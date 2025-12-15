ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Magyarország újra rekordot döntött

Infostart / MTI

December elejéig mintegy 1030 megawatt új naperőművi teljesítmény épült ki Magyarországon 2025-ben. Az 1 gigawattos gyarapodást először 2022-ben haladtuk meg, azóta minden esztendőben sikerült ezt a szintet újra megugrani. A 8300 megawattot közelítő kapacitásból több mint 5000 megawattot ebben a négy évben telepítettek – jelentette be hétfőn hivatalos Facebook-oldalán az Energiaügyi Minisztérium (EM).

Magyarország világelső a napelemekkel megtermelt áram részarányában. 2019 és 2024 között az európai országok közül nálunk bővült a leggyorsabb ütemben a megújulók összes kapacitása. A zöldenergia alapú villamosenergia-termelők beépített teljesítménye idén őszre 9 gigawatt fölé nőtt – tették hozzá.

A következő évek kulcskérdése a tárolás. Januárban megnyílik a Jedlik Ányos Energetikai Program legjobban várt felhívása, amely 50 milliárd forinttal ösztönzi a cégeket ipari energiatárolók telepítésére. Februártól jelentkezhetnek a családok az akkumulátor és inverter beszerzését, felszerelését 2,5 millió forinttal segítő pályázatra – közölte az EM.

