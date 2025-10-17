ARÉNA - PODCASTOK
nyaralás horvátország crikvenica
Nyitókép: Pixabay

Megtorpant a magyarok áradata Horvátország felé – főleg augusztusban volt nagy fordulat

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Október közepéig 750 ezer magyar turista látogatott el a horvát tengerpartra, és mintegy 3 millió 700 ezer vendégéjszakát töltött el. A tavalyi rekordév után 2025-öt stabil esztendőnek tartja a Horvát Idegenforgalmi Közösség.

Továbbra is nagyon sokan érdeklődnek Horvátország iránt, ezt mutatják az idei számok is – mondta az InfoRádióban a Horvát Idegenforgalmi Közösség főmunkatársa. Október közepéig 750 ezer magyar turista látogatott el az országba, és összesen 3,69 millió vendégéjszakát töltött el az ország különböző régióiban. Ez a tavalyi rekordévhez képest mérsékelt, egyszázalékos csökkenés a vendégek számában, míg 3,5 százalékos a visszaesés a vendégéjszakák tekintetében.

„A Horvát Idegenforgalmi Közösség ezt stabil évnek tekinti, tulajdonképpen elégedettek vagyunk, hiszen az elmúlt két évben rendkívül dinamikus növekedésnek voltunk a tanúi; 2023-ban közel 20 százalékos, 2024-ben pedig további 10 százalékos növekedést könyvelhettünk el a magyar piacról” – mondta Horváth Mira, és jelezte, az elő- és utószezonban nőtt a magyar turisták száma, míg a főszezonban, különösen augusztusban 6 százalékos csökkenés volt tapasztalható a vendégéjszakák számában.

Arról is beszélt, hogy a legtöbbek által látogatott a Kvarner régió, ezt követi Isztria, harmadik helyen pedig Zadar megye szerepel.

A leglátogatottabb úti célok évek óta: Crkvenica, Vir és Rovinj.

A szolgáltatások minősége, a gasztronómiai kínálat és az elérhetőség javult, ezek nagyon fontos célkitűzései is a horvát turizmusnak.

„Ami a magyar piac számára a legfontosabb fejlesztés lehet, az a Pélmonostortól a magyar határig megnyílt autópálya-szakasz, amelynek köszönhetően Budapestről Eszékre kétórás autóúttal kényelmesen le tudunk érni” – mondta Horváth Mira. Számos új prémiumkategóriás szálloda is megnyílt, tovább erősítve Horvátország pozícióját a minőségi turizmusban – tette hozzá a Horvát Idegenforgalmi Közösség főmunkatársa.

