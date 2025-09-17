Minden negyedik számlát csak késve vagy egyáltalán nem fizetnek ki Európában

A Portfolio és EOS közös szervezésű, Követeléskezelési trendek 2025 konferenciája idén tizedik alkalommal is a legújabb követeléskezelési trendekről és a hatékonyságnövelésről szólt, a szakmai képviselői bemutatták a legfrisseb európai fizetési szokásokról készült felmérést, amelyek meglepő eredménnyel szolgált: minden negyedik számlát késve vagy soha nem fizetnek ki – írja a lap.

Lencsés Tamás, az EOS Faktor ügyvezető igazgatója az eseményen a legfrissebb európai fizetési trendekről beszélt. A kutatás meglepő eredményt hozott a vállalati szektor számláinak és követeléseinek alakulásáról:

jelenleg Európában minden negyedik számla késve vagy soha nem kerül kifizetésre.

Azaz a vállalatok által kiállított számlák 25 százalékánál késedelmes fizetéssel vagy nemfizetéssel kell számolni.

Eltérések tapasztalhatók viszont a különböző országok szokásaiban:

Spanyolországban például minden harmadik számla nem kerül időben kifizetésre,

Magyarország az európai átlagnak megfelelő számokat mutat,

Szlovéniában és Bulgáriában 20-21 százalék körüli a késedelmes vagy nemfizetés aránya,

Németországban a gazdasági helyzet miatt pesszimistább a hangulat, minden ötödik cég a fizetési morál további romlására számít.

Akár súlyos következményei is lehetnek a megkésett kifizetésnek:

a vállalatok 25 százaléka elhalasztja vagy megállítja beruházásait emiatt,

Franciaországban és Szlovéniában minden ötödik cég érezte már veszélyben a létét a kintlévőségek miatt.

A késedelmes fizetés a vállalatok szerint 67 százalékban körbetartozás miatt történik és csak az esetek egyharmadában vélelmezik, hogy szándékos nemfizetés áll a háttérben.

A digitazlizáció terén viszont előrelépés tapasztalható, ugyanis a cégek 80 százaléka digtalizálta követeléskezelési tevékenységét,

ráadásu e téren Magyarország Németország eolőtt jár, ahol minden nyolcadik cég még manuális folyamatorka támaszkodik.

Magánszemélyek esetén még mindig dominál a készpénzes fizetés, cégeknél pedig az átutalás a legnépszerűbb. A BNPL (Buy Now Pay Later) megoldásokat tartják a legkockázatosabbnak.

A követeléskezelés terén a cégek 50 százaléka házon belül kezeli követeléseit, 30 százalék vegyes megoldást alkalmaz, és kisebb arányban bíznak meg külső követeléskezelőt. A szakértő szerint a jövőben a kooperáció és az együttműködés lehet a kulcs a pénzügyi mutatók javításához és a fenntartható működéshez.