét végéig nyilvánossá válhat, ki vásárolja meg a NIS orosz részesedését.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftynek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.

Címképünk illusztráció

Kezdőlap    Gazdaság    Újra termel az amerikai embargó miatt leállított szerbiai olajfinomító

szerbia

olajfinomító

pancsova

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Nem számítok katonai intervencióra Grönlandon - közölte az amerikai képviselőház elnöke

„Nem számítok katonai intervencióra Grönlandon" - közölte az amerikai képviselőház elnöke

Mike Johnson a BBC brit közszolgálati televízió vasárnapi politikai magazinműsorában úgy fogalmazott: Grönland nem az Egyesült Államok területe, de a Dániához tartozó autonóm sziget földrajzi elhelyezkedése okán stratégiai fontosságú "nemcsak az Egyesült Államok, hanem a világ összes szabadságszerető népe számára".
 

Donald Trump Grönland miatt kereskedelmi háborút robbanthat ki az USA és az EU között

VIDEÓ
Egymillió néző: miért lett újra sikeres a magyar film? Káel Csaba, Inforádió, Aréna
Elsöpörheti a tüntetéshullám az iráni rezsimet? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.19. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Oroszország lélegeztetőgépre került, Kína kezében van Putyin sorsa

Oroszország lélegeztetőgépre került, Kína kezében van Putyin sorsa

Az orosz-ukrán háború kitörése óta sokan úgy gondolják, hogy Kína és Oroszország korlátlan partnersége egy új, megbonthatatlan szövetséget hozott létre. Az adatok és a gazdasági kapcsolatok mélyebb vizsgálata azonban egészen más képet fest: olyat, amelyben a kölcsönösség helyét az egyoldalú alkalmazkodás veszi át, természetesen Moszkva kárára.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most közölte a HungaroMet: eddig marad még az iszonyatos fagy - itt a részletes előrejelzés!

Most közölte a HungaroMet: eddig marad még az iszonyatos fagy - itt a részletes előrejelzés!

Folytatódik a hideg, télies idő a jövő héten is. A hét elején napos és tartósan borult, ködös tájak is előfordulhatnak. A hét második felében viszont enged szorításából a fagy.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Europe won't be blackmailed,' Danish PM says as Nato allies unite over Trump's Greenland threat

'Europe won't be blackmailed,' Danish PM says as Nato allies unite over Trump's Greenland threat

Denmark's Prime Minister Mette Frederiksen says the country wants to co-operate, adding "it is not we who are seeking conflict".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 18. 15:29
Kitta Gergely az európai autóiparról: most úgy tűnik, más országok és kontinensek gyártói előnyt élveznek
2026. január 18. 13:57
Amikor az örökkévalóság jó üzlet volt – és amikor végzetes hiba
×
×
×
×