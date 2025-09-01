Mintha nem lenne holnap: rendkívüli fejlemények a magyar ingatlanpiacon

Augusztusban – a DKT-Gemius által auditált adatok alapján – több mint kétmillió valós felhasználó keresett az ingatlan.com-on, és az eladó lakásokra és házakra több mint 410 ezer telefonos érdeklődést adtak le – ismertette Balogh László, az ingatlanportál vezető gazdasági szakértője az InfoRádióban.

Mint azt kiemelte, hasonló volumenű keresletre 2021 tavaszán volt utoljára példa, de ha az augusztust vesszük alapul, akkor 2019-ben volt ilyen mértékű a telefonos érdeklődések száma. Az előző hónaphoz képest 40 százalékkal több volt az érdeklődések száma, éves összevetésben pedig 50 százaléknál nagyobb volt a keresletnövekedés mértéke – tette hozzá.

Balogh László szerint mindez azt is előrevezetíti, hogy a következő hetekben, amikor a bankok is belekezdenek az Otthon Start programhoz kapcsolódó kampányokba, még intenzívebb lehet a kereslet növekedése, és még több adásvételre kerülhet sor az ingatlanpiacon.

Az ingatlan.com kalkulációi szerint a szeptemberi indulástól számított első 12 hónapban legalább 60-70 ezer elsőlakás-vásárló jelenhet meg a piacon, ami az áttételes hatások következtében akár 160 ezer adásvételt is jelenthet 2025 egészében. A szakértő nem tartja kizártnak azt sem, hogy a következő egy-két évben akár a 200 ezres tranzakciószámot is meghaladja az ingatlanpiac, amire az utóbbi 15-20 évben nem nagyon volt példa.

Balogh László az InfoRádió érdeklődésére kitért arra is, hogy az összes eladó lakás és ház kínálata ötezerrel csökkent július végéhez képest, ami azt jelenti, hogy a vevők folyamatosan „szívják föl” a lakásokat és házakat a piacról. Tanácsa szerint vevőként érdemes rendszeresen alaposan áttanulmányozni a kínálatot, hogy ha felbukkanna egy „visszautasíthatatlan” ajánlat, le tudjon rá csapni.

Eladóként pedig érdemes minél előbb megjelenni a piacon, hiszen a kibontakozó keresleti hullámot meglovagolva most reális közelségbe kerülhet a továbbköltözés azok számára is, akik a korábbi időszakban nem találtak vevőt – tette hozzá.

A kínálat bővülése folyamatos lehet, főleg akkor, ha beindul az a láncreakció, aminek következtében az első lakásvásárlók azokat az eladókat is megcélozzák, akik már régóta tervezték a továbbköltözést, de beragadtak a jelenlegi otthonukba – mondta.

Hozzátette: ha beindul ez a láncreakció, akkor ez még nagyobb körben növelheti a kínálatot, amire ráadásul az új lakáspiac is rezonálhat, hiszen ha megnő az adásvételek száma, az a lakásfejlesztők fantáziáját is beindíthatja. Ebben a piaci környezetben viszont az új lakások közül csak az lesz versenyképes, ahol a másfél millió forintos négyzetméterárról nem nagyon rugaszkodnak el a fejlesztők, hiszen a másfél millió forintos négyzetméterár alatti új lakásokat valószínűleg „pikpakk el tudják adni” – magyarázta az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.