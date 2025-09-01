ARÉNA
2025. szeptember 1. hétfő Egon, Egyed
Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója beszédet mond a vállalat új székháza, a Kopaszi-gát mellett épült Mol Campus megnyitóján Budapesten, 2022. december 8-án. A 143 méter magas, nettó 86 ezer négyzetméter alapterületű épületben 2500 ember fog dolgozni.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Hernádi Zsolt: ha leállna a Barátság kőolajvezeték, gyorsan megdrágulna a tankolás

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója beszélt arról, hogy hol tart a százhalombattai olajfinomító átállítása más típusú kőolaj feldolgozására, hogyan lehetne pótolni a Barátság kiesése után a kőolajat és mindez milyen áremelkedést hozna a benzinkutakon.

Magyarország 2027-re lesz képes arra, hogy más kőolajfajtákat is feldolgozzon, de ez nem jelenti azt, hogy át kell állni az orosz olajról – mondta a Mol elnök-vezérigazgatója az ATV Heti Napló című műsorában. Hernádi Zsolt szavai szerint a százhalombattai finomító átalakítása beruházás körülbelül 200 milliárd forintba kerül. Jelenleg az üzem nagyjából 50 százalékban képes Brent típusú olaj feldolgozására, és eddig 17-18 különböző olajtípust teszteltek le sikeresen. Hernádi kiemelte, hogy minden olajat le lehet desztillálni, de a kérdés az, hogy a másodlagos feldolgozó üzemek képesek-e kezelni a különböző összetételeket.

„egy vezeték nem jobb kettőnél”.

A Barátság kőolajvezeték 1964 óta biztosítja Magyarország olajellátásának jelentős részét, és az elmúlt időben többször is támadás érte Ukrajna részéről. De Hernádi Zsolt kiemelte: a horvát Adria vezeték önmagában nem elegendő a teljes magyar igény kielégítésére, ráadásul az európai tranzitdíjak négyszeresét fizetik érte.

Ha a Barátság vezeték leállna, naponta körülbelül 42 ezer tonna üzemanyagot kellene más módon beszerezni, ami 800 vagont vagy 170 tartályautót jelent naponta. Hernádi szerint ez logisztikailag rendkívül nehéz feladat, és átmeneti áruhiányokat okozna, vagyis nem a drágulás lenne a fő baj, hanem az ellátásbiztonság sérülése. (Magyarország körülbelül 30 napnyi stratégiai kőolajtartalékkal rendelkezik, plusz még 45 napnyi üzemanyag-tartalékkal.)

A benzinkutakon tapasztalható drágulást a Barátság teljes leállása esetén körülbelül 10 százalékosra becsüli. Rövid távon, ha a vezeték csak átmenetileg állna le, 20-40 forintos áremelkedéssel számol a Mol vezetője.

