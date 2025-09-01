Hernádi Zsolt: ha leállna a Barátság kőolajvezeték, gyorsan megdrágulna a tankolás

Magyarország 2027-re lesz képes arra, hogy más kőolajfajtákat is feldolgozzon, de ez nem jelenti azt, hogy át kell állni az orosz olajról – mondta a Mol elnök-vezérigazgatója az ATV Heti Napló című műsorában. Hernádi Zsolt szavai szerint a százhalombattai finomító átalakítása beruházás körülbelül 200 milliárd forintba kerül. Jelenleg az üzem nagyjából 50 százalékban képes Brent típusú olaj feldolgozására, és eddig 17-18 különböző olajtípust teszteltek le sikeresen. Hernádi kiemelte, hogy minden olajat le lehet desztillálni, de a kérdés az, hogy a másodlagos feldolgozó üzemek képesek-e kezelni a különböző összetételeket.

Mint hangsúlyozta,

„egy vezeték nem jobb kettőnél”.

A Barátság kőolajvezeték 1964 óta biztosítja Magyarország olajellátásának jelentős részét, és az elmúlt időben többször is támadás érte Ukrajna részéről. De Hernádi Zsolt kiemelte: a horvát Adria vezeték önmagában nem elegendő a teljes magyar igény kielégítésére, ráadásul az európai tranzitdíjak négyszeresét fizetik érte.

Ha a Barátság vezeték leállna, naponta körülbelül 42 ezer tonna üzemanyagot kellene más módon beszerezni, ami 800 vagont vagy 170 tartályautót jelent naponta. Hernádi szerint ez logisztikailag rendkívül nehéz feladat, és átmeneti áruhiányokat okozna, vagyis nem a drágulás lenne a fő baj, hanem az ellátásbiztonság sérülése. (Magyarország körülbelül 30 napnyi stratégiai kőolajtartalékkal rendelkezik, plusz még 45 napnyi üzemanyag-tartalékkal.)

A benzinkutakon tapasztalható drágulást a Barátság teljes leállása esetén körülbelül 10 százalékosra becsüli. Rövid távon, ha a vezeték csak átmenetileg állna le, 20-40 forintos áremelkedéssel számol a Mol vezetője.