Új benzinnel jelentkezett a Mol, örülhet, aki ritkán ül kocsiba

Etanolmentes benzint fejlesztett és vezetett be a magyar piacra a Mol Racing. A Mol Racing Oldtimer Fuel elsősorban a 30 évnél idősebb autók tulajdonosainak jelenthet megoldást, mivel a modern, 10 százalék etanolt tartalmazó üzemanyag korróziót okozhat a régi járművek üzemanyagrendszerében – írja a feol.hu.

Ez a 10 százaléknyi etanol károsíthatja a 30 évnél idősebb járműveket. Az etanol ugyanis megköti a levegő nedvességét, ami hosszabb állás során korróziót okozhat az üzemanyagtartályban és az üzemanyagrendszer elemein. Ráadásul az adalékanyag kedvezőtlenül hat a régi járművekben – különösen a karburátoros autókban – használt anyagokra is: a gumitömítések, a karburátor-alkatrészek, a hagyományos gumi üzemanyagcsövek, valamint egyes műanyag és parafa alkatrészek idővel károsodhatnak, kiszáradhatnak vagy elveszíthetik rugalmasságukat.

A veterán autósok eddig jellemzően 100-as oktánszámú prémium üzemanyagot tankoltak, mivel annak csak 5 százalék az etanol-tartalma. Azonban a Mol Racing Oldtimer Fuel mentes ettől a vegyülettől, így

nemcsak a régi autók tulajdonosai számára hasznos, hanem azoknak is, akik csak szezonálisan használják járművüket.

Az új üzemanyagot a gyártó egyelőre csak külön rendelésre szállítja, de mivel Magyarországon az autók átlagéletkora meghaladja a 16 évet, a lap szerint az új benzin sikere esetén várhatóan néhány nagyobb töltőállomáson is kapható lesz, és más gyártók is kifejleszthetik saját etanolmentes keveréküket.