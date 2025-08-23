ARÉNA
2025. augusztus 23. szombat
Budapest, 2023. október 17.Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója előadást tart a Portfolio Budapest Economic Forum 2023 rendezvényen a Hotel Marriott Budapest szállodában 2023. október 17-én.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Hernádi Zsolt: ez egy politikailag motivált, ostoba döntés Brüsszeltől

Infostart / MTI

A Mol Csoport vezetője szerint az Európai Unió rossz döntése miatt veszélybe kerülhet az egész közép-európai régió. Hernádi Zsolt erős állításokat fogalmazott meg egy interjúban.

A Mol Csoport elnök-vezérigazgatója a Mandiner MAXIMA című műsorában adott hosszú interjút, amelyben számos témát érintett. Hernádi Zsolt bírálta az Európai Unió energetikai stratégiáját, különösen azt a vállalást, hogy 2027-re teljesen megszüntetik az orosz földgázimportot - írja a Mandiner.

Szerinte ez nem más, mint „egy politikailag motivált, ostoba döntés, amelyet a végtelenségig próbálnak finomítani, ahelyett, hogy visszamennénk az alapokhoz, és feltennénk a kérdést: kinek is az érdeke mindez?” De nem értett egyet az amerikai LNG-szerződésekkel sem. „Ez olyan volt, mint amikor a KGST-ben Afganisztánnal kötöttünk szerződést. A matek nem jön ki. Sehogy. És mégis ragaszkodunk hozzá.”

A Mol sikereit sokan az orosz kőolaj stabil szállítására vezetik vissza, de Hernádi szerint ez félrevezető leegyszerűsítés.

„Ez így önmagában nem igaz. A Mol sikerének alapja a nagyon erős infrastruktúra, a komplex finomítási kapacitás és az, hogy a szinergiákat hatékonyan ki tudjuk használni.” Példaként hozta fel, hogy a vállalat töltőállomás-hálózata ma már évi több mint 600 millió dolláros üzemi eredményt hoz, miközben ez korábban „plusz nullás szükséges rossznak” számított. „Ma a shop a motor, nem csak az üzemanyag” – mondta.

A háború és a szankciók nyomán kialakult energiapolitikáról Hernádi azt mondta: Magyarország és Szlovákia ellátásbiztonsága ma egyetlen vezetéken – az Adria-vezetéken – múlik. Viszont a horvát fél a háború kitörése után azonnal megduplázta a tranzitdíjat. „Mi történik, ha egy természeti katasztrófa elvisz két kilométer vezetéket? Mi történik, ha leállítják a Barátság vezetéket? Nem fogják újraindítani. Rajta lógunk egyetlen vezetéken – ez nonszensz” - vélekedett a Mol vezetője.

Az interjúban szó volt a horvát INA-ügyről is, amelyben Hernádit végül két év letöltendő börtönbüntetésre ítélték, noha két nemzetközi bíróság is kimondta: a vádak megalapozatlanok.

„Rosszkorkor voltam rossz helyen. A hivatalos üzenet az volt: Hernádi úr nem cél, csak járulékos veszteség" - közölte. Szerinte a vádemelés mögött összehangolt politikai és ügyészi akció állt, „ahol a legfőbb ügyész és egy újság tulajdonosa 15-20 SMS-t váltott naponta a kiszivárogtatásokról.” Majd hozzá tette még: „Bűncselekményt nem követtem el. És ha ma kellene újra megmenteni az INA-t, újra megtenném.”

A beszélgetés végén Hernádi rávilágított vezetői filozófiájára is: a siker kulcsa a verseny, az őszinte belső kritika és a gyors döntéshozatal. „Szeretek játszani, kártyázni, versenyezni – és ugyanígy vezetek vállalatot is. Nem teketóriázok, ha személyi döntést kell hozni. A legtöbb ember, aki miattam ment el, utólag azt mondta: jobb lett így. ”És ami talán a legfontosabb: „A Mol igazi ereje nem az infrastruktúrában, hanem a fiatal csapatban van. Ők már a mi saját nevelésünk, és ez a legnagyobb sikerélményem.”

2025. augusztus 23. 17:20
2025. augusztus 23. 14:00
