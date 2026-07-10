ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.54
usd:
311.23
bux:
142613.39
2026. július 10. péntek Amália
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Régi Minik egymás mellett, sorban egy autós találkozón.
Nyitókép: Unsplash

Új benzinnel jelentkezett a Mol, örülhet, aki ritkán ül kocsiba

Infostart

Az újfajta üzemanyag különlegessége, hogy nem tartalmaz etanolt, ami különösen a régi, három évtizednél idősebb autók esetén előnyös, de másoknak is praktikus lehet.

Etanolmentes benzint fejlesztett és vezetett be a magyar piacra a Mol Racing. A Mol Racing Oldtimer Fuel elsősorban a 30 évnél idősebb autók tulajdonosainak jelenthet megoldást, mivel a modern, 10 százalék etanolt tartalmazó üzemanyag korróziót okozhat a régi járművek üzemanyagrendszerében – írja a feol.hu.

Ez a 10 százaléknyi etanol károsíthatja a 30 évnél idősebb járműveket. Az etanol ugyanis megköti a levegő nedvességét, ami hosszabb állás során korróziót okozhat az üzemanyagtartályban és az üzemanyagrendszer elemein. Ráadásul az adalékanyag kedvezőtlenül hat a régi járművekben – különösen a karburátoros autókban – használt anyagokra is: a gumitömítések, a karburátor-alkatrészek, a hagyományos gumi üzemanyagcsövek, valamint egyes műanyag és parafa alkatrészek idővel károsodhatnak, kiszáradhatnak vagy elveszíthetik rugalmasságukat.

A veterán autósok eddig jellemzően 100-as oktánszámú prémium üzemanyagot tankoltak, mivel annak csak 5 százalék az etanol-tartalma. Azonban a Mol Racing Oldtimer Fuel mentes ettől a vegyülettől, így

nemcsak a régi autók tulajdonosai számára hasznos, hanem azoknak is, akik csak szezonálisan használják járművüket.

Az új üzemanyagot a gyártó egyelőre csak külön rendelésre szállítja, de mivel Magyarországon az autók átlagéletkora meghaladja a 16 évet, a lap szerint az új benzin sikere esetén várhatóan néhány nagyobb töltőállomáson is kapható lesz, és más gyártók is kifejleszthetik saját etanolmentes keveréküket.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Életmód    Új benzinnel jelentkezett a Mol, örülhet, aki ritkán ül kocsiba

benzin

mol

autó

üzemanyag

veterán

korrózió

etanol

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elmaradt a marokkói csoda, Franciaország a legjobb négy között

Elmaradt a marokkói csoda, Franciaország a legjobb négy között
A nyolc éve világbajnok, négy esztendeje ezüstérmes európai csapat a 60. percben az első félidőben büntetőt hibázó Kylian Mbappé lövésével szerzett vezetést, majd nem sokkal később az aranylabdás Ousmane Dembele 18 méteres próbálkozása döntötte el a meccset, azaz Franciaország ugyanúgy 2–0-val ejtette ki riválisát, mint a 2022-es elődöntőben. Az Afrika-bajnok Marokkónak ezzel a kudarccal megszakadt a 34 mérkőzésen át tartó veretlenségi sorozata.
A változás nem jelenthet önkényt – így zajlott az Alaptörvény-módosítás elleni tüntetés a Sándor-palotánál

A változás nem jelenthet önkényt – így zajlott az Alaptörvény-módosítás elleni tüntetés a Sándor-palotánál

„Nem félünk!” – ez lett a csütörtök estére a Sándor-palota elé tervezett tüntetés fő rigmusa és üzenete. Beszélt mások mellett Szakács István, illetve Havasi Bertalan is. Utóbbi szerint Sulyok Tamás nem fog aláírni alkotmányellenes jogszabályt, rá vonatkozót sem. Áder János öt kérdésre adta meg a választ, üzenve az új hatalomnak.
 

Az utolsó pillanatban változott az Alaptörvény-módosítás

Magyar Péter közzétette a volt államfő amerikai útjának részleteit – Áder János válasza: „találkozunk a bíróságon”

Öt pernye a Tisztítótűzből – Fideszes érintettségű ügyekben is feljelentéseket tett a kormány

Távhőkassza, beutalók, agrárium – bejelentések a kormányszóvivői tájékoztatón

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Vucic vs. diákok: hatalomátmentés vagy fordulat Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
NATO-csúcs után: van-e biztonság Európában Amerika nélkül? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
Félidőben a Forma-1: fordíthat a Ferrari? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.10. péntek, 18:00
Vinkó József
a Magyar Konyha főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Érdemes lehet az eget kémlelni a hétvégén, ritka jelenségnek lehetünk tanúi

Érdemes lehet az eget kémlelni a hétvégén, ritka jelenségnek lehetünk tanúi

Július 11-én a csillagászat szerelmeseinek érdemes lesz az eget kémlelni, mivel ritkán látható jelenség lesz látható – közölte az Időkép.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem akart hinni a szemének a búvár: döbbenetes lényt filmezett le a közkedvelt tengerpart közelében

Nem akart hinni a szemének a búvár: döbbenetes lényt filmezett le a közkedvelt tengerpart közelében

A világ egyik igen ritka tengeri emlősét, egy földközi-tengeri barátfókát filmezett le egy búvár a montenegrói Budva közelében - számolt be róla a Nova.rs szerb hírportál.

BBC
Business Sport Travel Science
US and Iran trade attacks as Khamenei is buried

US and Iran trade attacks as Khamenei is buried

Centcom says it hit 90 Iranian targets in the latest round of strikes, with the Iranian health ministry saying 14 people were killed since Tuesday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 10. 05:00
Fordulatos napok jönnek, itt a következő napok időjárási menetrendje
2026. július 10. 04:40
Új szabályok élesedtek, nálunk is kötelezők lesznek ezek az eszközök az új autókban
×
×