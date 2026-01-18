Újra termel az amerikai embargó miatt leállított szerbiai olajfinomító

Hozzátette, mintegy kétezer alkalmazott dolgozik azon, hogy minél hamarabb megkezdődhessen a szállítás. Mint mondta, büszke arra, hogy sikerült teljesíteni az ország állampolgárainak tett ígéretet, és az emberek nem érezték meg a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) elleni amerikai szankciók következményeit.

Az amerikai pénzügyminisztérium Idegen Vagyont Ellenőrző Hivatala (OFAC) októberben sújtotta szankcióval a NIS-t az orosz energiaszektor ellen elrendelt büntetőintézkedések keretében. A szankciók következtében leállt az Adria-kőolajvezetéken (JANAF), Horvátországon át történő nyersolajszállítás, és a pancsovai üzemben - az ország egyetlen kőolaj-finomítójában - leállt a termelés. December 31-én azonban az OFAC különleges licencet adott ki a vállalat számára,

amely 2026. január 23-áig lehetővé teszi az operatív tevékenységek folytatását.

A külön engedély értelmében indították újra a kőolaj-finomítói feldolgozást, a nyersolaj importját, valamint egyes pénzügyi tranzakciókat. Emellett az Egyesült Államok hozzájárult ahhoz, hogy a Szerbiai Kőolajipari Vállalat 2026. március 24-ig tárgyaljon a kőolaj-finomítója orosz tulajdonban lévő vagyonrészének értékesítéséről.

A kőolajszállítás január 13-án indult meg mintegy száz nap kihagyás után a JANAF-on keresztül, és az első héten 85 ezer tonna, a következő héten pedig további 35-45 ezer tonna nyersolaj érkezésére számítanak. Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök néhány napja közölte, a hét végéig nyilvánossá válhat, ki vásárolja meg a NIS orosz részesedését.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftynek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.

